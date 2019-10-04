 "Думаю, он продаст свои автомобили и даст государству кредит вместо МВФ", - Арахамия ответил на слова Дубинского

Об этом он заявил в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Господин Дубинский хочет профинансировать транш (МВФ. - ред.) за свой счет ... Выглядит, будто бы так. У него автопарк большой, я слышал. Думаю, он продаст машины и даст государству кредит вместо МВФ, и все будет нормально ... Я просто жду, когда он продаст свои автомобили, и передаст это на специализированный счет госбюджета, и мы скажем МВФ "до свидания!", - сказал Арахамия.

Дубинский прокомментировал эти слова Арахамия.

"В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?" - написал нардеп в своем Facebook.

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Позднее он добавил еще один пост на эту тему.

"Отказаться от услуг МВФ мы сможем сразу же после того, как новые сотрудники НАБУ, ГПУ, САП и т.д., вернут все украденные депутатами восьмого созыва и пятым президентом средства в бюджет. Хотя я думаю, что при нынешних подходах в работе всех этих совершенно бездарных органов и "уровне" парламента — никто ничем не рискует", - написал он.

Напомним, накануне нардеп Александр Дубинский заявил, что парти "Слуга народа" пора переименовать в "Слуга МВФ".

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