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Все про:Беларусь (2893) Зеленский (3128) Лукашенко (1725)

 Зеленский хочет провести Дни Беларуси в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует проведение до конца года Дней Беларуси в Украине.

Об этом он заявил в выступлении на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно и дальше развивать культурные и информационные связи. В этом контексте отмечу успешное проведение Дней украинской культуры в Беларуси, которые в 2018 году прошли в Минске, Александрии и Гомеле. Думаю, нам следует обязательно провести Дни Беларуси в Украине. мы сделаем это после реорганизации Министерства культуры, которую мы завершим в этом году", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что с этого года украинский государственный телеканал UA/TV транслируется в кабельных сетях белорусских операторов.

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"Мы проговорили с господином президентом (Лукашенко - ред.) И ждем, чтобы и в кабеле, и в спутнике и не только появились другие коммерческие и государственные украинские каналы. И наоборот - ожидаем белорусские каналы у нас", - отметил глава украинского государства.

Зеленский также отметил большой потенциал украинского-белорусского сотрудничества в сфере туризма.

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"Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине - и на берегах Черного и Азовского морей и в карпатских горах, и в наполненных яркой историей и архитектурой украинских городах и городках", - заверил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3152161
 
 
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Вітаю всіх зебілів з початком інтеграції в митний союз. Так, так, в той самий ТС.
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Занепад білоруської мови та ідентичності
У внутрішній політиці Олександр Лукашенко заморозив декомунізацію та вшанування жертв сталінізму. У кожному місті Білорусі залишилися пам'ятники Леніну та іншим комуністичним вождям, радянські назви вулиць далі домінують у міський топоніміці. Лукашенко відмовився від державного статусу історичних символів Білорусі - гербу «Погоня» та біло-червоно-білого прапору. 100 років Білоруської народної республіки вшановувала опозиція, а не влада.

Крім цього Лукашенко повернув політику русифікації, після нетривалого періоду початку 1990-х в Білорусі знову панівне місце знову зайняла російська мова, яка з ініціативи Лукашенка у 1995 році стала формально другою державною, а насправді - першою.
Білоруську мову витиснули із сфери ЗМІ, шкільництва та ВУЗів, у містах Білорусі залишилися лічені школи з білоруською мовою навчання. Тепер дедалі менше білорусів називає білоруську мову рідною, за останнім переписом 2009 року ця цифра складала 37 відсотків, ще менша цифра очікується на переписі 2019 року.
Нове покоління білорусів, яке виросло вже при Лукашенку, часто не розуміє білоруської мови, сприймає її як чужу.

Стаття цілком:
Далі буде? 10 підсумків 25 років президентства Лукашенка
https://www.radiosvoboda.org/a/perzident-bilorusi-oleksandr-lukashenko/30063275.html
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На жаль усё так. Трэба яшчэ дадаць знiкнуушых палiтыкау i здекi над сапрауднымi патрыётамi Бацькаушчыны.
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було б найкращим рішенням запросити "нашого" борцуна за сою , "кацахола"!!! Ото б він їм задав!!!!!На жаль, боєць склав голову на теренах форуму Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні - Цензор.НЕТ 7162
Чи , Максим Гузенко його вдало заступить??? Сумніваюсь Але, пробуйте, максиме! Маєте всі задатки Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні - Цензор.НЕТ 2036 Холєра його бери
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Спокійний, як ніколи. Удачі, кацахол, Максиме!!!!
Щасти!!!! Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні - Цензор.НЕТ 2949
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Эта земразь если и проведет тот только парад цапов на танках в Киеве. А само в белом будет его принимать. Репетицию все видели уже.
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Две путинские марионетки выпили за таможенный союз на форуме республик таможенного союза
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Вітаю всіх зебілів з початком інтеграції в митний союз. Так, так, в той самий ТС.
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украинские каналы в Беларуси?
Неужели бацька позволит, чтобы на фоне российских каналов, была совсем другая точка зрения.
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"Мальчик хочет в совок
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита"
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Мальчик хочет прокат "Скотов" и остальной его мути на просторах бывшего СССР.... Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні - Цензор.НЕТ 5207
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Потихоньку интеграция с ЕС сворачивается и начинается интеграция в Таёжный союз
Уже идут поставки российской электроэнергии в Украину через Беларусь
Белаз вдруг закупает у Пинчука (одного из хозяев клоуна) большую партию колесных пар
Кацапы вдруг опять начали покупать у Пинчука трубы
На форуме регионов России Украине и Беларусь подписывает полумиллиардный контракт

До встречи в СССР
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всё верно. только не надо путать с СССР. Это будет чучело очень отдаленно похожее на СССР под контролем Запда (кому РФ продает сырье понятно). Компенсация РФ за то что сибирь придётся отдать Китаю. А соль в том что этим чучелом будут пугать европу, что бы не брыкалась от США.
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Із сусідом краще дружити, ніж воювати.
Чи, може, оголосити війну Білорусі за те, що вони обрали Лукашенка, який нам багатьом і мені особисто не подобається?
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А ты небось какой нибудь рагуль, который на московских стройках ишачит и говорит сам себе: з сусідом краще дружити він мені грошіки плате, на які я собі куплю шмотки, бляху та буду понтоватися у селі, зе! зе!
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скоро после выборов на дамбасе и кокошники подъедут с балалаечниками Зеленский хочет провести Дни Беларуси в Украине - Цензор.НЕТ 182
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Євросоюз продовжив іще на один рік ембарго на постачання в Білорусь зброї, а також візові й майнові обмеження щодо чотирьох білоруських високопосадовців, яких у ЄС вважають причетними до таємничих зникнень опозиційних діячів Віктора Гончара, Юрія Захаренка, Анатоля Красовського і журналіста Дмитра Завадського....США продовжили санкції проти Лукашенка і низки політиків Білорусі.
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что-то подсказывает, что следующие ДНИ будут ДНИ РФ
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У нас теперь каждый день - день Беларуси: есть свой батька, который ездит по колхозам и демонстративно топочет ножками на местных чиновников на радость обывателям.
Короче, молодой, прогрессивный и, главное, европейский лидер, который абсолютно комфортно (судя по фото) чувствует себя исключительно в обществе диктаторов.
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**** скоро с пуйлом в десна целоватся будет какие дни Беларуси в таежный союз хочеш?нашего гражданина арестовывают с разрешения кгб,Беларусь=россия разницу не вижу,какие дги они даже 95% на русском общаются все росс каналы
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Карлик совсем мозги вынюхал, сифилис головного мозга.
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Головне,щоб, це не були, дні лукашенка.
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Какие дни Беларуси, когда там ФСБешники спокойно хапают украинцев на улице? Тогда сразу - дни России в Украине.
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Меня сестра сейчас уговаривает в Париж лететь -пока безвиз есть...
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Лети!!!
Бо через год будешь как и 73% дурников...холопом *****
при губернаторе Малоросии Вовке НаркоЗЕе
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С удовольствием приду на выставку достижений народного хозяйства Украины.Проводите у нас часцей.
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А он договорился о проведении Дня Украины в Беларуси?...
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Я так понимаю, нас плавно приучают к мысли о белорусских миротворцах на Донбассе?
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Всем, кто не хочет оказаться в застенках ФСБ, вести себя осмотрительно!... Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні - Цензор.НЕТ 7035
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Хорошая идея, а мастер-классы будет проводить Павел Гриб
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Не пора ли спросить его когда он уходит?
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и Беларусь могут в будущем совместно претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом он заявил, выступая в пятницу в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Беларуси, пишет Интерфакс-Украина.

Братьям-россиянам мельдониевым отказать, конечно, не сможем, приедут брататься.
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Зеленский хочет провести Дни Беларуси в Украине

Уважаю Беларусь, пусть проводят.
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