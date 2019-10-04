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 Враг 24 раза нарушил перемирие 4 октября, ранен один украинский воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Водяного  - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия

дважды вблизи Новогнатовки - с автоматически гранатометов;

неподалеку Авдеевки  - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского  - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Богдановки  - с автоматического гранатомета;

дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

вблизи Водяного  - с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецкого - и о - с станковой противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Луганского поз миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 14-й ОМБр Юрий Тышик погиб 3 октября в зоне ООС. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета;

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды вблизи Мироновского - из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 41 вражеский обстрел, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3152229
 
 
 Топ комментарии
 
Значит зеле еще дальше надо отводить войска.Чем дальше отойдут,тем меньше достанут. Можно к Днепру,Полтаве,Запорожью. А че? Зато миржыж.
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Значит зеле еще дальше надо отводить войска.Чем дальше отойдут,тем меньше достанут. Можно к Днепру,Полтаве,Запорожью. А че? Зато миржыж.
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Зєля в нас мирнік любою ціною. Я розумію, що в наступному році танкістам з Народної Міліції Лугандону будуть платити зарплату з українського бюджету, тай соляру для їх танків буде заправляти вже не Ерефія , а УКраїна. Одне лише не розумію, чому гроші здеруть для цього не з Каламойші, а і з мене?
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Когда в 200 раз нарушают "перемирие" это говорит о том, что никакого перемирия нет
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Це розуміють люди, у яких присутній здоровий глузд. Особи, де він відсутній, навіть на здогадуються, що коли стріляють майже кожг'ної години, то це не перемир'я, а війна.
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предлагаю всех тех кто решил втюхать формулу штайнмайера... переехать в серую зону...
и на месте решать насущные проблемы мышебратьев - выборы, пенсии-льготы, коммуналку...
чтобы так сказать - один раз увидеть... ибо второго может и не быть!
найскорішого одужання пораненому !
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Всё-таки Зеленский молодец! Как только наступила его каденция на Донбассе наступил устойчивый мир! Скоро выборы проведём на Донбассе и заживём!!!
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Шоб ты сдохла, Моника Шестая Криворожская со своей Вовородицей и папашей, который не засушил тебя на труселях
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При Пороху регулярно дохли сєпари. Чому вже три місяці нема такої інформації?
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Тому що гинуть лише українці. Для мокшів настала ляпота. Сафарі на укрів у розпалі.
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После первого нарушения: (внимание), сразу применять всё оружие которое есть, пусть дохнут кацапы, а так не окончится война с кацапами никогда, джавелины на передовую, которые есть, даже не на танки, а просто на ихним позициям, так тоже можно, а так кацапы никогда не окончат войну...
Скоро будет:
Слава Украине!!!
Героям Слава!!!
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Aka DON

@AkaDON12
22 мин
#Донецк А на Трудяге херячево идет полным ходом, и стрлковое и ВОГи и пулеметы и минометы до80-к включительно... Формулу штейнмайера подтверждают???
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