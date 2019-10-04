 Олег Диденко избран главой ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кандидатура Диденко на заседании в пятницу поддержана единогласно - 16 членов ЦИК из 16 голосовавших. Соответствующий протокол результатов голосования утверждён на заседании ЦИК.

Диденко был единственной кандидатурой на должность главы ЦИК. Он входил в состав предыдущего Центризбиркома.

Процедура голосования проходила тайно бюллетенями в присутствии представителей СМИ.

Напомним, сегодня Рада назначила новый состав ЦИК.

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