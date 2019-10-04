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 Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада приняла проект постановления о программе деятельности Кабмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук представлял программу в Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152196
 
 
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Как нельзя более исчерпывающая программа деятельности теперешнего Кабмина.
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Він би ще самому собі, мінєта зробив...
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Мамадарагая !!!!!
Прийнята Радю «программа деятельности Кабмина», копия Программи ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
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файно, нє?

gdtnmk ntbm, маєш хвилину і, буквально, своїми словами про ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!

основні тези і в порвнянні до програми КМУ (додаю ще чотири хвилини)
ЧекаємоРада затвердила програму діяльності Кабміну - Цензор.НЕТ 8119
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Чувак который премьер три круга на самокате по зданию кабмина сделал...от радости...
Теперь его год никто снять не сможет...😀
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Голод к 2030 г. подолает? Океаны от мусора очистят?
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Андрей Николаенко объективно оценил программу правительства https://gordonua.com/ukr/blogs/andrey-**********/programa-dy-uryadutehnokratv-mr-bez-dyalnost-1314604.html. А вот если не будет 40% роста ВВП и всего остального из программы, как тогда? Кто народу возвратит затраты?
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Не читал, но слушал несколько мнений известных экспертов. Резюме: эти люди очень далеки от экономики и понятия не имеют как управлять страной.
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