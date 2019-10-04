EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1840  19
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (10179) правоохранительные органы (323) киберполиция (166) счетчик (18) электроэнергия (314)

 Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков. ФОТО

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась созданием и продажей приборов для блокирования работы счетчиков электроэнергии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков 01

Преступная группа состояла из пяти человек во главе с 34-летним организатором. Злоумышленники создавали технические средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу систем снабжения и учета потребленной электроэнергии. Каждое такое устройство создавалось под конкретную модель электросчетчика. В дальнейшем этот аппаратный комплекс настраивался и использовался для блокирования работы процессора электросчетчика.

Для сбыта этих устройств организатор создал отдельный интернет-сайт. В зависимости от вида электросчетчика, стоимость каждого технического средства колебалась от 3 до 15 тыс. гривен. Таким образом, в последнее время им удалось заработать более миллиона гривен.

Также смотрите: 18-летний хакер распространял вирус, замаскированный под обновления компьютерных игр, - Киберполиция. ФОТО

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков 02

На территории Запорожской и Днепропетровской областей проведено более 20 обысков по месту жительства участников группы, в помещениях, где изготавливают вредоносные технические средства, а также у заказчиков таких устройств. 

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков 03

По данному факту начатого уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Смотрите также: Киберполиция задержала организатора группы, похитившей с банковских счетов украинцев 1,5 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Участникам группы объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3152203
 
 
 Топ комментарии
 
сли бы ещё петькины ботофермы заблокировали то порохоботов было бы здесь как и в реальной жизни- 8% , а не 80%
 показать весь комментарий
 
За изобретение ставлю "пять", а по предмету - "неуд".

https://youtu.be/RZeQ6J_g7OE

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 9993
 показать весь комментарий
 
Уточнення - за бєньо-ахметівський, у Бєні теж обленерго є!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как во времена Ивана Грозного , Кулибина на палю.
 показать весь комментарий
 
Шо? За свыняче-ахметовский шекель переживаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Уточнення - за бєньо-ахметівський, у Бєні теж обленерго є!
 показать весь комментарий
 
 
сли бы ещё петькины ботофермы заблокировали то порохоботов было бы здесь как и в реальной жизни- 8% , а не 80%
 показать весь комментарий
 
 
Что то подсказывает мне, что клиентами этих "предпринимателей", были люди, для которых счет за электроэнергию, не самая затратная часть семейного бюджета...
 показать весь комментарий
 
 
За изобретение ставлю "пять", а по предмету - "неуд".

https://youtu.be/RZeQ6J_g7OE


 показать весь комментарий
 
 
народные борцы с высокими тарифами от олигархов Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 3488
 показать весь комментарий
 
Від 3 до 15 тис. грн? Це ж скільки воно окупалося? В мене за світло - 200-250 грн на місяць і це з бойлером і електроплитою
 показать весь комментарий
 
 
Всех гады, не переловите - Голь на выдумку хитра !!!
 показать весь комментарий
 
 
А сенс ризикувати? Рахунки за світло - чи не найменші в платіжках. найбільш болюче по кишені б'ють плата за опалення (в квартирах) і за газ (в приватних будинках)
 показать весь комментарий
 
Есть масса людей обогревающихся электричеством , а бойлеры ,а стиралки ,а кондёры Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 7188так что не скажи ,смысл есть ,особенно если прибор толковый ..
 показать весь комментарий
 
 
Компенсаторы реактивных нагрузок щаконом не щапрещены
 показать весь комментарий
 
 
Бред какойто))
Давно фсе пользуются Фазниками с Дыроколами прямо на Кабель до Счетчика! Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую приборами для блокирования работы электросчетчиков - Цензор.НЕТ 6199
стоит 3 евро))
 показать весь комментарий
 
...а можно про эти приборы поподробней, схему и принцип дествия!?
 показать весь комментарий
 
 
можно, цензор сам намекнул, что нужно вмешиваться в роботу процессора, на каких частотах создаются помехи сам гугли
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх