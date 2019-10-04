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 Сотрудник ГФС, вымогавший взятку у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника ГФС, который неоднократно требовал деньги у предпринимателя на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник ГФС, вымогавший взятку у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ 01

Мужчине, который имеет бизнес по обработке древесины, злоумышленник предлагал "услуги" на постоянной основе - не вмешиваться в предпринимательскую деятельность и не проводить проверки. За это сотрудник фискальной службы вымогал у предпринимателя деньги и лесопродукцию.

Правоохранители задержали предприимчивого фискала вместе с его посредником при получении взятки.

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Сотрудник ГФС, вымогавший взятку у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152168
 
 
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Грошові перекази в Україну стали більше на 10%...если услуги запретят в Украине ,то поступлений ещё больше станет Сотрудник ГФС, вымогавший взятку у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3598
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Знайдіть краще хоч одного "фіскала", який жодного разу не вимагав і не отримував хабаря. І тоді ця "знахідка" реально буде сенсацією року. А так це лише відголосок чергової компанії "боротьби" з хабарництвом. Тепер після останніх затримань працівника РДА, трьох голів сільради, двох поліцаїв, двох працівників комунального господарства, бухгалтера, лікаря, фіскала слід приготуватися викладачам вишів, судді та ще на кого там вкаже "караючий палець правосуддя" ..😕
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