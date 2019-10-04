 Рябошапка 3 октября посетил заседание фракции "Слуга народа", где говорили о "кейсах по одиозным людям из предыдущей государственной власти", - источник

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ депутат из фракции "Слуга народа", который попросил не называть свою фамилию.

Как рассказал нардеп, Рябошапка пришел на заседание фракции, чтобы ответить на вопросы о законопроектах, которые касаются Уголовно-процессуального кодекса. Также народные депутаты интересовались состоянием расследования различных уголовных производств.

"Мы виделись с господином Рябошапкой вчера на фракции. Мы с ними коммуницируем, мы регулярно общаемся между собой, и турборежим означает, что мы недосыпаем, но мы полностью анализируем их (законопроекты. - Ред.), задаем вопросы, и, конечно, что вопросы об Уголовно-процессуальном процессе в Украине к господину Рябошапке были", - рассказал один из нардепов фракции.

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На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует как можно скорее привлечь к ответственности, участник встречи ответил:

"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит".

Он отметил, что обсуждали, в частности "кейсы по одиозным людям из предыдущей государственной власти".

"Адженда не была кого посадить, а за что мы голосуем, какие вопросы будут (в повестке дня. - Ред.). Мы же обсуждаем эти вещи, мы не в вакууме находимся, поэтому, соответственно, и были вопросы касательно уголовно-процессуальных процессов в Украине", - рассказал источник.

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