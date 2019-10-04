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 Экономика
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Все про:металлургия (319) Магомедов Муса (2)

 Законопроект 1210 обернется сокращением металлургии на 70% - нардеп Магомедов

Непродуманные налоговые изменения, в частности, с запланированным повышением ренты на железную руду и газ спровоцируют сокращение производства и экспорта продукции металлургической отрасли на 70%. При этом государственный бюджет недополучит более 2 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.

"Изменения самой ставки рентного платежа и одновременное расширение базы налогообложения может привести к тому, что продукт под названием руда, концентрат, агломерат, окатыш, который экспортируется на дальнее зарубежье, будет абсолютно неконкурентоспособным. То, что предлагается сейчас, создаст ситуацию, при которой рентные платежи для украинских компаний будут в десять раз выше, чем для их прямых конкурентов российских: 2,5 доллара и 25 долларов. О чем это говорит? О том, что себестоимость может оказаться выше цены реализации и Украине придется уйти с рынков, на которых сбывается большое количество продукции", - убежден Магомедов.

Нардеп раскритиковал спешку, с которой Верховная Рада намерена принять законопроект, содержащий 430 листов сравнительных таблиц и касающийся слишком многих вопросов по налогообложению. И высказал надежду на то, что глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сдержит слово и перед вторым чтением в законопроект 1210 будут внесены замечания, которые помогут достичь компромисса между интересами государства и бизнеса.

"Если же это обещание сдержано не будет, это плохо скажется и на бизнесе, и на государстве. Потому что снижение объемов производства и экспорта примерно на 70% - это то, о чем говорят аналитики, - приведет к уменьшению поступлений в бюджет где-то на 2 с лишним миллиарда. То есть то, что делается для того, чтобы эти поступления увеличить, приведет к кардинально противоположному результату. Именно поэтому очень важно найти правильный баланс между интересами государства и интересами бизнеса", - подчеркнул Магомедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Металлурги предупреждают о возможной безработице и падении гривни в случае повышения налогов

Источник: https://censor.net.ua/n3152224
 
 
 Топ комментарии
 
Джинса.. Чим більше вереску ахметовської челяді проти законопроекту 1210 - тим більше пересвідчуюсь в необхідності прийняття цього законопроекту.
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Еще один заныл о "конце света" если ахметку немного пощипают. Подстилка.
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Пусть Ахемтов продаст пару футболистов и успокоится.
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Що ж робити? То ж був вибор металургів, разом з продавцями на базарі. Їште тепер, не обляпайтесь☹️
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Джинса.. Чим більше вереску ахметовської челяді проти законопроекту 1210 - тим більше пересвідчуюсь в необхідності прийняття цього законопроекту.
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Я всё жду, когда он выпустит своего ручного зверька Волынца повернякать, типа нам эта, ниринтабельна дабывать уголь, и ваще.
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Еще один заныл о "конце света" если ахметку немного пощипают. Подстилка.
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Пусть Ахемтов продаст пару футболистов и успокоится.
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Еще один эксперт нашелся, как же не хочет Ахметов свои сверхприбыля терять.
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И опять нам для сравнения рашку суют, ты давай сравни ренту на руду в ЕС и в Украине сравнивай.
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Ну главный конкурент Украины на том рынке - таки РФ. И прочие условия вполне сопоставимы. Так что быть в чём то хуже чем РФ - сразу же минус к конкуренции.
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Все эти эксперты нагло врут, проект закона предусматривает повышение ренты с 8 до 10%, и я очень сомневаюсь что это 2% разницы могут иметь прям такое огромное значение для рентабельности как они тут втирают который день.
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Вы в другом проигрываете (уровень з/п, цена транспортировки)
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Мене цікавить, що буде з тими ідіотами, які працюють на Ахметку і голосували за Моніку. До відома зебілів, сам тато Беня засвідчив, що Ахметка підтримував Вовочку. Ну й кацапські компанії зайдуть, але ж зебілів це не турбує. З 1 жовтня, вперше за 4 роки, Україна почала купувати електроенергію у вбивць українців. "Компания из орбиты Коломойского начала импорт электроэнергии из России"
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Там делали закупки 5 компаний, никто же не запрещает покупать например нефть или уголь, так почему энергию нельзя, это такой же товар.
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розчищають зовнішній ринок для московії ?
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Это нужно чтобы порезать заводы на металлолом и продать. У наших властей такая политика - всё продать.
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Так бабки не скапливайте у себя, а создавайте предприятия по изготовлению стали или модернизируйте старые, что ж вы сырье экспортируете? Это с начала 90-х кормятся на останках советской промышленности, ну чисто свиньи у корыта, а сделать из него что-нибудь новое, конкурентоспособное, не хотят, потому и дрочат до сих пор на рашку, которая скоро в 19 век скатится, и наш металл им был по нраву
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