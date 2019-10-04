 Мы смогли сохранить нормы о прослушивании для НАБУ и защитить права граждан, - Ирина Геращенко об изменениях в УПК

Об этом в обращении заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"330 "за" изменения в УПК (закон 1009), который неделю назад со скандалом был направлен на повторное второе чтение. Именно наша политическая сила настаивала на том, чтобы в законопроект были внесены изменения. Тогда, в том числе и некоторые общественные активисты устроили депутатам истерику и обструкцию, мол, испугались прослушивания НАБУ и поэтому завалили закон. А мы говорили о репрессивных нормах этого законопроекта по отношению к простым гражданам, о драконовских правилах Сталина, по которым можно было задерживать без суда и следствия, без права залога и обжалования, о неправильности отмены сроков расследования и возможности держать человека в статусе подозреваемого всю жизнь. О коррупционных рисках в условиях неэффективного следствия или недобросовестных правоохранителях", - сказала она.

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Парламентарий отметила, что поправки и четкая, аргументированная позиция "Европейской Солидарности" были услышаны общественностью и монобольшинством. Это помогло качественно доработать законопроект и привести его в соответствие нормам права "ЕС".

"Сегодня удалось отстоять наши поправки, доработать этот закон и сделать его более профессиональным, отвечающим праву ЕС. Наша фракция голосовала за. Мы - за профессиональный подход, а не хайп и турборежим, за профессиональную работу комитетов, за внимание к деталям и поправкам. С ужасом представляю, что бы было, если "слуги" реализовали свой план - проголосовать 74 сырых и несовершенных закона сразу в целом... Все эти полицейские органы могли бы превратиться в инструменты террора. Мы смогли сохранить такие нормы, как прослушивание для НАБУ, но также защитить права граждан. Очень трудно возвращаем работу парламента от безумного "зеленого принтера" до нормального профессионального обсуждения. Наша фракция - реально молодцы!"- сообщила Ирина Геращенко.

Напомним, сегодня Рада отменила часть "поправок Лозового" и разрешила ГБР и НАБУ прослушивать депутатов.