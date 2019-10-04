 Налоговики разоблачили руководителя госпредприятия на выплате себе необоснованных премий и надбавок

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.4 ст.191 УК Украины было установлено, что фигурант, злоупотребляя служебным положением, на протяжении 2016-2017 гг. безосновательно начислял и выплачивал себе надбавки, премии и завышал должностной оклад, в результате чего завладел государственными средствами в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

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Кроме того, в суде рассматривается обвинительный акт по этому же чиновнику по факту растраты в течение 2012-2013 годов 1,5 млн гр. средств этого же предприятия путем перечисления их на счета двух частных компаний якобы за услуги охраны грузов предприятия во время их перевозки по территории Украины.