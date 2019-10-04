 Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными, - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.
"Заявление народного депутата Галины Третьяковой ("Слуга народа") о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм", - говорится в заявлении.
"Сегодня в Украине почти 370 000 участников боевых действий, которые прошли украинско-российскую войну. Это совесть украинского народа. Они воевали не за льготы, а за Украину. Их льготы - это наша благодарность за спасенную независимость Отечества. Не позволим делить ветеранов и уменьшать их социальную поддержку. Льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, и в бесплатном лечении, и в отдыхе должны быть сохраненными. Нам, депутатам "Европейской Солидарности" больно, что такие "слуги" находятся с нами в одной Верховной Раде. Призываем фракцию "Слуга народа" отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления", - призвали в "ЕС".
Ранее нардеп от СН Третьякова предложила отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту: Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.
А пам'ятаєте, у нас ще півроку тому був Президент, якого поважав Світ, дієздатний кабмін, активний парламент. І масмедіа, які це все щиро поливали брудом.
А що маємо зараз?
Токсичну Моніку, кабмін-дитсадок, парламент з дрочерами.
А де масмедіа? Ось їх нема, запхали язика в сраку.
ПРХ =ПТН = ПНХ . туда и ЗЕ уже идет уверенной походкой .
Когда хотят рассмешить Бога - рассказывают ему о своих планах. Например, на весь мир рассказывают о планах войти в историю, как Рейган, не имея для этого никаких данных. Но если шутка тупая, то Господь, в ответ, может пошутить очень не добро. К примеру, вместо Рейгана, ввести в историю, как Монику. Это не Сивоху смешить на лиге смеха. У Бога отменное чувство юмора. Тут думать нужно. (с)
«Продавать свою наёмную силу чтоб защищать страну»
Це вона про добровольців
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Среди парикмахеров известен как "красный климактерический"
Сейчас налог введут на ремонт
ПровалаЛДНР - и все дела.
За глупость ЗЕбобикам надо таки платить.
Такого кхм.., вторичного продукта, там своего хватает, импорт им не требуется.
но доступа к её активам не получил.
Що ж ви накоїли, 73% ???
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
урезать не урезать атошников?
или урезать енту главукамитета с зарплатой 80 000 грн в месяц??
Она с 1925 года,а с декабря 1941в прифронтовом госпитале.
А какой там поступал с передовой личный состав.
Первичные операции.
о ***** хочет дамбасятину кормить??
мало ахметкиных макаронов нужно еще льготы добавить??
и стадион ахметкин отремантировать??
4 год ·
Інновації...
Слухай, тьотя, яка сказала: ""Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так."
Це ти мені і моїм побратимам закинула, що ми на війну пішли продавати свою найману силу... Такий типу був наш свідомий вибір....
Так от, маю тобі дещо сказати.
Свій свідомий вибір я зробив ще в школі, коли почав читати українські книжки. Про українських козаків, гайдамаків. Одразу відчув, що наша історія, то численні роки національно-патріотичного опору від поневолення московією.
Історія мільйонів полеглих за Україну героїв.
Тому я пішов в армію.
Я готувався захищати свою державу ретельно вивчаючи військову справу. По випуску був вибір - paша або Україна. А у мене навіть і тіні сумніву не було, однозначно залишитись в Україні. Тому я перший випуск українських лейтенантів.
Така спочатку була кадрова служба, потім заставили підписувати контракт.
Мені була байдужа форма, головне зміст: треба було готуватись захищати Україну.
Мій свідомий вибір був - захищати справжніх українців, нашу культуру, майбутнє своїх дітей. Прийняти на себе удар війни, щоб залишити їм мирне життя. З перших днів я на бойовому посту. Чотири місяці гарячої фази щодня на передовій під Маріуполем.
Такі як ти і ті, хто и хто дуже кричить що замучились від війни, здебільшого трутні. Тебе я запитав би, де ти була всі ці 5 років? Громадські ради?
Де ти була, коли мама моя була при смерті від нервових переживань за мене? Коли у батька інфаркти і інсульт?
Коли довго лікував дружину після повернення з під Маріуполя, яка з трьома малими дітьми в гуртожитку зашивалась?
Ти займалась бізнесом. Заробляла гроші.
Ти зараз назвала мене найманцем за гроші.
Якщо б стояв вибір захищати лише таких як ти "за гроші", то мій свідомий вибір був послати нах..й тебе і таких як ти.
Я ще цього досі не зробив? Чекай.
Прийде час.
Вы же так любите цифровую ИКономику, Квартал?
Тогда нате:
"Александр Сосис: финансовый «схемщик» Ахметова"
https://blackmark.club/2019/01/02/aleksandr-sosis-finansovyj-shemshhik-ahmetova/
Так и фотография красно
жопойволосой бабани, начинавшей свою трудовую карьеру секретаршей в компании салямиСосиса секретаршей.
"Новые литса" (С)
Пусть зреют гроздья народного гнева