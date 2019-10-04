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Все про:ВР (23790) УПК (86) неприкосновенность (942) Юрчишин (41)

 Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин

Народные депутаты после вступления в действие закона об отмене неприкосновенности могут и в дальнейшем остаться неприкосновенными, если все другие законы не будут приведены в соответствие с Конституцией.

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все моменты, касающиеся отмены неприкосновенности из этого закона были изъяты на комитете. То есть "Слуги народа", в том числе и президент, обещая обществу отменить депутатскую неприкосновенность, отменили ее на уровне Конституции и не отменили во всех других законах. Следственный судья, зная, что в Уголовно-процессуальном кодексе выписана отдельная процедура, которая требует голосования в зале с начала следственных действий по народному депутату вряд ли сможет идти против закона, несмотря на то, что сейчас в Конституции такого требования уже нет. И поэтому, или будет затягивать, либо не принимать решение. В данном случае мы после 1 января и дальше можем оставаться неприкосновенными, потому что эту часть была из закона изъята", - отметил Юрчишин.

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Он рассказал, что было обещано, что "до января, когда вступит в силу закон об отмене неприкосновенности, должен быть выработан и принят закон, который бы привел в соответствие все остальные законы, о Регламенте, о статусе народного депутата, Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы отмена неприкосновенности была полноценной, а не только на бумаге".

Источник: https://censor.net.ua/n3152173
 
 
 Топ комментарии
 
73 процентные лохи, мы сделали вас!!! Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5121
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бобіки, це ж чергова перемога великого ЗЕ Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2829 зелена локшина ще тримається на вухах?
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У будь-якому протесті потрібен координатор та організатор, це як офіцер в армії. Армія без командирів - натовп мужиків з рушницями.
Причини на 72 години кілька лодей і будь-який протест розвалиться.
Поки була недоторканність дутати організовували людей, ті само намети оголошували "громадськими приймальнями" і ні хто не міг нічого зробити. а зараз?
Недоторканність була ІНСТРУМЕНТОМ, так само як сокира. Сокирою можна і людину зарубати і церкву збудувати, і щось мені підказує, що церков збудували нею значно менше, ніж зарубали людей. Але ні хто від сокири, як корисного інструмента, через це не відмовляється!
А "мудрий нарід" відмовився! Відмовився від того інструменту, який рятував Українц від диктатури!
Страна дураков!

Який тепер Майдан?
Нарід топв за Зє! Після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків! Без організаторів, яких неможливо заарештувати, які можуть взяти на себе стрьомні функції!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
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Ви не зрозуміли...Недоторканість буде такою,що судді будуть визначати її на власний розсуд...Там вона є,а там її нема...Тобто найгірше що може бути...
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73 процентные лохи, мы сделали вас!!! Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5121
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Что то ты пацанчик не в ту хату залетел, так что слетел отсюда, быро.
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Казламордый твоя манера жить по уголовке меня не интересует! Науй за поребрик бычара!
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Ты мурчать будешь на районе перед пацанчиками, а тут ты никто и звать никак. Так что поперхнись метлой и тявкай без разрешения!
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Да если бы ворюги

Это ж вообще дно
Эти ж пебилы радуются что с ворюг не снимут неприкосновенность
С ворюг, которые воруют и у них и у их детей

Это вообще лечится? Ватанство 80 левела
Крепостное право бы ещё попросили вернуть и на панщину пщеницю жати
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Ж У верить да еще и клоуну себя не уважать....
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Ну зебилы же рады сдаче Украины... еще и про дно писать пытаются) радуйтесь, теперь вам в морды плевать будут -если не хуже
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Так а чего ж зеленое стадо не снимет????? Монобольшинство ведь есть! А для того чтобы внести изменения в УПК и з-н О статусе зепутата простого большинства достаточно, даже конституционное не нужно! Снимай.Те, голосуй.Те
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Для этого нужно внести изменения в Конституцию, для чего нужны 300 депутатов
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Проснись, в Конституцию как раз то уже и проголосовали!!!!!! И 300 голосов насобирали! Вы ж тут все от радости скакали, что зеля сделал что обещал! А вот остальные законы, где эта же неприкосновенность прописана менять не собираются, ибо нах!
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ну, Конституция - высший же закон, хотя вертеть законом у нас умеют
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закон, как дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4585
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Зедебил, что-то начинает подозревать)))) главное не вспугнуть его!
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бобіки, це ж чергова перемога великого ЗЕ Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2829 зелена локшина ще тримається на вухах?
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А я что говорил? Пшик и фуфа эта ваша отмена неприкосновенности, тоже мне великое дело. На этот раз пацанчики во главе с коломоем и русишвайне, обуют глупого украинца так, шо мало не покажется.
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Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1846

Какой закон по импичменту - такой и по отмене депут.неприкосновенности...
Правильно я считаю....
Сопля не должен быть сильнее и неприкосновеннее ВР..., так же как и судьи...
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По факту сделали так что законно вообще нельзя будет привлечь, вообще никак.
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4тис $ педагогам ...... снятие депутатской неприкосновенности.... бла... бла...
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Народный депутат от Голоса сказал что так может быть
Ну-ну 😁
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Цей бардак започаткували і підтримуєте ви, 73% , гріючи свої задниці в теплих місцях
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Подставляйте,зелики,морды. Очередная порция "божьей росы" подоспела.
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Останні дні майже не сплю. Ось і сьогодні знову снився Ігор Валерійович, який повільно розстібував штани і вкрадливим голосом казав: "А хочеш я тобі покажу формулу Швайнмайєра?"
(C)
@goloborodyko
🤔
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Хахаха, лохи вам развели , и ещё не раз вас разведут!
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Коли прочитав пост бірюкова про арешт у пятницю

Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 296 Петро Порошенко
Я почув заклик Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах.
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Головне вчасно на шпагат сісти ,а то всяке може трапитись.Шо прикольно лайкнула лера задротка,вони такі тупі пороходрочери,що тільки команди розуміють.Гавкати і срати,оце поки єдинне,чим вони займаются на ЦН,навіть не читаючи новини.
Як їм тупоголовим пояснити,шо петя сказав шатун відміняєтся
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ТАк даже толку от самой отмены неприкосновенности? Если в Украине любой судья может вынести приговор что, - Рафик ниучом неувиноват
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чергове вітання 73%- вас сдєлалі, вчергове, вашими руками
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Как любил заканчивать доказательство теоремы мой школьный учитель математики: "Что и требовалось доказать"
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Трудно быть тупому. Основной доукмент Конституция! Не изменив ее другие законы не меняются.
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О, я за Юру Тимошенко всех агитировал !
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Закон про імпічмент, без імпічмента. Закон про зняття недоторканості, без зняття. АрігінальненькА. Так. Які ще пункти з програми "Выбери меня, выбери меня" не стали шЮткой?
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У раді размножились гаврилюки іц тепер тищенки ківи юрчишини є у кожній фракції.
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Черговий розвод "слугами урода" зє-лохів... Як там каже народна мудрість ? - Від Луганська і до Львова в очі сцить зєбілам Вова 😃
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