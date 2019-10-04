 ГБР сообщило о подозрении Пашинскому в "деле Химикуса". Экс-нардеп заявляет, что это месть Портнова

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-службы ГБР говорится, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

"Досудебным расследованием установлено: 31 декабря 2016 на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги", - сказано в сообщении. Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми. В ГБР сообщают, что сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей. Квалификация: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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В свою очередь экс-нардеп Сергей Пашинский на странице в Facebook написал:

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму, - это месть Портнова.

Того самого Портнова, который, в должности заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции Достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за рубежом, убегая от народного гнева.

Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты. Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами.

Что касается обвинений в деле, которое уже давно было закрыто, но поднято новой властью по заказу этого "юриста Януковича", могу сказать только одно: я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего. Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя.

Борьбу за честное имя свое и своей семьи буду продолжать, пока не будет восстановлена ​​справедливость, несмотря на влияние Портновых".



Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.



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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.



В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.



Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.



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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.