 Налоговая милиция разоблачила руководителя госпредприятия на выплате себе необоснованных премий и надбавок

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.4 ст.191 УК Украины было установлено, что фигурант, злоупотребляя служебным положением, на протяжении 2016-2017 гг. безосновательно начислял и выплачивал себе надбавки, премии и завышал должностной оклад, в результате чего завладел государственными средствами в крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.
Кроме того, в суде рассматривается обвинительный акт по этому же чиновнику по факту растраты в течение 2012-2013 годов 1,5 млн гр. средств этого же предприятия путем перечисления их на счета двух частных компаний якобы за услуги охраны грузов предприятия во время их перевозки по территории Украины.
https://kp.ua/economics/635287-dorohye-top-menedzhery-naskolko-opravdany-zaoblachnye-zarplaty-hlav-hospredpryiatyi