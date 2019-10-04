 "Мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - Посол ФРГ Фельдгузен на встрече с Филатовым

"Рад приветствовать на днепровской земле, в нашем замечательном городе. Прежде всего поздравляю вас с Днем немецкого единства, который вы праздновали накануне. Мы рады, что немецкая община в Днепре имеет очень активную позицию. Мы много общаемся, есть немало общих проектов. Есть много возможностей, чтобы усиливать деловые и муниципальные отношения", - отметил Борис Филатов.
Так, одной из самых масштабных совместных программ мэрии и упомянутой общины является QR-гид по "немецкому" Днепру. Маршрут включает 16 зданий города, проекты которых разработали немецкие архитекторы. Приложение позволяет в частности самостоятельно пройтись по Днепру и узнать подробную историю этих объектов. Городской совет также имеет партнерство с экспертами Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).
Со своей стороны госпожа посол выразила заинтересованность развитием и изменениями, которые произошли в Днепре за последние четыре года.
"Спасибо, что мы сегодня можем встретиться. У нас новый консул господин Штефан Кайль. В общем мне интересно, как сейчас живет Днепр. Ведь вы все же прифронтовой регион Украины", - сообщила Анка Фельдгузен.
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И покажи им бараки, которые пленные немцы строили и люди до сих пор там живут
+5
В миллионной Перми люди до сих пор живут в бараках, которые были построены в 1915 году царским правительством для содержания немецких и австро-венгерских военнопленных.
+3
будет деньги на аэропорт просить.. молодець Борька.. успевает..
И будет как в совке: кто то зарабатывает деньги, что бы купить себе квартиру,
а кто то получает квартиру от государства, прописав в "гостинке" или "хруще" несколько своих престарелых родственников.
По-друге, цю грьобану формулу як лише не скособочували в порядку злого сарказму. Ще б "штангенциркуль", "швайнмайєр" або "шахермахер" сприйняли на повному серйозі.
Министр финансов Германии Olaf Scholz категорически против участия Германии в финансировании т.н. "реинтеграции Донбасса" о чем он лично сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель.(с)
Наша радість - майже новий міст. Один з декількох. Може це вже традиція, але ми вміємо радіти і бути чуйними один до одного
на царствос царства"