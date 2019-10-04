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Все про:табак (187) финансы (302)

 Переплата в 300 миллионов: нардепы придумали новую уловку в табачной отрасли, - эксперт

Поправка в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов, предложенная 3 октября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским, полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию Gazeta.ua профессор Киевского национального университета имени Шевченко Валерий Воротин.

Поправку поддержали члены комитета, голосование по законопроекту запланировано на сегодня.

"Мы наблюдаем довольно жесткую попытку народных депутатов перераспределить финансовые потоки на рынке в пользу одного-двух крупных игроков оптово-розничного рынка. Кстати, компания одного из заместителей главы данного комитета работает на данном рынке", – объяснил Воротин.

Издание отмечает, что согласно поправке, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены, а оптовые торговцы смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от нее. Эксперт считает, что такие изменения в законодательство могут привести к инвестиционному скандалу.

"Среди производителей табачной продукции – международные компании с британскими, американскими, швейцарскими, японскими корнями. Сейчас им по сути говорят, что им нужно работать в убыток. Дело в том, что на данный момент акцизы, НДС и другие налоги составляют около 65% от цены сигарет. Если сюда еще добавить себестоимость продукции, стоимость производства, зарплаты и т.п. – в 80% от МРЦ вложиться невозможно", – заявил профессор.

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Он допускает, что новшество приведет к падению легального производства и налоговых поступлений.

"Среди производителей табачного рынка данная поправка может быть выгодна разве что Львовской табачной фабрике, которая, как она декларирует, производит сигариллы. Показательно, что поправка касается лишь сигарет, для других видов табачной продукции ограничений по стоимости нет", – заявил он.

В случае принятия поправки Радой цены на сигареты могут вырасти на 7–10 грн за пачку, а общий объем переплаты может составить до 300 млн грн. в год.

"При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур. Среди них участники оптово-розничного рынка называют компанию "Т-Киоск", близкую к народному депутату Андрею Холодову", – пишет Gazeta.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3152214
 
 
 Топ комментарии
 
Мінскалецька попереджує, куріння вбиваю зеслугу Мы наблюдаем жесткую попытку нардепов перераспределить финансовые потоки на табачном рынке, - эксперт - Цензор.НЕТ 5206
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Підняли скотиняки з 1 січня на 14 гривень ціну за одну пачку сигарет. приклад: за кривавого Азірова міг на пенсію купити 300 пачок сигарет .з1 січня -50 пачок. Тому давно і принципово курю конрабанду та власний тютюн. Довідка : ні за Зєлю, ні за СН не голосував, а от на мітинги знову почну ходити. Хоча б пар випустю."Зєлю Геть"!!! "В 2013-2014 кричав Зека Геть!!!!
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Мінскалецька попереджує, куріння вбиваю зеслугу Мы наблюдаем жесткую попытку нардепов перераспределить финансовые потоки на табачном рынке, - эксперт - Цензор.НЕТ 5206
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Підняли скотиняки з 1 січня на 14 гривень ціну за одну пачку сигарет. приклад: за кривавого Азірова міг на пенсію купити 300 пачок сигарет .з1 січня -50 пачок. Тому давно і принципово курю конрабанду та власний тютюн. Довідка : ні за Зєлю, ні за СН не голосував, а от на мітинги знову почну ходити. Хоча б пар випустю."Зєлю Геть"!!! "В 2013-2014 кричав Зека Геть!!!!
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Ну так для этого они вам и рассказывали так долго и упорно про барыг!
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Дайте людям попрацювати і проявити себе. Що ви всі, в них вчепилися. Це ж молоді, недосвідчені хлопці. Через рік-два стануть, в політиці і економіц, і зубрами і піднімуть цю країну на небачені вершини процвітання і благополуччя.
А вам, порохоботам, тільки аби гавкати та собачитися. Спробуйте, в зруйнованій минулою владою, країні навести елементарний порядок.
Це вам не на форумах гидоти писати...
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Ви дурень? В Британію таке бидло впускають?
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Так пару недель назад было про Тедис, и прочий картельный сговор. В убыток они себе работают?Ага, конечно, слушаю и верю каждому вашему слову.
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Табачек в этом году уродил славный Ми спостерігаємо жорстку спробу нардепів перерозподілити фінансові потоки на тютюновому ринку, - експерт - Цензор.НЕТ 9836
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Что и требовалось доказать Народ дорвался до корыта , а зебилы хай и дальше верят в коммунизм
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раз профукали весеннюю посадку, надо начинать осеннюю... а то и следующей весной урожая не будет за болтовней...
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