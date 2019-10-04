 Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными, - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Заявление народного депутата Галины Третьяковой ("Слуга народа") о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм", - говорится в заявлении.

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"Сегодня в Украине почти 370 000 участников боевых действий, которые прошли украинско-российскую войну. Это совесть украинского народа. Они воевали не за льготы, а за Украину. Их льготы - это наша благодарность за спасенную независимость Отечества. Не позволим делить ветеранов и уменьшать их социальную поддержку. Льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, и в бесплатном лечении, и в отдыхе должны быть сохраненными. Нам, депутатам "Европейской Солидарности" больно, что такие "слуги" находятся с нами в одной Верховной Раде. Призываем фракцию "Слуга народа" отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления", - призвали в "ЕС".

Ранее нардеп от СН Третьякова предложила отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту: Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.