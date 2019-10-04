 Сегодня зарегистрируем отдельный законопроект о следственных действиях в отношении народных депутатов, - Монастырский

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Монастырский отметил, что во время голосования за законопроект №1009, который вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, вопрос исключения нормы о прослушивании депутатов разделил зал.

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"Было много замечаний к тому, каким образом это должно происходить. Мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли нормы, которые будут касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов. Потому что, изъяв это из тела этого закона, как вы видите как он сложно шел даже без этой нормы, мы сегодня взяли на себя обязательства и фракция подпишет депутатский законопроект о том, каким образом должны осуществляться следственные действия в отношении народных депутатов", - отметил нардеп.

По его словам, в законопроекте пропишут нормы, согласно которым согласовывать ходатайство касательно народных депутатов или каких-либо других специальных субъектов (например, адвокатов), будет Генеральный прокурор, а решение будет принимать судья Апелляционного суда.

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