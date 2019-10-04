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 Политика Украины
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 Рябошапка 3 октября посетил заседание фракции "Слуга народа", где говорили о "кейсах по одиозным людям из предыдущей государственной власти", - источник

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка присутствовал на заседании фракции "Слуга народа", которое состоялось вчера, 3 октября.

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ депутат из фракции "Слуга народа", который попросил не называть свою фамилию.

Как рассказал нардеп, Рябошапка пришел на заседание фракции, чтобы ответить на вопросы о законопроектах, которые касаются Уголовно-процессуального кодекса. Также народные депутаты интересовались состоянием расследования различных уголовных производств.

"Мы виделись с господином Рябошапкой вчера на фракции. Мы с ними коммуницируем, мы регулярно общаемся между собой, и турборежим означает, что мы недосыпаем, но мы полностью анализируем их (законопроекты. - Ред.), задаем вопросы, и, конечно, что вопросы об Уголовно-процессуальном процессе в Украине к господину Рябошапке были", - рассказал один из нардепов фракции.

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На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует как можно скорее привлечь к ответственности, участник встречи ответил:

"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит".

Он отметил, что обсуждали, в частности "кейсы по одиозным людям из предыдущей государственной власти".

"Адженда не была кого посадить, а за что мы голосуем, какие вопросы будут (в повестке дня. - Ред.). Мы же обсуждаем эти вещи, мы не в вакууме находимся, поэтому, соответственно, и были вопросы касательно уголовно-процессуальных процессов в Украине", - рассказал источник.

Также на Цензор.НЕТ: "Думаю, он продаст свои автомобили и даст государству кредит вместо МВФ", - Арахамия ответил на слова Дубинского

Источник: https://censor.net.ua/n3152200
 
 
 Топ комментарии
 
"100% мой человек"(с) моника зеленски...
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Він вже сам одіозний, разом з господарем-гномом
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... мосх рябошапкин

колесо фортуны крутится и скоро Луцик опять будет тасовать кейсы на папередников Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело - Цензор.НЕТ 8302

вы что ЗЕбилы, еще ничего не знаете об "украинских качелях" на которых любит кататься наш мудрый нарид ?
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так анализируют законопроекты что забывают фамилию кого назначили в правительство
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разрываются между обещаниями народу и давлением полтонны денег от мародера Рябошапка 3 октября посетил заседание фракции "Слуга народа", где говорили о "кейсах по одиозным людям из предыдущей государственной власти", - источник - Цензор.НЕТ 3207
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Какому народу и чего он обещал? Ничего. А вот бегать по заседаниям фракции и отчитываться...Это прямой повод оспорить и выиграть будущие дела в судах теми, относительно кого эти дела открыты. Все просто.
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Фантазер, ты меня называла. Охи и Бутусов))
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мафия все сращивается, разделение ветвей власти уже покерили
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Как рассказал нардеп, Рябошапка пришел на заседание фракции, чтобы ответить на вопросы о законопроектах, которые касаются Уголовно-процессуального кодекса. Также народные депутаты интересовались состоянием расследования различных уголовных производств Источник: https://censor.net.ua/n3152200
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Він вже сам одіозний, разом з господарем-гномом
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Да когда ж то "скоро" уже настанет? Месяц за месяцем-"скоро да скоро".
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Ой скоро кто-то диабетный и сивочолий сядет/ каким местом чувствуешь?
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Та да) а вот что пришьют недомерка все уверены...
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Ты лучше ответь на вопрос, нахе.а назначил на должность прокурора Харьковской области Фильчакова - смотрящего при Яныке.
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Он не назначал,он только подписал. Кто его спрашивал? Точно не богдан.
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портнов постаравсь.
контрреволюція.
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На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует как можно скорее привлечь к ответственности, участник встречи ответил:"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит". /Отвечать так Рябошапку научили в университете Соломона: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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Попросила Моника у Вити:
- Как Майдан устроить, научите!
Отвечает Витя из Ростова:
- Выслал к вам с конспектами Портнова...

))))))))))))))
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Невже не можна просто написати СПРАВА, а не кейси.
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А "адженда" как вам? Им там в Трускавце втирали,мол побольше заумных слов. Народу это нравится. Сойдете за интеллектуалов на первых порах. А когда станет понятно,что дебилы дебилами-это уже будет неважно.
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В понедельник Пеца получит предяву ,а сегодня получил Пашинский,-попкорн надо экономить,а то сколько интересного впереди
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"Адженда не була кого посадити"- чьо-о-о-о ? Адженда за бажання завжди було кого саджати !
І щось пан редактор темнить,порохоботам давно відомо,що Рябошапці,Трубі і Сцитнику давно поставлене завдання-нарити лайна на Порошенка(це було озвучено й на зустрічі з блогерами на Банковій 20 вересня.)
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Кейси,адженди...****!Якою мовою розмовляє ця зелена пліснява?!
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Я себе представляю как эту шваль будут гонять через 4,5 года, если доживут.
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И шо одиозного авакова из папередней влады - посадят?
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