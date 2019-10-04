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 Экономика
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Все про:Пасенюк (17) ICU (5)

 Привлечение прямых инвестиций остается ключевой задачей Украины для ускорения экономического роста, - учредитель группы ICU Пасенюк

"Благоприятные финансовые рынки, позитивное восприятие инвесторами макроэкономической и политической стабильности дают сейчас Украине хорошие возможности для ускорения экономического роста".

"На фоне меняющегося ландшафта международных торговых отношений, наличия относительно обширного набора инструментов для стимулирования роста и относительно низкой базы ВВП, страна может увеличить темпы роста, укрепить свои конкурентные позиции и занять новые рыночные ниши. При этом для стимулирования устойчивого роста государству нужно усилить борьбу за прямые иностранные инвестиции", – прокомментировал учредитель группы ICU Макар Пасенюк результаты Украинского Финансового Форума 2019.

В ICU отмечают, что глобальная экономика переживает сейчас не лучшие времена — снижаются объемы мировой торговли, замедляется экономический рост и ухудшаются деловые ожидания. Торговые конфликты и Brexit подрывают настроения инвесторов и подавляют или перенаправляют капитальные вложения. В ответ — ведущие центральные банки снижают ставки и увеличивают покупки долговых инструментов. "В результате, объем бумаг, торгующихся с отрицательными ставками, ставит новые рекорды, растет дефицит высокодоходных инструментов, и в погоне за ними инвесторы вынуждены наращивать высокорисковые активы и увеличивать свое присутствие на развивающихся и пограничных рынках через финансовые инструменты и прямые инвестиции", – говорит Макар Пасенюк.

27 сентября на Украинском Финансовом Форуме, организованном ICU, иностранные инвесторы подтвердили, что в таких условиях локальный долговой рынок Украины для них весьма привлекателен: относительно высокие ставки доходности, снижение уровня долга к ВВП до 56%, сохранение неплохого потенциала роста у ВВП, в том числе, благодаря низкой базе, и, как следствие, высокой чувствительности к позитивным шокам. Как результат, правительству и корпоративным эмитентам стали доступны большие объемы внешнего финансирования по более низким ставкам.

Но опасность в том, говорит Макар Пасенюк, что в противостоянии между глобальным экономическим замедлением (и его влиянием на цены сырьевых рынков, от которых Украина по-прежнему сильно зависима) и монетарным смягчением центробанков, чаша весов может склониться в пользу первого, что приведет к снижению темпов роста и негативно повлияет на приток и стоимость внешнего финансирования.

"Сейчас украинский экономический рост происходит в основном за счет потребления. Однако само по себе потребление не сможет обеспечить устойчивую модель роста в течение длительного времени, особенно в условиях замедляющейся мировой экономики. Нужны качественные и структурные сдвиги, которые может обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций. Самыми приоритетными направлениями для ПИИ в Украине остаются АПК, газодобыча, транспорт и инфраструктура", – отмечает Макар Пасенюк.

По данным ICU, аграрный сектор – это не только 10% ВВП и 40% экспортной выручки Украины, но и база для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности и сектора услуг. По мнению Макара Пасенюка, запуск рынка земли в следующем году может дать толчок притоку капитала в сектор и смежные отрасли, росту потребительского спроса и производительности труда. "Это может добавить к темпам роста ВВП в ближайший год 2-4 процентных пункта", – говорит он.

Газодобычу Макар Пасенюк считает одним из главных вопросов национальной безопасности: даже с учетом снижения средних цен на природный газ в этом году на 35% по сравнению с прошлым, его импорт может потребовать $2.7-3 млрд. Госкомпании оказались не в состоянии осуществить амбициозные цели по объемам добычи, а доля частного бизнеса остается слишком мала, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. В результате добыча газа с 2014 года выросла всего на 0.5 млрд куб.м в год, а крупные инвестиции в сектор так и не пришли. Это говорит о том, что снижение фискального давления и дерегуляция отрасли последних двух-трех лет пока еще недостаточны, чтобы привлечь крупный капитал.

Развитие транспортно-инфраструктурного сектора в ICU называют критичным не только для АПК и энергетики, но и для сектора услуг, который занимает в украинском ВВП лишь около 50% по сравнению со среднемировым показателем в 65% и мог бы помочь снизить зависимость страны от сырьевой конъюнктуры. "Выгодное местоположение позволяет Украине и далее развивать услуги транзита и транспортного хаба. Но пока государство остается малоэффективным монополистом в секторе, он будет стагнировать и тормозить развитие зависящих от него отраслей. По-прежнему остро стоит вопрос о том, чтобы дать больше возможностей работать в секторе частному бизнесу, а также привлечь зарубежный частный капитал в государственные компании", – отмечает Макар Пасенюк.

Для того чтобы ПИИ пошли в эти и другие сектора, Украина должна восприниматься последовательным и предсказуемым контрагентом, заключают в ICU. Необходимо укреплять защиту частной собственности, верховенство права, продолжать внедрять прозрачные и единые рыночные правила игры.

Справка.

Украинский Финансовый Форум (Ukrainian Financial Forum) – одно из главных финансовых событий Украины. Форум был инициирован группой ICU в 2014 году и проводится ею ежегодно для оживления экономической дискуссии в Украине и привлечения ведущих мировых специалистов к обсуждению необходимых стране экономических изменений.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Стратегия ICU включает также инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152185
 
 
 Топ комментарии
 
Оооооо...кошелёк Порошенко заговорил. Оно же с Гонтаревой в Лондоне прячется.
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Прямые инвестиции граждан Украины из Панамы?
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Активы в 500 млн$,звучит круто, если не сравнивать с переводами заробитчан
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Оооооо...кошелёк Порошенко заговорил. Оно же с Гонтаревой в Лондоне прячется.
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+100%.Прячется в Лондоне,а глаголит на Цензоре,на который порохоботы слетаются.что мухи на мед.
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Можна торгувати клоунами - тренувати буде нинішній гідрант. Кишенькові прокурори можуть бути в ходу - кожен президент мріє мати кишенькового генпрокурора. А ото, що зверху написано - фантазії, забагато конкурентів. Хоча, аграрний сектор має перспективу, тільки менеджерів, подібно до Польщі, на нього серед українців нема. Агрохолдинги усе захапали.
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Прямые инвестиции граждан Украины из Панамы?
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Эта контора ещё существует??? Пока она существует, можете не печатать про каких-то мелких обнальщиков с оборотом до миллиарда гривен!!!
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ЦЕ ЗАВДАННЯ не України , а команди Зебеників. А це два різних поняття.
Другі здають Україну,
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Бла-бла-бла.Зашибісь !

"Державіаслужба відмовила авіакомпанії SkyUp у наданні права літати за маршрутом Київ - Гоа (Індія). Водночас, було прийнято рішення не обмежувати право авіакомпанії "МАУ" на експлуатацію повітряної лінії Київ - Гоа (Індія) .
правильно, нєх... літати дешево, коли є МАУ"
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этот вундеркинд офшорный еще на свободе ?
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