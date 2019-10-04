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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2837) Филатов (358) Фельдгузен (3)

 "Мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - Посол ФРГ Фельдгузен на встрече с Филатовым

4 октября мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен, а также Генеральным консулом ФРГ в Украине Штефаном Кайлем.


"Рад приветствовать на днепровской земле, в нашем замечательном городе. Прежде всего поздравляю вас с Днем немецкого единства, который вы праздновали накануне. Мы рады, что немецкая община в Днепре имеет очень активную позицию. Мы много общаемся, есть немало общих проектов. Есть много возможностей, чтобы усиливать деловые и муниципальные отношения", - отметил Борис Филатов.

Так, одной из самых масштабных совместных программ мэрии и упомянутой общины является QR-гид по "немецкому" Днепру. Маршрут включает 16 зданий города, проекты которых разработали немецкие архитекторы. Приложение позволяет в частности самостоятельно пройтись по Днепру и узнать подробную историю этих объектов. Городской совет также имеет партнерство с экспертами Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Со своей стороны госпожа посол выразила заинтересованность развитием и изменениями, которые произошли в Днепре за последние четыре года.

"Спасибо, что мы сегодня можем встретиться. У нас новый консул господин Штефан Кайль. В общем мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - сообщила Анка Фельдгузен.

Источник: https://censor.net.ua/n3152198
 
 
 Топ комментарии
 
И покажи им бараки, которые пленные немцы строили и люди до сих пор там живут
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В миллионной Перми люди до сих пор живут в бараках, которые были построены в 1915 году царским правительством для содержания немецких и австро-венгерских военнопленных.
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будет деньги на аэропорт просить.. молодець Борька.. успевает..
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будет деньги на аэропорт просить.. молодець Борька.. успевает..
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И покажи им бараки, которые пленные немцы строили и люди до сих пор там живут
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В миллионной Перми люди до сих пор живут в бараках, которые были построены в 1915 году царским правительством для содержания немецких и австро-венгерских военнопленных.
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Я рад, что в Днепре ситуация лучше, чем в Перми: в Днепре бараки 1948 года постройки, а в Перми живут в бараках 1915 года.
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Давай еще сбросимся на строительство социального жилья.
И будет как в совке: кто то зарабатывает деньги, что бы купить себе квартиру,
а кто то получает квартиру от государства, прописав в "гостинке" или "хруще" несколько своих престарелых родственников.
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У пороходрочерів нова формула Шта
"Мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - Посол ФРГ Фельдгузен на встрече с Филатовым - Цензор.НЕТ 9443
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По-перше, якщо комент зроблено з мобільного девайса - той самий Т9 відомий своїми знущаннями над словами.
По-друге, цю грьобану формулу як лише не скособочували в порядку злого сарказму. Ще б "штангенциркуль", "швайнмайєр" або "шахермахер" сприйняли на повному серйозі.
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Ну вам не знати любителю коверкати та жартувати,але повірте,це не той випадок.Є ще купа ціла таких порохобтських шедеврів,де дійсно присутній і сарказм і насмішка.викладати не буду,бо зразу флуд пришиють,але є багато таких, де видно,шо тупо не знають,шо воно і хто воно.Шпарять по методичці.Я любитель коллекціонувати самі упороті шедеври і навчився розрізняти де просто тупість.З вами конєшно вийшла промашка,признаюсь,ну ви ж просто талант у цій справі,на відміну від платних тупих рагулів,
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Мер українського міста зустрічається з союзниками путіна...
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і не кажи.. весь світ - Кремль, а люди в ньому - агенти!!!
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Сміхом-сміхом але після московитів другий наш противник це німота. Мені як і багатьом українцям це дуже гірко, оскільки шануємо німецьку культуру (літературу, музику, німецьку класичну філософію тощо). Українці щиро співчувають німцям за ті поневіряння та несправедливі приниження котрі впали на цей народ після поразки у ІІ Світовій Війні. Але геополітична реальність так постановила на сьогоднішній день (можливо з часом вона зміниться).
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О,репоедная мразота очнулась после алкогольной интоксикации. Пойди еще накати стакан,да сдохни.
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Германія з садистською насолодою спостерігає за цим конфліктом.
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какая невероятная информированность немецких коллег... От Днепра до лугандона 377 км Філатов зустрівся з Послом ФРН Фельдгузен і Генконсулом Кайлем - Цензор.НЕТ 7980
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Там про регион речь идет,хотя скорее всего немчуре просто начхать.
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Та ладно... Шуфрича, ведь не забили... "Мені цікаво, як зараз живе Дніпро. Адже ви все-таки прифронтовий регіон України", - Посол ФРН Фельдгузен на зустрічі з Філатовим - Цензор.НЕТ 9712
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не Вову, а Пэтю.. и не забьют ногами, а посадят возле параши
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Министр иностранных дел Украины Пристайко провел неофициальную встречу с послом Германии в Украине Фельдгузен. На встрече обсуждалась инициатива Зеленского о вынесении на повестку дня "Нормандской группы" вопроса финансовой помощи Украине в рамере 1,2 млрд долларов на социальное и инфраструктурное восстановление Донбасса. Мы ранее сообщали уже о материальной заинтересованности Зеленского в "Нормандском формате". Ранее Фельдгузен провела встречи с Порошенко.

Министр финансов Германии Olaf Scholz категорически против участия Германии в финансировании т.н. "реинтеграции Донбасса" о чем он лично сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель.(с)
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Зачем нам эта Германия, ведь у нас 73% уставших от войны зебоб, зебобы скинутся и реинтегрируют Донбасс.
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А с какой целью этот очередной штангельциркуль этим интересуется?
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Хоч це зараз і не популярно, але скажу, що завдяки Коломойському Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя є мирні міста і тут люди ходять вільно навіть вночі. Проте Дніпро став меньше сміятись, зникли феєрвеки і салюти, які дніпряни так любили, навіть автівки стали меньше сигналити. Може це тому, що дніпряни вже п'ять років майже щодня чують сирени автівок швидких, що під супроводженням поліції когось везуть з аеропорту? Може. Але дніпряни здають кров. На заклик лікарів в банк крові. Тони крові.
Наша радість - майже новий міст. Один з декількох. Може це вже традиція, але ми вміємо радіти і бути чуйними один до одного
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Так-так. Якщо не переводити кожен рік мільярди доларів в Британію через богоподібного єврея, місяць би вже давно впав на Землю, а Земля на Сонце.
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Так і саме тому викачав технічну нафту і заодно були виведені з Приват банку 5,5 мілярда доларів ,а тепер ще з України хоче компесацію в 2,5 мільярда доларів ,не робіть героя з олігарха ,всі олігархи це паразити на українській землі .І не смішіть хто зупинив агресора,а його зупинили українські патріоти ,"русский мир" прийшов туди де для цього були створені умови .
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Каждый день на Цензоре рассказывают что сегодня суперФилатов сделал суперхорошего. Не иначе выборы скоро.
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Скорей наоборот "Бариску на царство с царства"
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