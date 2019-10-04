 Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.
Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.
Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук представлял программу в Раде.
Прийнята Радю «программа деятельности Кабмина», копия Программи ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
gdtnmk ntbm, маєш хвилину і, буквально, своїми словами про ХХІІ Сьзда КПСС «О построєніі коммунізма в СССР к 1980 году» !!!!
основні тези і в порвнянні до програми КМУ (додаю ще чотири хвилини)
Чекаємо
Теперь его год никто снять не сможет...😀