 "Думаю, он продаст свои автомобили и даст государству кредит вместо МВФ", - Арахамия ответил на слова Дубинского

Об этом он заявил в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".
"Господин Дубинский хочет профинансировать транш (МВФ. - ред.) за свой счет ... Выглядит, будто бы так. У него автопарк большой, я слышал. Думаю, он продаст машины и даст государству кредит вместо МВФ, и все будет нормально ... Я просто жду, когда он продаст свои автомобили, и передаст это на специализированный счет госбюджета, и мы скажем МВФ "до свидания!", - сказал Арахамия.
Дубинский прокомментировал эти слова Арахамия.
"В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?" - написал нардеп в своем Facebook.
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Позднее он добавил еще один пост на эту тему.
"Отказаться от услуг МВФ мы сможем сразу же после того, как новые сотрудники НАБУ, ГПУ, САП и т.д., вернут все украденные депутатами восьмого созыва и пятым президентом средства в бюджет. Хотя я думаю, что при нынешних подходах в работе всех этих совершенно бездарных органов и "уровне" парламента — никто ничем не рискует", - написал он.
Напомним, накануне нардеп Александр Дубинский заявил, что парти "Слуга народа" пора переименовать в "Слуга МВФ".
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Цитувати треба правильно.
продаст, падлюка.........
Все знают, что деньги МВФ это плата за колонизацию Украины
А ніколи не рахували різницю, скільки вам переплачувати за квартиру у кредит, якщо один дає під 10% річних, а другий під 5% ?
. .
А этот Дубинский не предлагает вернуть деньги в казну Украины януковича и ко??
Я к нему в целом испытываю отвращение, но польза от него всё же есть и немалая - он озвучивает конкретику по деятельности свыни и его окружения. Ему ни в коем случае нельзя доверять, но кое какую информацию почерпнуть можно. Просто нужно никогда не забывать, кто его "танцует".
На тв есть журналюги , с мозгами и покруче чем у этой гниды ,, но у них почему то нет таких состояний как у него .. Видать , сепар делает свою чёрную работу , не только для Бени .. "Лодку " , после Майдана , ведь хотели расшатать многие .. Денег видать не жалели .. .
Кто тот думает. что это круто , а крутизна в том что михрахи и сефарды близко имеют в себе негра , а ашкеназы - в прошлом тюркские племена . Черчилль на эту тему хорошо сказал .
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
+9 Шрек Баблокат два еврея: Дубинский и Арахамия (Браун) общаются через еврейский Фейсбук Цукерберга, о том как Украина будет брать в долг в интересах еврея Каломойского, под предводительством еврея Зеленскавага...
я ничего не пропустил в этой "прекрасной" новости?!
пропустил. твоего соевого сывочолого жыда.
Классную фотку Арахамии выкладывает, на ней он выглядит настоящим дебилом