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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2893) Житомир (473) Зеленский (3128) Лукашенко (1725)

 "Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский

Беларусь является ключевым торговым партнером Украины, а товарооборот между странами в дальнейшем должен продолжать расти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире.

"Беларусь - наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами превысил 5 миллиардов долларов за минувший год. Я согласен с Александром Григорьевичем, мы можем и должны превысить отметку в 6, 8, не хочется останавливаться, миллиардов долларов", - сказал Зеленский.

По его словам, задание по увеличению товарооборота между странами будет решать совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, причем в ближайшее время будет обновлена украинская часть этой комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. ВИДЕО

Зеленский добавил, что приоритетом в торгово-экономических отношениях двух стран является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также совместные проекты в аграрно-промышленном комплексе.

Кроме того, отметил президент Украины, есть огромный потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран и совместного участия в многосторонних проектах.

"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история отношений между Украиной и Беларусью была историей только успеха, только прогресса", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал? Извиняюсь", - Лукашенко оговорился во время выступления в Житомире. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152154
 
   
 Топ комментарии
 
белорусское КГБ тоже под видом коммерсов вэлкам к нам?
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Оно дурак? Какие с Беларуси инвесторы, если страна сидит на кацапских подачках. Уберите этого идиота со сцены
"Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6729
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Я уверен, что у гидранта есть бульбулятор! Давайте его посадим?
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Хроника одного презЕдента ...
04.10.2019 г.
Информация группы внешнего мониторинга tZE inform .
Министр финансов Германии Olaf Scholz категорически против участия Германии в финансировании т.н. "реинтеграции Донбасса" о чем он лично сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Зеленский понял, что с НБУ справится ему не удастся. Свою капитуляцию он решил оформить декларацией о намерениях между НБУ и Кабинетом Министров. Понимая всю идиотичность этой бумаги, ехидный Смолий аккуратно записал в нее со стороны НБУ положения уставных принципов работы НБУ. Впрочем правильно. Ни Зеленский ни Гончарук о них не знают.

Госсекретарь США Помпео прислал в Украину одного из самых доверенных своих сотрудников - в Украину прибыла глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций, помощница Госсекретаря США Дениз Натали. Фактически - это замена неофициального, волонтерского Волкера, четко обозначенным и очень авторитетным членом американской администрации. У нее полное доверие и Помпео и очень широкие полномочия. Появление этого персонажа в Украине означает одно - США от скрытого мониторинга и мягкого лоббирования интересов переходят в фазу четкого мониторинга ситуации в Украине. Для понимания характера этого мониторинга очень важно посмотреть с кем будет встречаться Дениз в своих неофициальных контактах.

Министр иностранных дел Украины Пристайко провел неофициальную встречу с послом Германии в Украине Фельдгузен. На встрече обсуждалась инициатива Зеленского о вынесении на повестку дня "Нормандской группы" вопроса финансовой помощи Украине в рамере 1,2 млрд долларов на социальное и инфраструктурное восстановление Донбасса. Мы ранее сообщали уже о материальной заинтересованности Зеленского в "Нормандском формате". Ранее Фельдгузен провела встречи с Порошенко (мы сообщали).
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На фоне разрастающегося скандала о подчиненности внешней политики проводимой Зеленским интересам России Зеленский предпринимает отчаянные усилия сбить волну протестов демонстрируя возможности нового обмена заложниками. Но даже при этом, отдавая России людей виновных в организации террактов в Харькове повлекших человеческие жертвы.

Очень точный и целенаправленный слив информации о российских связях личного советника Зеленского Андрея Ермака с околопутинскими структурами является еще одним доказательством глобальной инфильтрации российскини агентами влияния ближайшего окружения Зеленского. Фигурирование в этой цепи Сергея Эдуардовича Приходько, одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ, абсолютно точно указывает на наличие и глубину этой инфильтрации.

В Мариуполе состоялась встреча представителей всех крупнейших в Украине метталургических предприятий. Инициатором встречи были структуры Рената Ахметова. Поробности нам пока неизвестны.
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инвестировав одну картоху получишь две. если ещё наше сало на шкварки добавить - будет синергия
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белорусское КГБ тоже под видом коммерсов вэлкам к нам?
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Він їх за ідіотів має? Іцик же потім усе відіжме!
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это вряд ли. ''белорусские инвесторы" - это китайцы, если кто не в курсе. "Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3802
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Не резиденты тупо бегут отсюда прекрасно понимая какой грядёт писец
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Не сейте панику! Нерезидентов никогда здесь и не было
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В словосочетании "белорусский инвестор" "бело" по факту всегда отсутствует
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тут препод в Харьковской юракадемии сказал, что причина отсутствия инвестиции - коррупция.
А я не согласен. Причина в том, что собственность свою невозможно у нас защитить! А коррупция может быть как в + так и в - инвестициям. Если коррупция способстует стабильности и прогнозируемости, то инвестиции будут, если способствует отжатию, то нет.
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Тобто західні на вихід, ватні заходьте.
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Белорусские инвесторы звучит как ботсванские моряки, не? Давайте еще из сомали инвесторов пригласим. Кстати, идея для зелупы
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так уже зашли инвесторы все на уровне командиров-начальников пограничных застав сейчас отделениями называются, инвестируют дай дорогу, одного с фронта прислали, реально герой отмороженый когда все тикиали он транспорт выпросил и людей вывел, ему сначала отморозков дали под командование а потом самый дальний уголок с батькой, ... через три месяца выгнали взяток не брал, эта система сламает чувака которому героя Украины давать надо о чем мы общаемся
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навіщо нам європейські та американські інвестори? це ж дно, давайте білоруських і російських запрошувати, братскій народ!
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Мосчные инвесторы,которые сами у рашки клянчат. Зеля окончательно сбрендил.
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Лайкую. все врно. Только здесь не ржать - плакать надо, что ********** - зебил
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он малоросс и иуда с украинским паспортом в одном лице,а вот избиратели его точно зебилы наивные и сепары)) сми рашкостана опережают все события,нехорошие новости для настоящих украинцев.
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Оно дурак? Какие с Беларуси инвесторы, если страна сидит на кацапских подачках. Уберите этого идиота со сцены
"Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6729
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Чего сразу дурак?!Просто обыкновенный хитрый еврей,для которого все лохи!
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Умный еврей - это Членин, Андропов, Шикельгрубер, Путлер. А этот дурак. Тот же Беня по сравнению с ним - вундеркинд
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Одна банда сменила другую только морды немножко другие.
Бутус это часть жидовской пропаганды.
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Запрошую японських натуральних блондинок на конкурс блондинок
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Заради справедливості: негри-альбіноси. Таки натуральні блонді, хрін заперечиш. Але мармизи - типова гопота...
"Аря-баря, пацанчик! Семки есть?"

"Запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3320
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Так, морозиво бренду "Белая Бяроза" цілком зачітне, але у нас його і зараз вистачає...
Тож про "...товарооборот между странами в дальнейшем должен продолжать расти" - Вова, а точно треба? "Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6380
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Я хз - можливо, за ліцензією... Як буду найближчим разом купувати, почитаю на упаковці.
Їхнє "Березовий сік" - одне з улюблених із цього типу морозива (заморожених соків).
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Тільки не беріть березовий сік з м"якоттю, бо можна буратіною стати. "Запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7180
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Оп-па... Не знав, дякую. Раніше начебто з Біларусі везли.
Втім все одно непогана марка морозива (якщо дійсно матеріали з Біларусі, то норм).
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та зараз вже, начебто, і нема відверто поганої молочки
дякувати забороні пальм
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Та й згадані нижче приправи збсь були (гірчиця особливо те що треба - така скажена, що аж оченята рогом...)
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P.S.: а от кетчуп та гірчицю якось брав начебто біларуські (назву бренду точно не пам'ятаю, щось на зразок "Беларусские традиции") - звернув увагу, що потужності виробника у нас. Хоча "за ліцензією" і "з біларуських матеріалів" - а як насправді, ХЗ.
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Пам'ятаю коменти кацапів, в яких припекло, коли в них зникла українська продукція... зокрема консервація та соуси. "Вернитя Торчин, иродьі! Чумак игде? Наше-то жрать никакой мочи нетутя!"
І про інші товари подібна реакція була. Бо в них же ж якість - зкріпна.
Пиво - то окрема тема. Навіть бюджетні сорти українського пива, яке в нас дворова алкашня дудлить, для кацапів - майже крафтове...

(а от нєх було нападати - і досі б їли українське)
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Инвесторы из губернии паРаши...это крутые инвесторы...
Зебобик стелит дорожку в таежный союз...
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українці по всьому Світу розбігаються а воно "кличе" інвесторів ...неадекват
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Прямое руководство к действию для ватников, заходите в Украину через Белорусь. Там же уже все и так под рашкой
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Перед ху#лом на поперечный шпагат садится, а перед Моникой не хочет. Гордый.
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"белорусские инвесторы" с ксивами фсб-кгб ...
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Занепад білоруської мови та ідентичності
У внутрішній політиці Олександр Лукашенко заморозив декомунізацію та вшанування жертв сталінізму. У кожному місті Білорусі залишилися пам'ятники Леніну та іншим комуністичним вождям, радянські назви вулиць далі домінують у міський топоніміці. Лукашенко відмовився від державного статусу історичних символів Білорусі - гербу «Погоня» та біло-червоно-білого прапору. 100 років Білоруської народної республіки вшановувала опозиція, а не влада.

Олександр присягає втретє на інавгурації президента. Мінськ, 2011 рік.

Крім цього Лукашенко повернув політику русифікації, після нетривалого періоду початку 1990-х в Білорусі знову панівне місце знову зайняла російська мова, яка з ініціативи Лукашенка у 1995 році стала формально другою державною, а насправді - першою.
Білоруську мову витиснули із сфери ЗМІ, шкільництва та ВУЗів, у містах Білорусі залишилися лічені школи з білоруською мовою навчання. Тепер дедалі менше білорусів називає білоруську мову рідною, за останнім переписом 2009 року ця цифра складала 37 відсотків, ще менша цифра очікується на переписі 2019 року.
Нове покоління білорусів, яке виросло вже при Лукашенку, часто не розуміє білоруської мови, сприймає її як чужу.

Далі буде? 10 підсумків 25 років президентства Лукашенка
https://www.radiosvoboda.org/a/perzident-bilorusi-oleksandr-lukashenko/30063275.html
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Зеленский,откуда у нас инвесторы?Сами у китайцев и руских просим.
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Это приглашение Луке как крупному олигарху зайти на дерибан.
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Перепрошую пана, але яких "руских"? Яке відношення кацапо-орда має до Русі?
Для чого поєднувати кацапо-орду з поняттям Русь, до якої вони не мають ніякого відношення.
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Белорусы инвесторы?! Понятие дна пробито. "Запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9753
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Не хотел обидеть беларусов. Но в ситуации на сегодняшний день, это как то перебор.
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Понятие дна компетентности комментаторов.
Во первых речь про частный капитал - "если в стране ходят денежные знаки, значит есть люди у которых их много".
Во вторых " ха-ха" в обратную сторону - при всей автократии Лукашенко - Украина стоит на позиций 20 ниже Беларуси в рейтинге легкости ведения бизнеса. Причина - отсутствие главенства права и коррупция.
Повторяю и подчеркиваю - хуже чем в Беларуси.
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Драка лысых за расческу. Обиделся все таки. Звиняй.
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Він хворий-який в дупу білоруський інвестор?
Там совок законсервований.....
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я дивився частину зустрічі за цей час два великие празидента вимовили... саветцкий саюз... между нашими странами нет границ...тож вітаю виборців Моніки скоро будем жити в саюзе і за комуналку платить непотрібно і хуже не будет ! в донецькій області в 14 теж не було кордонів
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Я краще під погоду (дощ та осіння гроза) послухаю біларуської андеґраундної музики... Без усіляких комерцій та політики - лише Творчість від чистого й холодного джерела... (і без потужного впливу одного норвежця теж не обійшлося, так )
Хто слухає сувору атмосферну музику - оцінять.
Vietah - Zorny Maroz U Dalinie Zimovaj Imgly (Starfrost In The Winterfog Valley)



Зоряний Мороз У Долині Зимової Імли

Kali nocz adczynjaie svaie halodnyja voczy
Ja kroczu taiemnaj scjažynaj miž zimovaj imgly
u samuju jaie szerasć
Minulaie dyhaie tut
Tut navokal jago holad
Ja ūdyhaju pah getaj zaimglionaj daliny
Jen ujaūljaiecca mjanie paham staražytnasci
Imgla razyhodzicca i ja baczu
bjaskoncuju prastoru biez zjamli i njabjesaū
jana takaja znajemaja i trapjatkaja
Bjaskoncaja prastora liedzjanyh zorak minulaga
Geta pounasć bjazmiežnasci
Aposznjaie i viecznaje padarožža paczynaiecca
Tut iznoū ja nabyvaju toie
szto bylo adarvana ad mjanie
pry maim uvasablienni ū zjamnym sviecie

(Коли ніч відкриває свої холодні очі
Я крокую таємною стежкою серед зимової імли
Просто в її сірість
Минуле дихає тут
Його холод тут всюди
Я вдихаю запах цієї імлистої долини
Він здається мені запахом древності
Імла розступається і я бачу
Нескінчений простір без землі і небес
Він такий знайомо примарний
Нескінчений простір крижаних зірок минулого
Це повнота безмежності
Остання і вічна подорож починається
Тут знову я здобуваю те
Чого був позбавлений
При моєму втіленні в земному світі)
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