 На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на КПП "Нижние Ворота" в грузовом микроавтобусе было обнаружено 100 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения через государственную границу Украины.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Серб пытался вывезти в Румынию 38 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в двойной стенке прицепа грузовика, - ГФС. ФОТОрепортаж

По результатам проведенного осмотра обнаруженые табачные изделия общей ориентировочной стоимостью 4 млн грн и автомобиль, которым продукцию перевозили, стоимостью 650 тыс. грн, изъяты.





Также смотрите: Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж





Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и транспортировки с этой же целью незаконно изготовленных подакцизных товаров.