 Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly

Президентам подарили макеты ракет-носителей компании Firefly Aerospace, входящей в Noosphere. На стенде компании также были представлены 100-килограммовый оптический спутник, электрические двигатели и макеты ракет украино-американского производства, передают Українські новини.
Отметим, что владельцем американской Firefly является украинский бизнесмен Макс Поляков, который недавно прокомментировал закон о частном космосе в Украине.
Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь - межгосударственное событие, в котором принимают участие делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. Проходит 3-4 октября в Житомире при участии президентов обоих государств.
(C)
@_dopeless
🤔
Петя сказав,шо почув вчора Зеленського і шатун відміняєтся
😂🤣😂🤣😂
ты его фотокарточку под подушку не кладешь ?
Поліцаї і нацгвардійці стояли шеренгами.
А потім уже можна було, коли персонажі пошурували на виїзд =пообідати= у ресторан з неукраїнською назвою...
Форум гарний (повторюся). Техніка класна. І наші були + ще й житомирські, а білоруси пригнали свої машини, але окремі з них вже працюють в Україні.
Людям було дуже цікаво, ми розпитували деталі, нам пояснювали, діти лазили по верхах, черга на фотки ...
Такі заходи потрібні, нам окремі учасники з Білорусі казали =дружба=, =ми за дружбу=.
В політичні дискусії я з ними, звичайно, не входила, самі знаєте, що там є різні.
А ці два =таварісчі= хай летять на тих =ракетах= у найближчу чорну діру ...