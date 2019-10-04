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Все про:ветераны (579) льготы (468) УБД (56) Европейская Солидарность (129) Третьякова Галина (1)

 Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными, - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность"

"Европейская Солидарность" призвала фракцию "Слуга народа" отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления о сокращении льгот ветеранам.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Заявление народного депутата Галины Третьяковой ("Слуга народа") о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту

"Сегодня в Украине почти 370 000 участников боевых действий, которые прошли украинско-российскую войну. Это совесть украинского народа. Они воевали не за льготы, а за Украину. Их льготы - это наша благодарность за спасенную независимость Отечества. Не позволим делить ветеранов и уменьшать их социальную поддержку. Льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, и в бесплатном лечении, и в отдыхе должны быть сохраненными. Нам, депутатам "Европейской Солидарности" больно, что такие "слуги" находятся с нами в одной Верховной Раде. Призываем фракцию "Слуга народа" отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления", - призвали в "ЕС".

Ранее нардеп от СН Третьякова предложила отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту: Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.

Источник: https://censor.net.ua/n3152151
 
   
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 3 окт.

Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 533

А пам'ятаєте, у нас ще півроку тому був Президент, якого поважав Світ, дієздатний кабмін, активний парламент. І масмедіа, які це все щиро поливали брудом.
А що маємо зараз?
Токсичну Моніку, кабмін-дитсадок, парламент з дрочерами.
А де масмедіа? Ось їх нема, запхали язика в сраку.
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Зелемордые избрали во власть предателей и коллаборантов и теперь сидят и ждут когда по всей Украине будет ДНР!
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 3 окт.

Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 533

А пам'ятаєте, у нас ще півроку тому був Президент, якого поважав Світ, дієздатний кабмін, активний парламент. І масмедіа, які це все щиро поливали брудом.
А що маємо зараз?
Токсичну Моніку, кабмін-дитсадок, парламент з дрочерами.
А де масмедіа? Ось їх нема, запхали язика в сраку.
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Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 3278 моника обиделся за гору дизлайков и отключил комменты. Вот они 73% в реальности. https://www.youtube.com/watch?v=eykCp51YOlI

Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 742
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так так ту президентшу звали Лол1та . 11 ще довго будемо памятати .
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Моника Зеленски имеет мировую славу и известность, а Лолита известна только в ваших ольгинских методичках....Моника - вне конкуренции.... Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8130
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Это ваших кремлевских мозгах есть известность у Зе . Известность мародера . вора и коллаборанта есть у Лолиты , на весь мир . Но он пастырь поэтому вам не понять .
ПРХ =ПТН = ПНХ . туда и ЗЕ уже идет уверенной походкой .
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Та да Моника зеленски это очень даже круто)
Когда хотят рассмешить Бога - рассказывают ему о своих планах. Например, на весь мир рассказывают о планах войти в историю, как Рейган, не имея для этого никаких данных. Но если шутка тупая, то Господь, в ответ, может пошутить очень не добро. К примеру, вместо Рейгана, ввести в историю, как Монику. Это не Сивоху смешить на лиге смеха. У Бога отменное чувство юмора. Тут думать нужно. (с)
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так наз БОГ ржет и шутит с Украины уже как минимум 600 лет , а то и более . Поэтолму я никого не идеализирую и сам отношусь ко всему с юмором . особенно мне нравятся мужики с отрубанными руками . циничный Бандера . отсеченные гражданские . Моника тоже чудит не по детски . нужно просто менять памперсы , а не стирать .
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Нехай вже краще тримають в сраці, без бабла вони роти не відкривать. Мудрий наріт не народ, не суб'єкт в жодному процесі. Спільного капіталу, спільного бізнесу, спільних цілий, спільного контролю хоч на сільським бюдетом немає. Якщо масмедіа заговорять, то значить прийшли іструкції від запоребрика, Коломої-Пінчука-Ахмєтова.
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Зелемордые избрали во власть предателей и коллаборантов и теперь сидят и ждут когда по всей Украине будет ДНР!
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Звісно треба було обрать мальдівського хай би й дали розкрадали Укроборонпром,та впроваджував ротердами.
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дебил где уголовные дела по укроборонпрому???
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Взагалі то з *********** дебілами не спілкуюсь,але можу завірити,сядуть навіть ті що поїхали вчити англійську мову. Вона дуже знадобиться в українській буцигарні. Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8329
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Запам'ятайте добре мордопис цієї пи*здосі.
«Продавать свою наёмную силу чтоб защищать страну»
Це вона про добровольців

.Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными, - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 1549
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С язика снял,сараберензон класик, а вообще то я очень толерантен
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То ти надто політкорректно... Жидівськаморда перекривлена... як то англійською(?)... о(!) скуфейс!!! Дезертирська ЗеКоБанда вишукує грошики з бюджету для дерибану. А хто найбільший ворог дезертирові? Звісно, що добровольці!
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Она родилась в Казахстане.Лаптёжница.Латентный сепаратист,судя по высказываниям.Её духу в Раде не должно быть .И заниматься надо не фиктивной капитуляцией,а этой дамой,Южаниной ,Рожковой.Тут надо стоять насмерть и давить СН ,Разумкова и Богдана безжалостно.Никаких извинений!Выгнать с треском!!!
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Красивый цвет волос.
Среди парикмахеров известен как "красный климактерический"
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Что ПЕС что эта дура крашенная притрушенная...одинаковое дерьмо.
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ПНХ -це туди Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 607
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Саша Паламарчук,тебе дело говорит ,зебилятко ,притрушенное мукой...
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З ************ не спілкуюсь принципово і потрохососи не виключення.
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чомусь більшість соєвих бидлотроляк - кацапомовні ... совпадєніє ?
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Не думаю. А от те що потрох мав спільний бізнес з мертвечуком і всіляко сприяв його просуненню в раду це факт. Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8807
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Притрушенное мукой ассоциируется с котлетой, значит жарить нужно.
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Дозволь, саша паламарчук, дещо поточнити - 73% від 49% явки виборців... то є... 35,77% виборців, бо решта 51% виборців поклали на той виборчий рояль з кущів!
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Ну, для тебя, ***** кацапский, все дерьмо, кроме *****. Киварукий?
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иди по известному сексуальному маршруту, ублюдок.
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Вот мне интересно: коли вже терпець обірветься?
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и лишить всех льгот эту ЗЕлено-рыжую тварь!!!
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Бенины слуги лучше сепарам будут платить. Это для них повстанцы, а украинская сторона - каратели.
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Нет, платить сепарам будут именно что ЗЕбобики.
Сейчас налог введут на ремонт Провала ЛДНР - и все дела.
За глупость ЗЕбобикам надо таки платить.
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А чому б не відправити цю трейтякову на Донбас за льготами? Така **** не те що в соцполітиці а в раді не повинна бути.
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Там не берут.
Такого кхм.., вторичного продукта, там своего хватает, импорт им не требуется.
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Так у ЗЕКоманды в учителях ходит тов. Сталин. Тот тоже в 1947 году отменил все ежемесячные выплаты за медали и ордена а потом всех раненных выселил на соловки - готовьтесь.
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Ні одностороньому відведенню українських війск ! Ні злочинним наказам ! Ні особливому статусу Донбасу з амністією вбивць -бойовиків сепарів ! Ні капітуляції !
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Так подібних тобі на передок, а коли ти чмо повернешся я запитаю, ти там було довго і за ради чого, бо у селі водяра закінчилась на халяву і проїзду дармового захотілося.?
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Это не цинизм, это урок ***...ства от крашеной курвы.
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Зебили , вы за это голосовали! Вы и за это несёте ответственность!
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А можно этих 370 000 собрать как-то одновременно под ружьё и расхерячить сепаратистов вхлам? Вот тогда можно и льготы... А то они уже прошли войну. Для них всё закончилось. Можно почивать на лаврах льгот, пока те, немногочисленные подразделения на нуле рискуют своими жизнями в реале.
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Ну так сходи и ты льготу получи,это же с ваших слов так просто, хватит уже завидовать бесплатному проезду в троллейбусе и 75% скидке на газ.
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перемкни з кацапського правопис, утирок.
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Свыням по поводу цинизма, лучше вообще забыли это слово.
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свиням у ЗЕленого корита? так це зебобіки а не свині.....
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Евреям все мало ! Дальше будет ещё веселее.
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Евреев на какоето время остановил только Адольф... видимо он что то знал!
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Его отец пострадал -- при повторном браке ,он взял фамилию жены - Гитлер,
но доступа к её активам не получил.
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Як же ненависне все українське зеленим окупантам. Нікчемні уклоністи, малороси та колаборанти, що сплять та бачать воїнів захисників у тюрмах «за убийсвто мирных ополченцев Бамбаса».

Що ж ви накоїли, 73% ???
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Видно, ця Третьякова відчуває в собі не лише відмінне здоров'я, але й величезний фарт. Правда, малий життєвий досвід не дає розуміння того, що це все може щакінчитися. І у самий незручний момент.
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Тут за мінськ на пороха бочку Зє!біли катять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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Какая ЛОЛИТА .такая и МОНИКА !
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так ось вона яка Лоліта - Моніка, яку тут зебобіки продвигали на протязі 5 років Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6302
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так так гладка , мордата . пузата, пихата у нас Лолита .все для народу . все за ради громадян .
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Та нихрена . При Порохе такого уж точно небыло .. Льготы военным никто не отменял .. Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 929 .
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ну баба дурная путледрочерка , но никто ее слушать не будет . мразоты в ЗЕ полно , они просто забыли что они кнопки . Не пройдет такой закон .
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а як буде правильно, Моніка Зеленські чи Моня Зельцман?
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Значит , военным льготы не нужны , ибо - мы вас туда не посылали ,, а судьям и депутатам - жизненно необходимы ... !! Цинизму "слуг народа" нет предела . Кошмар просто .. .
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Скажіть мені, пед...рфлолві свинопаси, скільки АТОвців отримали обіцяну вами, в..дками землю, протезування, пільги і т.д.? От цікаво, невже поїдання того чим сереш так смакує за чоколад?
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В принципі це зелене частково має рацію. Дійсно, ветеранів дуже багато і по різним оцінкам, з них від третини до половини ніякої участі в бойових діях не брали і близько. Але винна у цій гнилій несправедливій ситуації минула влада (причому, це була свідома політика). А тепер ще їм вистачає нахабства лізти в адвокати.
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и шо по твоему делать?

урезать не урезать атошников?

или урезать енту главукамитета с зарплатой 80 000 грн в месяц??
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А ось це питання вже не хлопчика, а чоловіка. Варіантів є багато. Одних з них, застосовувати пільги УБД лише для тих хто рахується в ЗСУ або в резерві (з обов'язковим двічі на рік проходженням військових зборів). Для тих хто втратив здоров'я на війні - зробити окрему пільгову групу. З цивільних, прокурорських, ментів - убд відкликати.
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Те кто шел воевать за свою Украину, не за льготами, стажем, зарплатами шли! Я заню ребят которые даже и не ходили оформлять льготы, говорят , а зачем мне они, я с руками ногами..... А есть масса тыловых которые на нулевом были только через бинокль, но они ооочень ярые "участники" боевых действий! Да и права депутат, люди сознательно шли за деньгами льготами, и если они вернулись целыми, то какие льготы им нужно предоставить то?! Это как когда чернобыль рванул, делали себе льготы налево и направо но при этом ни разу не были в эпицентре! А сколько сидит по штабам, крыс штабных им тоже льготы подавай! а льгота - так стаж идет год за два помомему, да плюс еще ставка с предприятия с которого призвался! Имейте совесть, есть много людей, стариков, детей которые в этих льготах куда больше нуждаются!
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Не далее как в 2015 году, Сеня Кролик , будучи премьер - министром, отменил льготы участникам 2-й мировой, не имеющих ранения ,с пенсией более 1710 гривен.
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Что ты меня лечишь , это произошло с моей матерью.
Она с 1925 года,а с декабря 1941в прифронтовом госпитале.
А какой там поступал с передовой личный состав.
Первичные операции.
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циничное и наглое вранье. никто не собирается отменять льготы ветеранам . 5 канал порошенко его фракция цинично врут. Галина Третьякова говорила о проверке предоставления льгот и о предоставлении льгот людям пострадавшим от войны. еще она говорила о том что есть случаи где человек был два дня в зоне ато и получил льготы даже не побывав на фронте. читайте Галину Третьякову на фейсбуке.
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как в анекдоте - чукча не читатель чукча писатель
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и о предоставлении льгот людям пострадавшим от войны.--

о ***** хочет дамбасятину кормить??
мало ахметкиных макаронов нужно еще льготы добавить??

и стадион ахметкин отремантировать??
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ПРХ - ПТН = ПНХ ..
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подобные заявления это не цинизм- это один из инструментов развала армии, которая защищает свое государство в т.ч. и таких как третьякова
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Віктор Шидлюх
4 год ·

Інновації...
Слухай, тьотя, яка сказала: ""Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так."
Це ти мені і моїм побратимам закинула, що ми на війну пішли продавати свою найману силу... Такий типу був наш свідомий вибір....
Так от, маю тобі дещо сказати.
Свій свідомий вибір я зробив ще в школі, коли почав читати українські книжки. Про українських козаків, гайдамаків. Одразу відчув, що наша історія, то численні роки національно-патріотичного опору від поневолення московією.
Історія мільйонів полеглих за Україну героїв.
Тому я пішов в армію.
Я готувався захищати свою державу ретельно вивчаючи військову справу. По випуску був вибір - paша або Україна. А у мене навіть і тіні сумніву не було, однозначно залишитись в Україні. Тому я перший випуск українських лейтенантів.
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Потім були десятки років безгрошів'я, безхатченості і безформеності. Ночівля в казармі і харчування у варті. Форма брата прикордонника. Але бойова підготовка то святе. Навчання солдат з майже нульовим ресурсом палива. Через неможу. За рахунок методичної майстерності. Хто мене знає, той підвердить, що навчання були до сьомого поту. Зі вчорашніх школярів я робив бійців і командирів.
Така спочатку була кадрова служба, потім заставили підписувати контракт.
Мені була байдужа форма, головне зміст: треба було готуватись захищати Україну.

Мій свідомий вибір був - захищати справжніх українців, нашу культуру, майбутнє своїх дітей. Прийняти на себе удар війни, щоб залишити їм мирне життя. З перших днів я на бойовому посту. Чотири місяці гарячої фази щодня на передовій під Маріуполем.
Такі як ти і ті, хто и хто дуже кричить що замучились від війни, здебільшого трутні. Тебе я запитав би, де ти була всі ці 5 років? Громадські ради?
Де ти була, коли мама моя була при смерті від нервових переживань за мене? Коли у батька інфаркти і інсульт?
Коли довго лікував дружину після повернення з під Маріуполя, яка з трьома малими дітьми в гуртожитку зашивалась?
Ти займалась бізнесом. Заробляла гроші.
Ти зараз назвала мене найманцем за гроші.
Якщо б стояв вибір захищати лише таких як ти "за гроші", то мій свідомий вибір був послати нах..й тебе і таких як ти.
Я ще цього досі не зробив? Чекай.
Прийде час.
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по мобилизации заставляли подписывать контракт таки все контрактники были
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План пи#ди моржової спровокувати повноцінну громадянську війну на Україні і ці "зєльониє чєловєчкі" кожного нового дня наближають цей час.Хіба воно не розуміло, що воно мололо про статус УБД-чудово розуміло. Із завданням "роздраконити",потенційно, найбільш "гарячих" учасників конфлікту-це руде чуридло справилося добре. Тільки воно, тупе, недумає, що коли розпочнеться, більшість з них залишиться в епіцентрі подій-Ростов не гумовий.
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Если эта ********** такое говорит в отношении бойцов , волонтеров и те не реагируют , а просто кивают гривами , то наверное они этого и заслуживают .Или нет . и они грозные ?
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Гугль все знает, Гугль все помнит. Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8880
Вы же так любите цифровую ИКономику, Квартал? Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 836
Тогда нате:

"Александр Сосис: финансовый «схемщик» Ахметова"
https://blackmark.club/2019/01/02/aleksandr-sosis-finansovyj-shemshhik-ahmetova/

Так и фотография красножопой волосой бабани, начинавшей свою трудовую карьеру секретаршей в компании салями Сосиса секретаршей.

"Новые литса" (С) Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 836
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Калавур! Чадушек ***** і луцика, бєркутастів і прокурворів можуть пільг позбавити.
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Пусть ЗЕльонки и дальше говорят
Пусть зреют гроздья народного гнева Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9777
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Ця хвода свідомо пішла в депутати ,тож повинна бути позбавлена всіх депутатських пільг а після таких заяв, і мандата.
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