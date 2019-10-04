 Налоговая милиция изъяла на Львовщине из незаконного оборота 44 тонны дизтоплива на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе проведения операции "Акциз-2019" на территории Львова и Львовской области была задокументирована незаконная деятельность ряда АЗС, через которые осуществлялась реализация подакцизных товаров - горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС. ФОТО

По результатам проведенных мероприятий пресечена противоправная деятельность четырех АЗС и изъяты из незаконного оборота 44 тонны дизельного топлива ориентировочной стоимостью более 1,3 млн грн. Кроме того, описано и опечатано оборудования для заправки транспортных средств ориентировочной стоимостью 400 тыс. грн.





Смотрите также: Незаконную АЗС ликвидировали на Львовщине: изъяты 50 тонн дизельного топлива. ФОТОрепортаж

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.164 КУоАП.