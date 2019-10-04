 Грузинского журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", вызвали на допрос в прокуратуру

Ведущего допросят в рамках расследования по факту превышения служебных полномочий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Главред".
"В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов "Рустави-2", присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения, в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния", - сообщили в грузинской Генпрокуратуре.
Допрос Габунии пойдет 7 октября, а в субботу, 5 октября, в ведомстве ждут на допрос экс-главу информационного отдела Рустави 2 Нодара Меладзе.
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Обвиняемым по делу о присвоении денег телекомпании является ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе Генпрокуратура республики обвинила его в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу на сумму более 6 млн лари (более $2 млн).
Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.
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18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.
22 августа Габунию пригласили на работу на другой телеканал.
Не треба валити з хворої голови на здорову. Пєця моряків на смерть в Керченську протоку посилав, а Вовік їх звільнив. Поки що так. Далі подивимось
Не треба притягувати за вуха те, чого не існує. Гоняв під Радою атовців російський шпигун Порошенко, а не Рябошапка.
Имхо
Хотя про моржовую вышло конечно очень по-восточному цветисто 😁
За что бы Саакашвили не взялся - ВСЁ пошло прахом. Войну с РФ проиграл вчистую. Из Грузии еле ноги унёс. Из Украины - тоже. С помпой вернулся, и вместо революции как то затерялся в толпе. Теперь вот мутит грандиозные планы где то за плинтусом. Поглядим на результат...
Хорошо, что в Украине *****, из обычного матного, стало именем нарицательным и даже на цензоре за это слово теперь не банят...
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У минулому місяці Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу до програми візових винятків. Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.
я радий за поляків. і як добре що кацапів зараз давить велика жаба. всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку
Кстати, известная кличка - анаграмма к слову "холуй".
Читаем комменты и вникаем, кто есть кто на украинском сайте.
Зеленского так легко оскорблять, а тут свой язык себе в дупу засунули.
- Это к Медведеву. Я - х*йло.