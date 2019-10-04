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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2893) Зеленский (3128)

 Украина и Беларусь подписали ряд документов о региональном сотрудничестве и взаимодействии в сфере науки

В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в присутствии президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко был подписан ряд двусторонних документов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подписали Межведомственный план консультаций.

Также первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества. Внедрение документа будет способствовать дальнейшему развитию украинского-белорусского научного-технического и инновационного сотрудничества.

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Подписан ряд соглашений о сотрудничестве между отдельными регионами Украины и Беларуси. В частности, утвержден документ о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией и Гомельским облисполкомом Беларуси, между Днепропетровской ОГА и Могилевской облисполкомом Беларуси, между Харьковской ОГА и Могилевской облисполкомом Беларуси.

Также подписаны документы между Волынской ОГА и Гродненским облисполкомом Беларуси, между Волынской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Закарпатской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Николаевской ОГА и Минским облисполкомом Беларуси, между Одесской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Винницкой ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Черкасской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152181
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
виголошуючи промову в Житомирі, лука назвав нас регіоном росії
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А в сфері оборони не підписали ?
А як щодо спецслужб ?
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Люди, очнитесь, Пётр Алексеевич, виноват только в одном, что выгнал Михеила Саакашвили, больше у него нет обвинений (война есть-война), он поднял армию за 5 лет, из своих денег он отдал 80% на армию, а что он мог больше сделать? Какие суды? очнитесь, при Зелупе, будет ещё круче, и, будете сидеть у кацапов под метлой, просто подождите, а это уже придёт скоро...
Слава Украине, без Зели!!!
Вспомните мои слова, ещё до Нового Года !!!
Зелю Геть, и в Ростов...Потом не поймаете!!!
Я это взял в скрин, после НГ, вам покажу, вместе с датой.
04.10.2019
Сегодня 04.10.2019...
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після вдалого візиту преЗЕдента в США і телефонної розмови Моніки і Донні, в нас зявився новий і єдиний стратегічний партнер - бацька
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..Подписали межведомственный план консультаций..От теперь заживем.
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