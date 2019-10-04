 "Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Соответствующее обращение к президенту и Верховной Раде было принято в пятницу, 4 октября во время внеочередной сессии.
Депутаты заявили, что решительно отрицают "попытки через реализацию так называемой формулы Штайнмайера разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что вновь сделает Украину частью России".
По их мнению, намерения по реализации формулы Штайнмайера являются явной "сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне".
Также депутаты призвали президента разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий, добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия.
Депутаты предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах.
1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
Также Зеленский заявил, что подписание устранило последние препятствия для проведения встречи в нормандские формате.
Формула Штайнмайера регулирует вступление в силу закона об особом статусе Донбасса.
Еще раз обращаюсь к тем, людям которые выходят на протест, опасаясь капитуляции. Гоните от себя этот флюгер Порошенко и всех его адептов.
Мне интересно узнать, как теперь себя чувствуют сторонники Порошенко?
Такой вопрос задал около часа назад в Фейсбуке бывший парламентарий Семен Семенченко.
Если их «седовласый гетман», «борец против капитуляции» теперь будет помогать внедрять формулу Штайнмайера вместе, как вы пишете, с «зелебобиками» - это уже не будет изменой?
А «капитулянты» станут уважаемыми партнерами?
И еще раз обращаюсь к тем, людям которые выходят на протест, опасаясь капитуляции.
Переобувание в воздухе конечно здорово, но вам разве не надоело, что вас пытаются использовать, как не могу сказать что?..
Ранее сегодня Петр Алексеевич заявил, что «услышал» призыв президента Владимира Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.
Об этом гласит пост Порошенко в Twitter.
«Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах», - написал экс-президент
Порошенко добавил, что в любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства.
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%bc.html
😁
БПП "Солидарность":
Дмитрий Лантушенко, Виктория Гробовая, Дмитрий Наталуха, Виталий Мельник, Дмитрий Хандурин, Вячеслав Степченко, Расул Галаєв, Алексей Рябенко, Ольга Волошина.
"Самопомич":
Александр Зименко, Александр Иванов, Денис Бутенко, Ирина Рыбальченко.
"Оппозиционный блок":
Игорь Перепека, Геннадий Гризодуб, Юрий Перепека.
офф топ
Андрей Илларионов
подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске и заявления президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» - это не заслуживающая внимания «страшилка», что она не представляет собой чего-либо особенного, что она - всего лишь два ничего не значащих предложения, свидетельствуют либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным.
На вчерашнем брифинге В.Зеленский сказал, в частности, следующее:
«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все». По словам президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.
Если бы «формула Штайнмайера» была ничего не значащей «страшилкой», то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы Украиной и дальнейшего ее применения в Украине. Если бы в формуле Штайнмайера «ничего не было», то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.
Принятые Зеленским «два предложения», о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины:
во-первых, от унитарного характера государства и
во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса других украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны в виде, энергично проталкиваемом Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.
Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам - вот что означает реализация «формулы Штайнмайера», и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.
Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» - это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин - не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.
Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штайнмайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки - в ту же ОБСЕ или же ООН - и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом «формула» получит признаки элемента международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу.
Автором этих строк неоднократно подчеркивалось, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация «формулы Штайнмайера». Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, повторял автор данных строк, то он должен идти по этому пути - как можно быстрее подписывать «формулу Штайнмайера», как можно быстрее проводить встречу в «нормандском формате», выполнять Минские соглашения. Это прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.
Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.
П.С. Текст «формулы Штайнмайера» в письме Л.Кучмы:
Специальному представителю Действующего
председателя ОБСЕ в Украине,
Представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе
господину Мартину Сайдику
Уважаемый господин Сайдик!
В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство в нижеследующей редакции:
«Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.
Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».
Украинская сторона принимает текст этой формулы.
С уважением,
Представитель Украины
Минских договорённостей.
Подписанием «формулы Штайнмайера» Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, «как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».
«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <...> Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
В Москве приветствовали решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское руководство рассчитывает, что теперь удастся добиться реализации «минских договоренностей».
Об этом пишет на своей странице в Фейсбук украинский государственный и политический деятель., народный депутат Верховной Рады Украины III, V и VI созыва, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, - Алексей Кучеренко:
«Я просто пока цитирую.
И не могу сказать, что я удивлён.
Однако, если это неправда - пусть судятся с изданием.
В любом случае - отношения с МВФ не могут быть кулуарными!
«Аудиторы нашли «цепочку», по которой деньги МВФ Нацбанк Украины под разными «экономическими» предлогами перечислял на счета национализированного «Приват Банка». А уже с «Привата» международные миллионы уходили в нескольких направлениях. Аудит выяснил, что деньги получали подставные лица с окружения Президента Украины Петра Порошенко и экс-министра финансов Наталии Яресько.»
Да, кстати, клоунам, обвиняющим меня в популизме - «дыра» в «Привате» оценивается до 180 млрд грн» - написал Кучеренко.
Подробности этой колоссальной аферы напечатало издание from-ua:
«Приват» помог Порошенко отмыть 30% кредитов, 70% украли чиновники международного валютного фонда.
Что нашли аудиторы в «Приват Банке»?
Кредиты Международного кредитного фонда (МВФ) «прошли» через национализированный «Приват Банк» и оказались на счетах подставных лиц, которые ведут к окружению Президента Украины Петра Порошенко и экс-министра финансов Наталии Яресько.
Об этом стало известно после аудиторской проверки «Приват Банка» международной компанией «Price Waterhouse Coopers». Официально информацию так и не обнародовали - вмешались влиятельные люди Президента, которые сейчас пытаются замять скандал. В «Приват Банке» настойчиво уклоняются от комментариев, но от услуг «Price Waterhouse Coopers» скоропостижно отказались и уже подыскали более «сговорчивого» аудитора. Об этом сообщают издательства «Минфин» и «Дело».
«Аудит годовой отчетности ПриватБанка проведет международная компания EY. Источник в банке сообщил, что набсовет банка уже выбрал эту компанию, но официально с ней еще необходимо подписать контракт. Ранее аудитом ПриватБанка занималась компания «Price Waterhouse Coopers». Однако аудиторские отчеты компании не понравились в Нацбанке», - говорят СМИ.
НБУ эту ситуацию не комментирует, но стало известно, что проблема касается оценки залогового имущества в «Приват Банке». Нацбанк считает, что аудиторы «Price Waterhouse Coopers» сделали неправильные выводы. В итоге, аудиторов не просто «уволили», НБУ настоял на том, чтобы украинский офис «Price Waterhouse Coopers» вообще закрыли.
«У нас есть вопросы к оценкам PwC залогов как ПриватБанка, так и еще одного действующего банка, который мы не можем назвать. Почти все их отчеты, которые мы видели, содержали в себе серьезные недостатки, от чего становились некачественными и непрофессиональными», - заявил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.
Под давлением НБУ Фонд государственного имущества аннулировал компании «Price Waterhouse Coopers» сертификат оценщика, однако спустя 6 дней они получили новый. Но НБУ не прекратили преследование компании.
В НБУ едет ревизор из МВФ
Что же такого накопали в «Приват Банке» международные аудиторы? По какой причине на них началась тотальная «охота на ведьм»? Ответы есть в отчете «Price Waterhouse Coopers», но НБУ не позволил, чтобы он был обнародован в Украине.
Источник в компании «Price Waterhouse Coopers» сообщает, что результат аудита направлен американской стороне, которая финансировала украинские кредиты, предназначенные для реформ. По его словам, аудиторы обнаружили нецелевое использование крупных займов, которые перечисляли Украине (а фактически НБУ) через Международный валютный фонд.
Аудиторы нашли «цепочку», по которой деньги МВФ Нацбанк Украины под разными «экономическими» предлогами перечислял на счета национализированного «Приват Банка». А уже с «Привата» международные миллионы уходили в нескольких направлениях. Аудит выяснил, что деньги получали подставные лица с окружения Президента Украины Петра Порошенко и экс-министра финансов Наталии Яресько.
Международный валютный фонд принял решение провести аудиторскую проверку Нацбанка Украины на предмет злоупотребления при использовании кредитных траншей. В НБУ эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.
Но многие аналитики сомневаются, что аудиторская проверка Национального банка Украины состоится. Эксперты, которые имели доступ к результатам проверки использование кредитов МВФ, говорят, что в Украину попадало только 30% выделенных на реформы денег. Именно эти 30 процентов проводило через «Приват» руководство страны и прятало на своих личных счетах.
Где же остальные 70 процентов? По некоторым данным, эти деньги в Украину так и не попали. Их раздерибанили между собой структуры, аффилированны с директор-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нулланд, американским дипломатом Мадлен Олбрайт. В этом списке есть и другие известные фамилии. По сути, большую часть кредитов, которые предназначались народу Украины, эти персоны забрали себе в счет «процентов» за услуги лоббирования этих кредитов для нашей страны.
Очевидно, что чиновники МВФ, которые замешаны в хищении кредитных денег, не заинтересованы провести честный аудит Нацбанка. Эксперты предполагают, что Лагард выберет для аудита НБУ «свою» компании. Возможно, эти аудиторы будут близкими к Мадлен Олбрайт.
«Главная задача аудиторов МВФ в Украине будет подтасовка документов и фактов таким образом, чтобы обосновать законное использование кредитов официальным Киевом. Это игра в «четыре руки». И НБУ, и МВФ будут делать все, чтобы скрыть факты коррупции перед администрацией Дональда Трампа», - комментирует эксперт.
Какие последствия от этой международной афёры для Украины? Однозначно - очень серьезные. По факту, кредиты МВФ «освоили» Порошенко и Лагард, но возвращать эти миллионы вместе с процентами будут украинцы. Ведь по документам, деньги пошли на реформы и борьбу с коррупцией.
Стоит отметить, что на госпожу Лагард было открыто несколько уголовных дел во Франции. Уголовные дела касаются отмывания средств в особо крупных масштабах.
Последние кредиты МВФ для Украины были заморожены на неопределенный термин до выяснения важных обстоятельств и аудита средств.
По неподтвержденным данным заморозку транша потребовали власти США, которые подозревают Порошенко, Кононенко, Грановского и еще несколько ТОП украинских чиновников в сговоре с некими европейскими «партнерами» с целью отмывания средств в особо крупных масштабах.
А не предложили, каким путем это сделать? Как добиться, если все отморозились?
Источник: https://censor.net.ua/n3152211
===Отож, яким бачив Президент Порошенко статус Донбасу:
- згідно Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який голосувався тричі в 2015,2017 та 2018 році з ініціативи Порошенка це фактична територіальна автономія - особливий порядок призначення прокурорів та суддів;
відмінний від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності;
затвердження державної цільової програми для відновлення економіки;
право на укладення угод з Росією про прикордонне співробітництво;
створення загонів народної міліції;
регіональний статус російської мови;
недопущення кримінального переслідування
Наступним кроком узаконення особливого статусу Донбасу стала пропозиція Президента Порошенка про внесення до Конституції відповідно до Розділу 15 "Перехідні положення" пункту 18 з таким текстом: "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом".
За визначення особливого статусу Донбасу в Конституції України проголосували 265 депутатів:
115 з Блоку Петра Порошенка на чолі з керівником фракції Юрієм Луценком та Володимиром Гройсманом з Іриною Геращенко;
69 - Народного фронту з Андрієм Парубієм;
38 - Опозиційного блоку на чолі з Бойком, Льовочкіним, Шуфричем й позафракційним Ківаловим;
14 - Волі народу (Онищенко,Поплавський. Литвин..);
11 - Відродження (Яценко, Зубик, Кіссе..)
5 - Самопомочі (Гопко, Кривенко, Єднак, Пташник,Кишкар).
Далі, коли стало зрозуміло, що у ВР не має 300 голосів, депутати БПП та НФ звернулися до КС щодо можливості розглядати ці зміни до Конституції не на наступній черговій, а на будь-якій сесії. І принциповий КС погодився з цим. Таким чином, ініціатива Порошенка конституційно узаконити статус Донбасу досі не скасована!===
Интересы парашки соблюдены в полной мере.
Кстати, какое бы место не предлагали Штайнмайеру в "Газпроме", после такого "успеха", можно подыскать и более высокую должность...
Всё ближе, ближе, ближе,
Минута блаженства.