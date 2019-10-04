 Не до $4000, но даже на 4 тыс. грн нет денег в бюджете-2020 повысить зарплаты учителям, - Гончаренко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Европейской солидарности".

В сообщении отмечается: "Сегодня вся Украина празднует наступающий День учителя. 500 тысяч украинских учителей, которые создают будущее нашей страны, действительно заслуживают слова благодарности.

Лучшим подарком для учителей было бы, если бы правительство пришло и сказало: "Мы хотим повысить вам материальное обеспечение. Пусть не до 4000 $, как обещали на выборах, но хотя бы на 4000 гривен, как это сделала предыдущая преступная власть". Но таких планов в бюджете 2020 - нет - Алексей Гончаренко с трибуны ВР.