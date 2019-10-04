 Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все моменты, касающиеся отмены неприкосновенности из этого закона были изъяты на комитете. То есть "Слуги народа", в том числе и президент, обещая обществу отменить депутатскую неприкосновенность, отменили ее на уровне Конституции и не отменили во всех других законах. Следственный судья, зная, что в Уголовно-процессуальном кодексе выписана отдельная процедура, которая требует голосования в зале с начала следственных действий по народному депутату вряд ли сможет идти против закона, несмотря на то, что сейчас в Конституции такого требования уже нет. И поэтому, или будет затягивать, либо не принимать решение. В данном случае мы после 1 января и дальше можем оставаться неприкосновенными, потому что эту часть была из закона изъята", - отметил Юрчишин.

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Он рассказал, что было обещано, что "до января, когда вступит в силу закон об отмене неприкосновенности, должен быть выработан и принят закон, который бы привел в соответствие все остальные законы, о Регламенте, о статусе народного депутата, Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы отмена неприкосновенности была полноценной, а не только на бумаге".