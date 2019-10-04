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Все про:Киев (17973) налоговая милиция (1751) правоохранительные органы (323) ГФС (3430)

 Налоговая милиция разоблачила руководителя госпредприятия на выплате себе необоснованных премий и надбавок

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в крупных размерах руководителю одного из государственных предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.4 ст.191 УК Украины было установлено, что фигурант, злоупотребляя служебным положением, на протяжении 2016-2017 гг. безосновательно начислял и выплачивал себе надбавки, премии и завышал должностной оклад, в результате чего завладел государственными средствами в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

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Кроме того, в суде рассматривается обвинительный акт по этому же чиновнику по факту растраты в течение 2012-2013 годов 1,5 млн гр. средств этого же предприятия путем перечисления их на счета двух частных компаний якобы за услуги охраны грузов предприятия во время их перевозки по территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3152189
 
 
 Топ комментарии
 
При ПОПе это преступлением не считалось. Податківці викрили керівника держпідприємства на виплаті собі необґрунтованих премій і надбавок - Цензор.НЕТ 9750
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Рева и его заместители всю свою каденцию почти ежемесячно выписывали себе помощь в размере от 30 до 100тыс.гр.Очень жду реакции правоохранителей.
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Можно уточнить какое предприятие или в каком городе это предприятие находится?Подпоручик Киже номер два какой-то выходит...
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О, в этом направлении работы непочатый край. Пусть посмотрят, какую материальную помощь и премии выписывают себе руководство национальных вузов и прочих государственных учреждений.
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Все вокруг народное, все вокруг - МОЕ
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При ПОПе это преступлением не считалось. Податківці викрили керівника держпідприємства на виплаті собі необґрунтованих премій і надбавок - Цензор.НЕТ 9750
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Во паскуда хитро оппая, на нары эту гниду, на нары.
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Да вы возьмите любого руководителя гос. предпр. , управлений и т.д. и проверьте их на подобные махинации с зарплатами и получите аналогичные результаты(((
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Рева и его заместители всю свою каденцию почти ежемесячно выписывали себе помощь в размере от 30 до 100тыс.гр.Очень жду реакции правоохранителей.
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