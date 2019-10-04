 Все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, отвечая на вопрос, давала ли Россия украинской стороне гарантии передачи до выборов в ОРДЛО неконтролируемой участка восточной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я вам рассказываю обо всем, что я говорил с Россией. Вы знаете, что это был звонок (президенту Путину. - Ред.) по поводу возвращения наших моряков и возвращения наших пленных. То есть я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандском формате", - сказал Зеленский.
Он добавил, что дата встречи "еще обсуждается".
Прошла лубовь завяли помидоры в саду.
Галимое сериальное мыло уже не будоражит 73% дурников?)))
Ещё один наглядный аргумент в пользу того что общество всегда двигает вперёд не аморфное большинство, а сплочённые группы пассионариев.
Большинству просто пох..й. Общаюсь со сторонниками зе - они вообще не в курсе что происходит, проголосовали и пошли заниматься своими делами. Защищать свой выбор и рвать за него ж@пу? Это не про них.
Четырнадцать часов назад зезидент записал очередной искромётный скетч, который благодарная публика может оценить в режиме онлайн. Количество дизлайков в семь (!!) раз превышает количество лайков.
И поверьте, это видим не только мы. Если дойдёт до серьёзных потрясений, зезидент увидит перед собой массу озлобленных и крайне мотивированных людей. И их будет достаточно для того чтобы снести его к ху..м.
А серьезно , за Зеленского серьезньіе аргументьі и международное право , а за Пуйла только ложь и понтьі. Потому оно и боится ехать в Париж , каждьій день новьіе отговорки , явно ссьіт.
а жлобам подобається, шо він так робить, бо вони робили б так само.
ідилія і гармонія.
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут там на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь Зеленский будет исправлять ситуацию? Или продолжит действовать по российским условиям?
очень часто запрещено делать наркоману-имбецилу.
например, машину водить.
а в данном случае решать судьбу страны.
- так соєвого Хряка ще ніхто не називав ..))
А хто то - соєвий Хряк ?
Твій коханець ?
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
Андрій Піонтковський-
В целом уже несколько месяцев наблюдается стремительный обвал внешнеполитических позиций Украины и дружный дрейф западных политиков в путинское стойло. Это и возвращение рассеи в ПАСЕ, и торжественный приём пуйла Макроном в Париже, и призывы Макрона и Трампа вернуть Сцарька-лысогнома в Восьмерку, и замораживание агентом Трампом военной помощи Украине и, наконец, недавний мелкий подленький укол голландского парламента.
Все эти негативные явления - !катастрофический результат безответственной демагогии малоопытных, бездарных политиков-популистов, которые пришли к власти в Украине. Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую "партию войны". Именно борьба против "партии войны", правившей в Украине пять лет, была основным слоганом избирательной кампании Зеленского. Поставьте себя на место тех же Макрона и Меркель, людей, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась "партией войны" и, следовательно, не было никакой российской агрессии.
Я по своему опыту в Вашингтоне знаю, что каждый шаг в поддержку Украины давался в результате очень жестокой внутриполитической борьбы с пропутинскими силами. И то же самое в Европе. Меркель приходилось преодолевать сопротивление немецкого бизнеса, партнеров по коалиции - социал-демократов во главе с тем же Штайнмайером. Соответственно, вы можете представить, какой удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия о "партии войны".
Запад не может быть более проукраинским, чем сама Украина, и он с облегчением отказывается от своих обещаний по её поддержке.