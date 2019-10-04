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Все про:виза (1098) Польша (4938) США (15515) безвизовый режим (1408)

 США отменяют визы для граждан Польши, - "Reuters"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Одно из условий включения стран в эту безвизовую программу - процент отказов для въезда в США для граждан определенной страны должен быть меньше 3%. Польша уже соответствует этому показателю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором

Источник: https://censor.net.ua/n3152236
 
   
 Топ комментарии
 
Браво, Польша! Мои искренние поздравления!!!
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Звичайно, тільки відмов 40%. А так не проблема)))
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Браво, Польша! Мои искренние поздравления!!!
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чем больше поляков уедет, тем больше твоей семье рабочих мест, или шо я не пойму, че ты радуешься)))
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тебя поляки нагибают, памятники твоих дедов рушат, избивают соотечественников, а ты радуешься, чему?
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Круто Польша ! Поздравляем вас ! Нам этого не светит .
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С зеБЕНЕЙ наврядли, он хочет дружит с рф и Беларусью.
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С Беларусью надо . хотя- бы назло Путлеру . Шура Лука . сам петляет меж струек .А с Парашей , поглядим , если мы имеем хоть немного горлости .то не позволим сдвать наши инетресы, а нет то значит пустомели .
кста сейчас Хрячек у Шустрого брешет . сдружил их Гудок опять .
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Отримати 10-ти річну візу до США в Києві - ніколи не було проблемою..
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Звичайно, тільки відмов 40%. А так не проблема)))
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Готуйте правильно документи, думайте про що говорите на співбесіді - відмов не буде.. Я свою 10-ти річку в 2013 році отримав з першого заходу..
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Фигня... Там еще играет роль на какого клерка попадешь.
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Це 100% ! Іноді, таке враження, що вони домовляються на початку робочого дня - сьогодні відмовляємо всім у кого прізвище починається на літеру "М", або всім з карими очима.
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а якщо в мене немае авто нерухомости знімаю квартиру наприклад але є трохи заощаджень і я повинен бути особисто та розказувати що я там по туризму як ви думаете дадуть чи ні? а для литовців і зараз вже поляків взяв квиток ну звичайно гроші і все welcome якщо ти не в розшукі звісно і нічого не порушував пропустять
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100% не дадут. большая вероятность,что вы там останетесь,т.к нечего терять.
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тот же аргумент орали ватники в рашке.. "получить визу в ЕС - не проблема!".. А потом на пену исходили. когда украинцы стали ездить в ЕС - без заморочек с визами...
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И раньше заворачивали немало, а с приходом Трампа пришло указание сверху - заворачивать еще больше. Сейчас не редки случаи, когда даже человек по работе едет от солидной компании и компания все обеспечивает/оплачивает - дают отказы, либо вместо 10-летней визы дают на год. Такого раньше вообще не видел. Ну и всегда заворачивали тех у кого мало собственности тут и девушек с планами на замужество. И никакие подготовки документов не помогут. Есть знакомая, которой уже 3 раза отказали, опытные конторы подготавливали, но пролет.
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в 13-м году и процент отказов был куда меньше... Я тоже тогда получал, тоже на 10 лет выдали.

Только вот подход у американских консулов скорее неформальный - твои документы их обычно не интересуют, 99% у тебя их смотреть не будут. Потому как они в курсе, шо в Украине можно нарисовать любую справку - о доходах, собственности и т.д. Если ты не имеешь высоко оплачиваемой стабильной работы - визы тебе не видать как своих ушей. И даже если ты сделаешь себе красивую справку с доходом 100500 гривень - тебе не поверят. Потому как такие доходы должны подтверждаться в первую очередь туристическими поездками в далёкие дорогие страны (то есть не Польша, не Турция и не рашка).
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Еще какая проблема... Клерку в посольстве легче отказать, чем дать визу украинцу.
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Такое.. надо бы и нам, украинцам, визы отменить на 90 дней...
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Ну нам такое еще долго светить не будет. Зато в Историю Моника Зелински уже вошла. Вот такие дела....
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а почему.. наши друзья-американцы за визы не платят..Давайте изымать с них 100 баксов по прилету за визу..Деньги для них небольшие..
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для американцев безвиз вообще в ЕС И Украину
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так отож.. а мы им, так понимаю, платим и немало .. и бритам тоже ..несправедливо..мы же беднее за американцев и бритов..
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От народ,вибрали колись простого електрика в Президенти,а не досвідченного прохвесіонала,як ми 28 років вибирали і тепер живуть як люди
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Егеж. Український народ вперше сплохував, коли не вибрав Чорновола.
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Ну да,саме з того все і почалося,спочатку партійна номенклатура грабувала.потім підключились комсомольці
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Верните Петю, он пообещает и украинцам не хуже
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Только вот не надо рассказывать про этого агента КГБ.
Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, указывающих на то, что экс-президент Польши и лидер профсоюзного движения "Солидарность" Лех Валенса был тайным осведомителем госбезопасности ПНР. Об этом объявил на пресс-конференции в Институте национальной памяти (ИНП) Польши прокурор Анджей Позорский.
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В ті часи всі були агентами КГБ.Коли відкриють та оприлюднять може колись про наших освідомітєлєй,то буде великий сюрприз.
Наші всі 4 прези агенти,ну і що?
Головне не ким він був,а що зробив для країни,для її старту у велике майбутнє.
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Кучма був точно агентом. Якщо Чорновола прибрали. Та й з Гонгадзе все овіяно туманом.
Ще того рудого таргана і поховають як героя підписанта України...
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Я радий за поляків. І як добре що кацапів зараз давить велика жаба.
Завжди насолоджуюся у Польщі повною відсутністю російської на вулицях і у медіапросторі.
Всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку.
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Вітаю. До того ж українці-заробітчани, які стали громадянами Польщі зможуть без проблем поїхати до США. США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8676
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Поляки и в США брекзит устроят,советуюсь,как правильно назвать.
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для Украины это прекрасная новость и перспектива.
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Теперь польские сантехники будут осваивать Новый Свет. В ЕС и Британии появятся вакансии для рабочих из других стран. Это гуд!
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туризм, бизнес, а не работа (если нет договора тогда нужна рабочая виза)точно как в ес споймают вообще на 10 лет запрет втулят
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А Дуда будет ленточки перерезать и в камуфляже рассказывать что это его потужна перемога?
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В Польше и вне её все Поляки патриоты своей страны!!!
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Упс... Це ше половина заробітчан, які стануть в чергу за польським громадянством....

Зелебобіки....Не за Донбасс, Штанмаєра і велику геополітику з Путіном потрібно дбати.... а про власну пісочницю.... Укріплюйте армію, розбудовуйте економіку, піднімайте рівень життя українців...... ***** з тим Донбассом і з тими русскіми.......
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Замечательная новость!
Нам бы такую))
У меня виза через два года заканчивается.
Давайте, зелененькие, пусть кацев порвёт от зависти, договаривайтесь про безвиз для Украины !
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Будут реформы и повысится уровень жизни - все будет ✌🏻
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Договорятся. С Северной Кореей и Венесуэллой. США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 1241
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Не путай ваш мордор с Украиной
Это ваши неизменные партнеры и друзья
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Судя по политике Зеленского- ты глубоко заблуждаешься.
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Тоже мне достижение, можно подумать поляки только об этом и мечтают, как поехать в США.
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Класс! Поздравляю братьев-поляков!!!
Порох нам успел только безвиз сделать, спасибо ему большое за это. Жалко, что зелёный лохторат оказался неблагодарным, но при этом пользуется безвизом с большим удовольствием, знаю таких, которые уже даже успели привыкнуть к такому удовольствию. Сели в машинку и поехали в Италию, Францию или Германию. Но, голосовали - абы не Порох.
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НЕ ЗАБЫЛА ЕМУ СРАКУ ВЫЛИЗАТЬ. МОЛОДЕЦ! США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8311
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ЗЕБІЛКА - не ******** так руками,застудишся. 😎
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Ой вей, какие неблагодарные США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 6120 да, кстати, при этом вашем Пе я поехал заробитчанить в Польшу, при Зе-собираю помаленьку деньги на покупку квартиры. А теперь вопрос, почему Пе-курва? США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 6120
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Ща скоро благодаря клоунам мы тоже при помощи лицедеев и скоморохов из телевизора в московию по безвизу будем ездить. "мыжеадинарот" шо ниговори.
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Открой зенькі, задурок. Скоро кацапіи тебе з жінкой та дітьми вивезуть в ГУЛАГ чи Соловки, зебонат.
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долго шли поляки, но таки дошли до безвиза с США, почему долго, если не ошибаюсь, с своим паспортом гражданина Латвии уже так лет 10 навено можем ехать без виз Канада и США.
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