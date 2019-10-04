 На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на КПП "Нижние Ворота" в грузовом микроавтобусе было обнаружено 100 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения через государственную границу Украины.
По результатам проведенного осмотра обнаруженые табачные изделия общей ориентировочной стоимостью 4 млн грн и автомобиль, которым продукцию перевозили, стоимостью 650 тыс. грн, изъяты.
Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и транспортировки с этой же целью незаконно изготовленных подакцизных товаров.
Лучше бы лес кругляк отлавливали на путях.
А этим сигаретным "контрабандистам" я бы ещше благодарность дал, за стимулирование нашего производителя