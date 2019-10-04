 Зеленский хочет провести Дни Беларуси в Украине

Об этом он заявил в выступлении на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужно и дальше развивать культурные и информационные связи. В этом контексте отмечу успешное проведение Дней украинской культуры в Беларуси, которые в 2018 году прошли в Минске, Александрии и Гомеле. Думаю, нам следует обязательно провести Дни Беларуси в Украине. мы сделаем это после реорганизации Министерства культуры, которую мы завершим в этом году", - сказал Зеленский.
Он также напомнил, что с этого года украинский государственный телеканал UA/TV транслируется в кабельных сетях белорусских операторов.
"Мы проговорили с господином президентом (Лукашенко - ред.) И ждем, чтобы и в кабеле, и в спутнике и не только появились другие коммерческие и государственные украинские каналы. И наоборот - ожидаем белорусские каналы у нас", - отметил глава украинского государства.
Зеленский также отметил большой потенциал украинского-белорусского сотрудничества в сфере туризма.
"Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине - и на берегах Черного и Азовского морей и в карпатских горах, и в наполненных яркой историей и архитектурой украинских городах и городках", - заверил он.
У внутрішній політиці Олександр Лукашенко заморозив декомунізацію та вшанування жертв сталінізму. У кожному місті Білорусі залишилися пам'ятники Леніну та іншим комуністичним вождям, радянські назви вулиць далі домінують у міський топоніміці. Лукашенко відмовився від державного статусу історичних символів Білорусі - гербу «Погоня» та біло-червоно-білого прапору. 100 років Білоруської народної республіки вшановувала опозиція, а не влада.
Крім цього Лукашенко повернув політику русифікації, після нетривалого періоду початку 1990-х в Білорусі знову панівне місце знову зайняла російська мова, яка з ініціативи Лукашенка у 1995 році стала формально другою державною, а насправді - першою.
Білоруську мову витиснули із сфери ЗМІ, шкільництва та ВУЗів, у містах Білорусі залишилися лічені школи з білоруською мовою навчання. Тепер дедалі менше білорусів називає білоруську мову рідною, за останнім переписом 2009 року ця цифра складала 37 відсотків, ще менша цифра очікується на переписі 2019 року.
Нове покоління білорусів, яке виросло вже при Лукашенку, часто не розуміє білоруської мови, сприймає її як чужу.
Стаття цілком:
Далі буде? 10 підсумків 25 років президентства Лукашенка
https://www.radiosvoboda.org/a/perzident-bilorusi-oleksandr-lukashenko/30063275.html
кацахола"!!!Ото б він їм задав!!!!!На жаль, боєць склав голову на теренах форуму
Чи , Максим Гузенко його вдало заступить??? Сумніваюсь Але, пробуйте, максиме! Маєте всі задатки Холєра його бери
кацахол, Максиме!!!!
Щасти!!!!
ИДИОТ!!!
Неужели бацька позволит, чтобы на фоне российских каналов, была совсем другая точка зрения.
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита"
Уже идут поставки российской электроэнергии в Украину через Беларусь
Белаз вдруг закупает у Пинчука (одного из хозяев клоуна) большую партию колесных пар
Кацапы вдруг опять начали покупать у Пинчука трубы
На форуме регионов России Украине и Беларусь подписывает полумиллиардный контракт
До встречи в СССР
Чи, може, оголосити війну Білорусі за те, що вони обрали Лукашенка, який нам багатьом і мені особисто не подобається?
Короче, молодой, прогрессивный и, главное, европейский лидер, который абсолютно комфортно (судя по фото) чувствует себя исключительно в обществе диктаторов.
Бо через год будешь как и 73% дурников...холопом *****
при губернаторе Малоросии Вовке НаркоЗЕе
Братьям-россиянам мельдониевым отказать, конечно, не сможем, приедут брататься.
Уважаю Беларусь, пусть проводят.