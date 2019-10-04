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Все про:залог (353) САП (1157) Антикоррупционный суд (497) Микитась (20)

 Скандального застройщика Микитася отпустили под залог в 5,5 млн гривен

Прокуратура настаивала на то, чтобы бывшему главе "Укрбуда" назначили залог в 300 млн гривен.

Отпустить Микитася под залог решил Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ". Решение принял судья Сергей Мойсак.

Залог Микитась сможет внести в течение трех дней.

Специальная антикоррупционная прокуратура(САП) настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Максим Микитась – бизнесмен, народный депутат восьмого созыва ("Воля народа"). Его подозревают в махинациях с квартирами, которые должны были получить служащие Нацгвардии. По версии следствия, благодаря тому, что документы переписали на новостройку на окраине, компания-застройщик заработала более 81 млн гривен.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3152215
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шо поздравляю всех наконец то увидели работу этой новой шарашки
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Вот таких мЫкитасей хорошо бы потрусить, и не надо будет брать никаких кредитов.
Там с Шулявским мостом, где тоже фигурирует этот мЫкитась, тоже есть проблемка с почти на 1 млрд., а все начиналось с 400млн
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Я извиняюсь, а куда (или,- кому) пошли остальные 294,5 миллионов?
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нужно было в залог оставить по одному органу- одно легкое, одно яйцо, одну руку и одну ногу
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Ну шо поздравляю всех наконец то увидели работу этой новой шарашки
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Я извиняюсь, а куда (или,- кому) пошли остальные 294,5 миллионов?
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по другому и быть не могло..... откупился ......
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Высший антикорупционный "суд" решил отпустить этого мутного типа,на котором пробы негде ставить. Просто прекрасно.
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Дивно якось виходить.Вкрав 81млн а залогу 5.5,.це щоб було чим хабарі давати?
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Що там дивного? Суудя що вирок на 5,5 млн виносила мабуть стільки ж і отримала.
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Как и сказал, лишь бы потужно реформированный суд не отпустил. Так и случилось. (иронически) Ура вашему Вилли-вонке!
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ой не пз-ди, что мешает монобольшинству зели хоть в конституции поменять всех судей на других, тем более прокурор уже 100% свой
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Скажу просто: если бы Порошенко сделал хоть половину от того, о чём отчитался, то ему уже был бы гоплык. Потому, что по-настоящему независмый суд все эти его пятилетние выкрутасы сократил бы до нескольких месяцев.
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сколько ещё будете на пороха кивать, чем дальше тем уже тупее выглядит. пыжились то как а сами не можете доказать что лучше
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Зачем на него кивать?Сажать его нужно. Бритва Оккама говорит именно об этом.
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если постараться, можно одними залогами бюджет пополнять.
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Лучше бы,чтобы они все ,как один в СИЗО сидели, как-то было бы спокойнее на душе, А спокойствие самая дорогая вещь в наше время.
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Свинарчуки нахапали 🐷 стільки ,що можуть собі дозволить відкупиться ! Вони думають , що і на Страшному Суді , все порішають 😆 !
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Вот таких мЫкитасей хорошо бы потрусить, и не надо будет брать никаких кредитов.
Там с Шулявским мостом, где тоже фигурирует этот мЫкитась, тоже есть проблемка с почти на 1 млрд., а все начиналось с 400млн
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295 млн. грн. оставили коррупционерам. Так на кого судьи работают?
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Просто смешно! Квартиры некоторые в доме построенные его компанией стоят дороже.
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Снова нужен перезапуск всего органа.
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Вот тебе и ВАКСа! Как совести не было, так и нет.
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