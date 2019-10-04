 Сегодня зарегистрируем отдельный законопроект о следственных действиях в отношении народных депутатов, - Монастырский

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Монастырский отметил, что во время голосования за законопроект №1009, который вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, вопрос исключения нормы о прослушивании депутатов разделил зал.
"Было много замечаний к тому, каким образом это должно происходить. Мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли нормы, которые будут касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов. Потому что, изъяв это из тела этого закона, как вы видите как он сложно шел даже без этой нормы, мы сегодня взяли на себя обязательства и фракция подпишет депутатский законопроект о том, каким образом должны осуществляться следственные действия в отношении народных депутатов", - отметил нардеп.
По его словам, в законопроекте пропишут нормы, согласно которым согласовывать ходатайство касательно народных депутатов или каких-либо других специальных субъектов (например, адвокатов), будет Генеральный прокурор, а решение будет принимать судья Апелляционного суда.
Поки була недоторканність дутати організовували людей, ті само намети оголошували "громадськими приймальнями" і ні хто не міг нічого зробити. а зараз?
Недоторканність була ІНСТРУМЕНТОМ, так само як сокира. Сокирою можна і людину зарубати і церкву збудувати, і щось мені підказує, що церков збудували нею значно менше, ніж зарубали людей. Але ні хто від сокири, як корисного інструмента, через це не відмовляється!
А "мудрий нарід" відмовився! Відмовився від того інструменту, який рятував Українц від диктатури!
Страна дураков!
Який тепер Майдан?
Нарід топв за Зє! Після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків! Без організаторів, яких неможливо заарештувати, які можуть взяти на себе стрьомні функції!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
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