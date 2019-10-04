 Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук представлял программу в Раде.

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