 Скандального застройщика Микитася отпустили под залог в 5,5 млн гривен

Отпустить Микитася под залог решил Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ". Решение принял судья Сергей Мойсак.

Залог Микитась сможет внести в течение трех дней.

Специальная антикоррупционная прокуратура(САП) настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Максим Микитась – бизнесмен, народный депутат восьмого созыва ("Воля народа"). Его подозревают в махинациях с квартирами, которые должны были получить служащие Нацгвардии. По версии следствия, благодаря тому, что документы переписали на новостройку на окраине, компания-застройщик заработала более 81 млн гривен.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн грн