 Украина и Беларусь подписали ряд документов о региональном сотрудничестве и взаимодействии в сфере науки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подписали Межведомственный план консультаций.

Также первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества. Внедрение документа будет способствовать дальнейшему развитию украинского-белорусского научного-технического и инновационного сотрудничества.

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Подписан ряд соглашений о сотрудничестве между отдельными регионами Украины и Беларуси. В частности, утвержден документ о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией и Гомельским облисполкомом Беларуси, между Днепропетровской ОГА и Могилевской облисполкомом Беларуси, между Харьковской ОГА и Могилевской облисполкомом Беларуси.

Также подписаны документы между Волынской ОГА и Гродненским облисполкомом Беларуси, между Волынской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Закарпатской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Николаевской ОГА и Минским облисполкомом Беларуси, между Одесской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Винницкой ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Черкасской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси.

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