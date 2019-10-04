 США отменяют визы для граждан Польши, - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Одно из условий включения стран в эту безвизовую программу - процент отказов для въезда в США для граждан определенной страны должен быть меньше 3%. Польша уже соответствует этому показателю.

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