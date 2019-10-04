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Все про:Зеленский (3128) Лукашенко (1725) ракеты (829)

 Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко во время Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь 4 октября в Житомире ознакомились с космическими разработками группы Noosphere.

Президентам подарили макеты ракет-носителей компании Firefly Aerospace, входящей в Noosphere. На стенде компании также были представлены 100-килограммовый оптический спутник, электрические двигатели и макеты ракет украино-американского производства, передают Українські новини.

Отметим, что владельцем американской Firefly является украинский бизнесмен Макс Поляков, который недавно прокомментировал закон о частном космосе в Украине.

Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь - межгосударственное событие, в котором принимают участие делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. Проходит 3-4 октября в Житомире при участии президентов обоих государств.

Источник: https://censor.net.ua/n3152194
 
   
 Топ комментарии
 
Ото пусть садятся на те ракеты и мандруют на Марс. Хоть какая-то польза будет
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Якщо без стьобу, то така ракета мені до вподоби. Я люблю ракети, особливо українські, а потім - Ілона Маска.
Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly - Цензор.НЕТ 919
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Ото пусть садятся на те ракеты и мандруют на Марс. Хоть какая-то польза будет
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так батько на встречу на Tesla пригнал, которую ему подарил Илон Маск?
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Питання у іншому: чи може друг нашого ворога (путіна), може бути нашим другом?
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ні, не так ... Хіба може бути підстилка комусь другом
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жаль петю парашеко не подмимет так разожрался🤣
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жаль, конечно... Но Пеця не останется в стороне... Пеця фитиль подпалит (в декабре Зеленському і Лукашенку подарували ракети Firefly - Цензор.НЕТ 124)
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Правильно - нехай летять на Марс і розводять там бульбу і марсіан.
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макеты ракет и ракеты - немного разное, но заглавие у журналистов - это все Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly - Цензор.НЕТ 4176
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Спаливсь,коли хотів вручити ірині геращенко подарунок
Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly - Цензор.НЕТ 1224
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Якщо без стьобу, то така ракета мені до вподоби. Я люблю ракети, особливо українські, а потім - Ілона Маска.
Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly - Цензор.НЕТ 919
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Петр Порошенко тоже как Ион Маск и может быть колонистом на Марсе,это будет уважительная причина,что бы не приходить на допрос
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придется твоему следаку у ху..ла просить "союз", чтоб к Пеце на допрос слетать Зеленському і Лукашенку подарували ракети Firefly - Цензор.НЕТ 3010
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Лучшая ракета Точка У которая подлетает к скоплению техники врага.
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Точка-У давно устарела и требует заменьі. Но , гораздо более необходимьі ракетьі средней дальности , как баллистические , так и крьілатьіе.
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Янукович та партія регіонів не змогли побороти Майдан, бо малороси та росіяни не розуміють українцв. Ми говоримо різними мовами (і в прямому, і переносному сенсах). Така ж ситуація і з зеленським і ко. Вони нас не розуміють, і думають, що підстава протестів - це Порох. Це добре.
(C)
@_dopeless
🤔
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Ольгіно,сьогодні протест на Майдані 10 чоловік,під ОП 20 порохоботів
Петя сказав,шо почув вчора Зеленського і шатун відміняєтся
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Лахта продовжує брехати. Зміни пластівку вже, дурнику.
😂🤣😂🤣😂
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помнится, то же самое кацапы говорили на рашаТВ в декабре 2013 года
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Ну а то что абсолютно все лидеры протестов сейчас связаны с Порохом это просто совпадение? Если не так можно назвать несколько лидеров протестов не связанных с Порохом?
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Скоро Порошенко будет как Мандела лидер протестов в тюрьме
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А потом вернётся президентом... Как Нельсон Мандела... Но, в отличие от Манделы, "Порох" - не духовный лидер, а практик, поэтому не "щёки надувать" будет, а займётся "наведением порядка в государстве... Кое-кому - не поздоровится...
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Феерический прогноз ! Пять лет не хватило , или полномочий , или желания , или х.з.ш. ?
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Порошенко навел порядок как практик сделал из Украины страну с самым маленьким доходом в Европе,меньше чем в Албании,дайте ему еще порядок навести еще Африка есть
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Сначала Порошенко отсидит 25 лет как Мандела,но не как духовный лидер,а как расхититель бюджета,потом организует партию пенсионеров,пенсии тырить и наберет свои 0.008%
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а если купить билет в ростов щас, о значительно дешевле выходит
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До нового года у порошенко неприкосновенность
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Не бзди... "Блазень" с "блазенятами", окончательно, "обосрётся" раньше, не дотянув до Нового года...
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тебе сбрехать,как дураку с горки скатиться,уже слышали про обвал курса гривны,а она все укрепляется,про майдан,на который никто не пришел,про обвал рейтинга Зеленского,а рейтинг растет,ты какой то глупый
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Самі пасіться, бо свинорусси, завжди гімна найдуть.
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Поляков мошенник который разбогател на лохотронах. JoyCasino и "казино Вулкан", 777 это именно его интернет-аферы. Какой нафиг космос. Ненормальный(в прямом смысле) чел решил в Маска поиграть.


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Один знайомий дурень грав якось у цю дурню. Ставив весь час на один колір, з постійним подвоюванням ставки (відома система). 17 разів поспіль випало "чорне".
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Так в таких играх обратная связь работает, как и в КЕНО, компьютер анализирует все ставки и выбирает такой набор цифр, когда выиграш минимальный. А потом рисуют выпадение этих номеров на видео.
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Страшну річ ви зараз написали. Виходить, що примітивна програма розумніша за величезну кількість людей.
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а ты все о своем, сокровенном Порохе?

ты его фотокарточку под подушку не кладешь ? Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly - Цензор.НЕТ 1021
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Да, фотошоп уже на высоте, не то что в 90-х.
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На Соборний Майдан людей не пускали до 16:00.
Поліцаї і нацгвардійці стояли шеренгами.
А потім уже можна було, коли персонажі пошурували на виїзд =пообідати= у ресторан з неукраїнською назвою...
Форум гарний (повторюся). Техніка класна. І наші були + ще й житомирські, а білоруси пригнали свої машини, але окремі з них вже працюють в Україні.
Людям було дуже цікаво, ми розпитували деталі, нам пояснювали, діти лазили по верхах, черга на фотки ...
Такі заходи потрібні, нам окремі учасники з Білорусі казали =дружба=, =ми за дружбу=.
В політичні дискусії я з ними, звичайно, не входила, самі знаєте, що там є різні.

А ці два =таварісчі= хай летять на тих =ракетах= у найближчу чорну діру ...
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Якісь скрєпи. Жидовські, схоже. А може й русько-буряцькі. Ото розбагатіємо на Білорусі. Вони нам будуть продавати білоруський хліб, а ми їм - український хліб.
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Firefly - контора по распилу бабла. Без своей ракеты, без своего двигателя.
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