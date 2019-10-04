 Оставили право на обжалование подозрения, сроки расследования дела и предоставили НАБУ и ГБР право на прослушку, - Монастырский об изменениях в УПК

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом рассказал в кулуарах парламента народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.

"В зале, как вы видели, мы продолжали искать компромисс. В частности, в зале мы оставили и проголосовали за право обжалования подозрения. Это институт, который фактически не работает, но была позиция зала и мы оставили это право, и подозрение может быть обжаловано. Мы также оставили сроки так называемых фактовых производств. Когда начинается регистрация досудебных расследований в Едином реестре досудебных расследований и, соответственно, следователи имеют четкий определенный срок и время для того, чтобы осуществить это расследование. Если в это время они не укладываются, им необходимо продолжать такое расследование. Конечно, это также было сложное решение", - отметил нардеп.

По его словам, также оставили норму о сроках расследования дела.

"Также мы оставили то, что если лицу уже сообщено о подозрении, должно быть расследовано дело в течение двух месяцев, до трех месяцев может продолжить прокурор, а до 6 месяцев и дальше оставляет следственный судья, то есть осуществляется судебный контроль", - рассказал Монастырский.

Он также рассказал, что удалось проголосовать за "дополнительное право на прослушку для Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований".

"Теперь они стоят в один ряд с органами безопасности - СБУ", - отметил политик.

По его словам нормы о прослушивании народных депутатов убрали с КПК.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №1009.

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