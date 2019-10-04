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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1648) налоговая милиция (1751) правоохранительные органы (323) сигареты (653) ГФС (3430)

 На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с работниками Нацполиции предотвратили незаконный "экспорт" сигарет стоимостью 4 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 01

В рамках операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на КПП "Нижние Ворота" в грузовом микроавтобусе было обнаружено 100 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 02
На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС. ФОТОрепортаж

На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 04

По результатам проведенного осмотра обнаруженые табачные изделия общей ориентировочной стоимостью 4 млн грн и автомобиль, которым продукцию перевозили, стоимостью 650 тыс. грн, изъяты.

На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 05
На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 06

Также смотрите: Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 07
На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн 08

Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и транспортировки с этой же целью незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3152218
 
 
 Топ комментарии
 
ща буду верещать из всех утюгов ни капитуляции))
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Гавнюуи зти налогоовики. От такой контрабанды Украине - один профит. Сигареты явно не собирались продавать в Украине, а в какой то арабской стране.
Лучше бы лес кругляк отлавливали на путях.
А этим сигаретным "контрабандистам" я бы ещше благодарность дал, за стимулирование нашего производителя
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А тебе шо? Завидуешь? Где граница- там контрабас.
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ща буду верещать из всех утюгов ни капитуляции))
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свободный человек, пишу что хочу, в отличии от тебя порохошваль.
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С чего ты взял, что я порохобот, слуга слуг? Я просто прикалываюсь над твоим хозяином. Иди пукан под холодную воду подставь, а то пожарные наведаются скоро
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я не взял, я знаю)) так что скушай рачок и успагойся порохошваль))
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Знать ты можешь одно, слуга слуг, - ты раб. Зелешваль для тебя было бы гордым названием и ты это тоже знаешь. А пукан еще тлеет, сходи еще раз в душ
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Самим, конечно, не скурить. Пришлось сдать
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целые села живут контрабандой. Не сигареты так бензин. Там уже поколение "патриотов" выросло, которое больше ничего не умеет делать. На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн - Цензор.НЕТ 8980
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А тебе шо? Завидуешь? Где граница- там контрабас.
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Так он же не с тем контрабасом борется. Тот он уже поборол и применил. А это.. мелочи
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Гавнюуи зти налогоовики. От такой контрабанды Украине - один профит. Сигареты явно не собирались продавать в Украине, а в какой то арабской стране.
Лучше бы лес кругляк отлавливали на путях.
А этим сигаретным "контрабандистам" я бы ещше благодарность дал, за стимулирование нашего производителя
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Та хз... Эти контрабас сигареты точно не табаком набиты - у нас их на каждом углу продают и это яд
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На Нижних воротах взяли? И водитель так и сказал: Я везу сигареты для контрабандной отправки в ЕС? )))
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