 Враг 24 раза нарушил перемирие 4 октября, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

дважды вблизи Новогнатовки - с автоматически гранатометов;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Богдановки - с автоматического гранатомета;

дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецкого - и о - с станковой противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Луганского поз миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета;

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды вблизи Мироновского - из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 41 вражеский обстрел, - штаб