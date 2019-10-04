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Все про:плен (1805) приговор (803) Спартак (22) терроризм (18125) донецкий аэропорт (477)

 Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения

Богдан Пантюшенко находится в плену с января 2015 года. По версии "следствия", которое якобы провели террористы, он подорвал мост на дороге Донецк – Авдеевка.

О "приговоре" сообщила "генпрокуратура ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новости Донбасса".

Пантюшенко обвинили в подрыве моста на дороге Донецк — Авдеевка.

Отмечается, что "приговор" вступил в силу.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным "Броня" Богдан Пантюшенко находится в плену боевиков "ДНР" с 18 января 2015 года. Он попал в плен во время операции у села Спартак, которое находится в районе Донецкого аэропорта.

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По словам жены танкиста, перед обменом в декабре 2017 года имя Богдана Пантюшенко было вычеркнуто из списка "той стороной без объяснения причин". Позже НВФ "ДНР" снова отказалась обменять Пантюшенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152231
 
 
 Топ комментарии
 
Вот этих(!!!) ребят и надо вытаскивать из ада, а не «леваков», которые в большинстве случаев искали «приключений» на пятую точку........
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Им теперь всё можно, у них амнистия на носу
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прочел и показалось порошенко, вот бы тварь в цугундер да на 18 лет,там бы свыня и сдохла
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Йому лайкає дон езкобар, а він на підмахуванні у всіх лахтоботів.
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ааа, израиль вписался, ну да , тут все ваши, но все течет, все меняется и погромы возвращаются
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Не наши , а ваши в смысле ******** ну и ты с ними
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Схвалюєш "судові вироки" днр щодо українських громадян? Молодчинка, гарних громадян 95 квартал виховує... Homo Kvartalicus 95....
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Не даёт вам Порох спокойно существовать на земле грешной. Наверное, каждую ночь в снах приходит, Шалену бджилку предлагает. Вы попробуйте взять у него одну и при нём скушать, поговаривают, перестаёт приходить. Ну на крайняк-психотерапевт.Сочуствую...
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А суди в Україні , найгуманніші із найгуманніших ! Сепаратистів відпускають !😈
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А Моника Зеленски с ними переговоры ведет в Минске и выдает какие то обязательства. Зато, те кто сдал свои катера без единого выстрела, герои. Им уж и квартиры дали....
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****** кацапские,как всегда липовое обвинение

Вчера боевики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики взорвали Путиловский мост, в результате чего въезд в город со стороны аэропорта заблокирован. Об этом происшествии сообщило агентство «Новости Донбасса».

19-01-2015, 16:00
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Правильно Заметил " гражданская война" , друг друга ********* , а патроны не кончаются, То гИви то маТордЫло... Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения - Цензор.НЕТ 65 Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения - Цензор.НЕТ 2532 Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения - Цензор.НЕТ 8368 Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения - Цензор.НЕТ 7925
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Зеля,построй этим лугандонским отморозкам еще что-нибудь за счет бюджета Украины. Они заслужили.
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Это они злые, потому что у них выборов не было. А потом они всех наших пленных сразу отпустят! Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения - Цензор.НЕТ 3243
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У оккупанта должна земля гореть под ногами! Никакие переговоры глупых комиков не помогут!
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Так вперед сжигай диванный.Чего тут клавы стираешь.
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"Выборы будут проходит по укр. законам". Это они и есть, то есть посадки на 18 лет?Обмена всех на всех нет, а мы подписываем хвормулы штрейбрехера. Панове, хто мы после этого?
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Вот этих(!!!) ребят и надо вытаскивать из ада, а не «леваков», которые в большинстве случаев искали «приключений» на пятую точку........
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Нажаль ! Ці герої не вписуються в многоходовочки ! В які граються українські політикани з путлером !😈
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Цікаво, а де подівалися пдрси зелені - "Игор Д", "Аль Капучіно", "Лаллал..." і всякий інший постійно-говнящий зелений непотріб? Чому мовчать? Яи тут ніяким боком Пороха не приплетеш вже і заткнули совї вонючи рила?
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