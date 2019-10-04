 Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения

О "приговоре" сообщила "генпрокуратура ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новости Донбасса".
Пантюшенко обвинили в подрыве моста на дороге Донецк — Авдеевка.
Отмечается, что "приговор" вступил в силу.
Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным "Броня" Богдан Пантюшенко находится в плену боевиков "ДНР" с 18 января 2015 года. Он попал в плен во время операции у села Спартак, которое находится в районе Донецкого аэропорта.
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По словам жены танкиста, перед обменом в декабре 2017 года имя Богдана Пантюшенко было вычеркнуто из списка "той стороной без объяснения причин". Позже НВФ "ДНР" снова отказалась обменять Пантюшенко.
Вчера боевики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики взорвали Путиловский мост, в результате чего въезд в город со стороны аэропорта заблокирован. Об этом происшествии сообщило агентство «Новости Донбасса».
19-01-2015, 16:00