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Все про:Пашинский (641) Портнов (441) ГБР (610)

 ГБР сообщило о подозрении Пашинскому в "деле Химикуса". Экс-нардеп заявляет, что это месть Портнова

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-службы ГБР говорится, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

"Досудебным расследованием установлено: 31 декабря 2016 на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги", - сказано в сообщении. Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми. В ГБР сообщают, что сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей. Квалификация: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

В свою очередь экс-нардеп Сергей Пашинский на странице в Facebook написал: 

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму, - это месть Портнова.

Того самого Портнова, который, в должности заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции Достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за рубежом, убегая от народного гнева.

Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты. Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами.

Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого "юриста Януковича", могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя.

Борьбу за честное имя свое и своей семьи буду продолжать, пока не будет восстановлена ​​справедливость, несмотря на влияние Портновых".

ГБР сообщило о подозрении Пашинскому в деле Химикуса. Экс-нардеп заявляет, что это месть Портнова 01
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3152152
 
   
 Топ комментарии
 
Пашинський повинен сісти, сісти надовго і з конфіскацією.. Там ще з його "Молотами" потрібно розібратися..
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Пашинський - бандюга і рейдер ! По ньому 100 кримінальних справ заводити треба !
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Оу, чупакабру начали давить. Правильно, это чмо про сыньоносого много расскажет
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вуйко, оце Пашинському нічого робити окрім як по ночам з пістолем лякати дрібну уголовну шушару?..
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Пашик урод - это ты?
Ну не пались так сразу!
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Що тобі скажеш, цемент вже замішав, цеглу не пора класти, недорозвинутий?
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плешивского наконец-то берут за яйца? да не может быть?!
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хоть что нибудь, зеленский, народ ждет криминальных дел против свны, свинярчуков, кононенков, грановских и всей остальной швали, которая обманула народ, грабила, убивала и воровала! СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ!
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Народ ждёт жерт против кацапских холуев и таких как ты ******..в, а нацжены-Авакяна и Белецкого засунули себе язык в жопу и ты засунь себе и ты. А свинарчуков небыли и нет необходимо жидам было развесит хохлов и понизить рейтинг Порошенко, вот они благодаря тупарям таким как ты это и сделали.
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Не защищая эту мразь пашинского, хочется сказать Трубе, что обосрался ты парень. Как сообщают СМИ, эта тварь уже в Эмиратах на ПМЖ. Почему свинари до сих пор не сидят. Тебе все полномочий мало. Ну дала тебе Рада право на прослушку. Только ты это право будешь использовать не против олигархов, а против не угодных. Сколько существует твоя контора, а где реальные сроки чиновникам высшей категории. Только и слышно в СМИ труба возбудил дела, а дальше. А дальше как говорится, возбудился, но не кончил.
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Не переживай , облезлая крИса, никто тебя не посадит.
С такими темпами "посадок", вы все, гниды, скорее здохнете от старости, чем испугаетесь тюрьмы.
В нашей убогой стране ничего не меняется от смены власти, болото обживают всё новые и новые жабы, и снова превращают нашу страну в сплошное жабуриння.
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Короткоствол має бути у кожного адекватного громадянина України + закон на право приміняти і носити зброю. Чомусь гастролер(чорт знає звідки) Аваков вирішив,що українцям в Україні зброя не на часі.
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Все,как один , на защиту невиновного Серёжи.!Исключительный Патриот и коллега по бизнесу Пети.Не давдим в обиду святого человека!При власти он был святым и непогрешиммым!Запрвлял обороной Украины.Свободу Юрию Деточкину!!
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Говорят, что Пашинский из богом избранного БПП? Так он ангел. Как и весь этот мудозвонский блок, перекрасившийся теперь в богом избранную мудозвонскую партию ПЕС. Там все достойники достойны один другого.
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Как за попочку берут , то сразу заказ Портного . Классная отмазка у коллаборантов из БПП и НФ .
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.....не смогли ЗАЩИТИТЬ революцию достоинства ,Украину , Крым - ПОЛУЧАЙТЕ (((((
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«Плевок в лицо украинцам!»: Пашинский «сбежал» в Дубаи, в свою роскошную виллу на берегу Персидского залива.

По словам юриста, Пашинский за время пребывания у власти стал долларовым миллионером и недавно купил роскошную виллу на берегу Персидского залива.

ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 472
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Такое же вор и коррупционер как и вся соевая мразота. Честного человека в этой прогнившей дотла шобле не может быть априори!
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Передайте йому, нехай гучніше кричить про політичні переслідування й готує одіяло в вклітинку... ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 5692
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Подождем немного появления гневной статьи журналюшки Чорновол.
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этих подозрений уже всем кому не лень вручили и 0 посадок! не верю им вообще! потому что они одна ОПГ все!
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Ця мерзота вже п"ять років тюрму прогулює.Давно пора виділити шконку біля параші. ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова - Цензор.НЕТ 8416
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И все же остается главный вопрос - когда посадят соевого мародера??? Хватит уже Зеленскому угрожать, пора брать свинорошена за фаберже и с конфискацией всего награбленого отправить шоколодное чмо на нары лет на 10 минимум
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Краще собі в лоба вистрілив, менше нечисті було б на Україні...
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