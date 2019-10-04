 Ложкин принял участие в торжественном заседании новоизбранного Кнессета. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Это уже 22 созыв израильского парламента, и первое приведение Кнессета к присяге, на котором мне довелось побывать", - отметил Ложкин.
Центральной темой выступлений и президента Реувена Ривлина, и председателя Кнессета Юлия Эдельштейна, стало национальное единство. Эта тема сегодня особенно актуальна для Израиля — всего полгода назад парламент впервые в истории государства не смог сформировать коалицию в отведенный срок. Кнессет был распущен, состоялись новые выборы, напомнил Ложкин.
По его словам, после оглашения результатов выборов израильтяне начали в шутку готовиться к третьим выборам за год. Дело в том, что голоса разделились между основными претендентами практически поровну, но ни один из них, по предварительным подсчетам, не сможет сформировать коалицию без другого. В прошлый раз компромисса они не нашли. Смогут ли найти в этот — узнаем в ближайшее время, отметил глава Еврейской конфедерации.
При этом он процитировал Юлия Эдельштейна, который подчеркнул, что именно национальная разобщенность уже дважды приводила к распаду независимого еврейского государства. Когда евреи сражались с внешним врагом — они были в силах сокрушать империи. Но как только начиналась гражданская война между самими евреями, все рушилось как карточный домик.
"Эта тема близка не только израильтянам. История Украины полна аналогичных примеров: от Киевской Руси до УНР. Справиться с проблемой разобщенности, особенно перед лицом внешней агрессии, нелегко. Но и Израилю, и Украине, придется постараться - ведь от того, насколько мы едины, напрямую зависят шансы на выживание наших государств", - добавил Ложкин.
Напомним, ранее Ложкин рассказал о том, как с каждым годом в Украине увеличивается количество людей, которые выходят на Марш памяти евреев, расстрелянных в Бабьем Яру в 1941 году. Если 2016 году на Марш вышел всего один человек, то в 2019-ом – уже более полутысячи людей.
26 хв. · Окончание поста о проблемах, которые обрело всеобщее избирательное право в эпоху массовых эмоциональных манипуляций. И резюме.
Начало - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2518952301680779&id=100006981015136
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519629068279769&id=100006981015136
Вчера мы остановились на том, что подход ПРАВО ГОЛОСА ГРАМОТНЫМ - это правильно в случае, если под словом «грамотный» понимать «разбирающийся». А значит, получению права голосовать должно предшествовать обучение и подтверждающий квалификацию экзамен.
Будет ли это дискриминацией? Нет, не будет...... Вот Венесуэла сейчас является отличным примером того, как голосование за популистов разорило страну....
Думаю, ответ на вопрос, что дороже: программа обучения и экзамены или правление популистов, даст жизнь, и тем самым снимет его с повестки дня.
Итоги подведем.
1. Исторически сложилось так, что по-настоящему результативные протесты в Украине происходят, когда возникает угроза суверенитету. Успех этим протестам обеспечивает горизонтальная кооперация, делающая попытки обезглавить протест бессмысленными. (Привет планам арестовать Порошенко).
2. Уже дважды такие протесты приводили в Украине к смене элит и политического курса. Но оба раза достижения Майданов были нивелированы с одной стороны медиахвойдами, подменившими собой журналистов, и рынком заказухи, подменившим собой СМИ в Украине. Оба раза проукраинские власти были оболганы, оба раза к власти были приведены пророссийские персонажи посредством эмоционального манипулирования наивным инфантильным избирателем, не имеющим ни желания, ни необходимости самостоятельно разбираться, где правда, где ложь.
3. Эмоциональное манипулирование избирателем - проблема не только украинская, решается она, как и любая проблема незнания, непонимания, неумения, - просвещением. Т.е. обучением, подтверждением квалификации, необходимым для получения избирательного права. Дискриминацией такой подход не является, как не является дискриминацией необходимость учиться и подтверждать квалификацию в любом роде деятельности, требующем ответственности.»
- Извините, ну почему же неизвестного?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович матросом.
И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев»
Один стеснительный мальчик отказывается назвать свою фамилию.
- Не скажу, - вы смеяться будете.
- Ну, хотя бы намекни мне на ушко о чем она, а я попробую догадаться.
Мальчик шепчет учительнице:
- Ну... о том, что вы каждый день в рот берете.
- Что, Х...в, что ли? - шепчет учительница.
- Да, нет, - Ложкин...