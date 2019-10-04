 США отменяют визы для граждан Польши, - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.
Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.
Одно из условий включения стран в эту безвизовую программу - процент отказов для въезда в США для граждан определенной страны должен быть меньше 3%. Польша уже соответствует этому показателю.
кста сейчас Хрячек у Шустрого брешет . сдружил их Гудок опять .
Только вот подход у американских консулов скорее неформальный - твои документы их обычно не интересуют, 99% у тебя их смотреть не будут. Потому как они в курсе, шо в Украине можно нарисовать любую справку - о доходах, собственности и т.д. Если ты не имеешь высоко оплачиваемой стабильной работы - визы тебе не видать как своих ушей. И даже если ты сделаешь себе красивую справку с доходом 100500 гривень - тебе не поверят. Потому как такие доходы должны подтверждаться в первую очередь туристическими поездками в далёкие дорогие страны (то есть не Польша, не Турция и не рашка).
Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, указывающих на то, что экс-президент Польши и лидер профсоюзного движения "Солидарность" Лех Валенса был тайным осведомителем госбезопасности ПНР. Об этом объявил на пресс-конференции в Институте национальной памяти (ИНП) Польши прокурор Анджей Позорский.
Наші всі 4 прези агенти,ну і що?
Головне не ким він був,а що зробив для країни,для її старту у велике майбутнє.
Ще того рудого таргана і поховають як героя підписанта України...
Завжди насолоджуюся у Польщі повною відсутністю російської на вулицях і у медіапросторі.
Всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку.
Зелебобіки....Не за Донбасс, Штанмаєра і велику геополітику з Путіном потрібно дбати.... а про власну пісочницю.... Укріплюйте армію, розбудовуйте економіку, піднімайте рівень життя українців...... ***** з тим Донбассом і з тими русскіми.......
Нам бы такую))
У меня виза через два года заканчивается.
Давайте, зелененькие, пусть кацев порвёт от зависти, договаривайтесь про безвиз для Украины !
Это ваши неизменные партнеры и друзья
Порох нам успел только безвиз сделать, спасибо ему большое за это. Жалко, что зелёный лохторат оказался неблагодарным, но при этом пользуется безвизом с большим удовольствием, знаю таких, которые уже даже успели привыкнуть к такому удовольствию. Сели в машинку и поехали в Италию, Францию или Германию. Но, голосовали - абы не Порох.