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 В УПК Рада оставила часть "поправок Лозового", поэтому это частичная победа, - Юрчишин

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что проголосованы сегодня изменения в Уголовно процессуальный кодекс являются частичной победой, поскольку в документе оставили часть "поправок Лозового", которые затрудняют и затягивают процедуру расследования.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Юрчишин отметил, что проголосованныы изменения в УПК стали результатом политического компромисса.

"В результате очень долгих дискуссий, перепалки и тому подобного удалось в этом законе сохранить адекватную прослушку для НАБУ и ГБР, и отменить монополию на экспертизу. Остальные поправки Лозового, к сожалению, остались. Поэтому это частичная победа", - заявил нардеп.

По словам Юрчишина, на данный момент НАБУ и ГБР, в соответствии с международными стандартами таки получают прослушку.

"У нас нет монополии на экспертизу, поэтому можно обращаться и к частным экспертам, приносить показания в суд, а уже суд будет определять которому источнику доверять. Кстати, за манипуляции с экспертизами также ответственность", - заявил нардеп.

"Но все остальные поправки Лозового, которые позволяли оспаривать подозрения, что очень часто делали коррупционеры для того, чтобы затянуть процедуру следствия по ним, и другие более технические, где осложнения процедуры фактически следствия по особо сложным экономическим преступлениям - это, к сожалению, оставили. Собственно, это предел компромисса и он искался", - подытожил народный депутат.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №1009.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152158
 
 
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Поняли да зебилы? Парни из народа не пошли на компромисс, вот тебе на, какая неожиданность.
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Только где будет вся их бескомпромиссность когда на кону будет суверенитет Украины? Там же где и во время голосования за нова-собакова министром мвд вместо собакова.
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Ещё надо узаконить провокацию взятки, отката.Вот чиновники бы на изщмену присели бы. И взять хочется и боязно!..... В УПК Рада оставила часть "поправок Лозового", поэтому это частичная победа, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5100
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Вот тут я соглашусь с "Голосом".
Зеленские депутаты(как и сам Зеленский) нам обещали посадки и равенство всех перед законом, а на деле - громкий вонючий пук.
Сегодня рябошапка(то есть луцик №2, как оказалось) не собирается преследовать убийц (смотрите его пресс конференцию) и не собирается сажать топов, а наоборот, всеми луценковскими схематозами собирается их отмазывать.
Владимир Александрович, може вы не курсе шо творят ваши "выдвиженцы"? А если вы в курсе, то грош вам цена. Всё то шо вы нам обещали перед выборами превращается в ложь и всеобщее разочарование. В следующий(очень скорый, как я догадываюсь) раз я буду голосовать за жопо блок, те нас хоть не ****...т своими обещаниями.
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