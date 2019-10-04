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Все про:учитель (296) Гончарук_Алексей (144) Европейская Солидарность (129)

 Не до $4000, но даже на 4 тыс. грн нет денег в бюджете-2020 повысить зарплаты учителям, - Гончаренко. ВИДЕО

Нардеп из фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко раскртиковал правящую коалицию за отсутствие планов по повышению зарплат учителям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Европейской солидарности".

В сообщении отмечается: "Сегодня вся Украина празднует наступающий День учителя. 500 тысяч украинских учителей, которые создают будущее нашей страны, действительно заслуживают слова благодарности.

Лучшим подарком для учителей было бы, если бы правительство пришло и сказало: "Мы хотим повысить вам материальное обеспечение. Пусть не до 4000 $, как обещали на выборах, но хотя бы на 4000 гривен, как это сделала предыдущая преступная власть". Но таких планов в бюджете 2020 - нет - Алексей Гончаренко с трибуны ВР.

Источник: https://censor.net.ua/n3152223
 
   
 Топ комментарии
 
Твоя брехня может мешала, так как ЗП повышали. Хотя в новости об этом сказано, но ты конечно её не читала беженка.
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ФОПы свое получили, учителя, кто следующий из ЗЕлохтората?
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просто врёт гончаренко, он просто математику не учил, просто надо взять цыфри и посчитать, просто потрести одного алигарха и училкам просто хватит на несколько лет, это же так простоооо.
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За Коломойского не пишешь? Страшно ? Морда не кирпична , не ?
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Вы слышали от Моники Зеленски и компании об этом ? В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли
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