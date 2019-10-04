 Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Все моменты, касающиеся отмены неприкосновенности из этого закона были изъяты на комитете. То есть "Слуги народа", в том числе и президент, обещая обществу отменить депутатскую неприкосновенность, отменили ее на уровне Конституции и не отменили во всех других законах. Следственный судья, зная, что в Уголовно-процессуальном кодексе выписана отдельная процедура, которая требует голосования в зале с начала следственных действий по народному депутату вряд ли сможет идти против закона, несмотря на то, что сейчас в Конституции такого требования уже нет. И поэтому, или будет затягивать, либо не принимать решение. В данном случае мы после 1 января и дальше можем оставаться неприкосновенными, потому что эту часть была из закона изъята", - отметил Юрчишин.
Он рассказал, что было обещано, что "до января, когда вступит в силу закон об отмене неприкосновенности, должен быть выработан и принят закон, который бы привел в соответствие все остальные законы, о Регламенте, о статусе народного депутата, Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы отмена неприкосновенности была полноценной, а не только на бумаге".
Причини на 72 години кілька лодей і будь-який протест розвалиться.
Поки була недоторканність дутати організовували людей, ті само намети оголошували "громадськими приймальнями" і ні хто не міг нічого зробити. а зараз?
Недоторканність була ІНСТРУМЕНТОМ, так само як сокира. Сокирою можна і людину зарубати і церкву збудувати, і щось мені підказує, що церков збудували нею значно менше, ніж зарубали людей. Але ні хто від сокири, як корисного інструмента, через це не відмовляється!
А "мудрий нарід" відмовився! Відмовився від того інструменту, який рятував Українц від диктатури!
Страна дураков!
Який тепер Майдан?
Нарід топв за Зє! Після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків! Без організаторів, яких неможливо заарештувати, які можуть взяти на себе стрьомні функції!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
Это ж вообще дно
Эти ж пебилы радуются что с ворюг не снимут неприкосновенность
С ворюг, которые воруют и у них и у их детей
Это вообще лечится? Ватанство 80 левела
Крепостное право бы ещё попросили вернуть и на панщину пщеницю жати
Какой закон по импичменту - такой и по отмене депут.неприкосновенности...
Правильно я считаю....
Сопля не должен быть сильнее и неприкосновеннее ВР..., так же как и судьи...
Ну-ну 😁
(C)
@goloborodyko
🤔
Петро Порошенко
Я почув заклик Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах.
Як їм тупоголовим пояснити,шо петя сказав шатун відміняєтся