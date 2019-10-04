 Переплата в 300 миллионов: нардепы придумали новую уловку в табачной отрасли, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию Gazeta.ua профессор Киевского национального университета имени Шевченко Валерий Воротин.



Поправку поддержали члены комитета, голосование по законопроекту запланировано на сегодня.





"Мы наблюдаем довольно жесткую попытку народных депутатов перераспределить финансовые потоки на рынке в пользу одного-двух крупных игроков оптово-розничного рынка. Кстати, компания одного из заместителей главы данного комитета работает на данном рынке", – объяснил Воротин.



Издание отмечает, что согласно поправке, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены, а оптовые торговцы смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от нее. Эксперт считает, что такие изменения в законодательство могут привести к инвестиционному скандалу.



"Среди производителей табачной продукции – международные компании с британскими, американскими, швейцарскими, японскими корнями. Сейчас им по сути говорят, что им нужно работать в убыток. Дело в том, что на данный момент акцизы, НДС и другие налоги составляют около 65% от цены сигарет. Если сюда еще добавить себестоимость продукции, стоимость производства, зарплаты и т.п. – в 80% от МРЦ вложиться невозможно", – заявил профессор.

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Он допускает, что новшество приведет к падению легального производства и налоговых поступлений.



"Среди производителей табачного рынка данная поправка может быть выгодна разве что Львовской табачной фабрике, которая, как она декларирует, производит сигариллы. Показательно, что поправка касается лишь сигарет, для других видов табачной продукции ограничений по стоимости нет", – заявил он.



В случае принятия поправки Радой цены на сигареты могут вырасти на 7–10 грн за пачку, а общий объем переплаты может составить до 300 млн грн. в год.



"При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур. Среди них участники оптово-розничного рынка называют компанию "Т-Киоск", близкую к народному депутату Андрею Холодову", – пишет Gazeta.ua.



