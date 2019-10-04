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 Оставили право на обжалование подозрения, сроки расследования дела и предоставили НАБУ и ГБР право на прослушку, - Монастырский об изменениях в УПК

Народные депутаты во время голосования в повторном втором чтении за законопроект 1009 о внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс искали компромисс, оставив ряд старых норм.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом рассказал в кулуарах парламента народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.

"В зале, как вы видели, мы продолжали искать компромисс. В частности, в зале мы оставили и проголосовали за право обжалования подозрения. Это институт, который фактически не работает, но была позиция зала и мы оставили это право, и подозрение может быть обжаловано. Мы также оставили сроки так называемых фактовых производств. Когда начинается регистрация досудебных расследований в Едином реестре досудебных расследований и, соответственно, следователи имеют четкий определенный срок и время для того, чтобы осуществить это расследование. Если в это время они не укладываются, им необходимо продолжать такое расследование. Конечно, это также было сложное решение", - отметил нардеп.

По его словам, также оставили норму о сроках расследования дела.

"Также мы оставили то, что если лицу уже сообщено о подозрении, должно быть расследовано дело в течение двух месяцев, до трех месяцев может продолжить прокурор, а до 6 месяцев и дальше оставляет следственный судья, то есть осуществляется судебный контроль", - рассказал Монастырский.

Он также рассказал, что удалось проголосовать за "дополнительное право на прослушку для Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований".

"Теперь они стоят в один ряд с органами безопасности - СБУ", - отметил политик.

По его словам нормы о прослушивании народных депутатов убрали с КПК.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №1009.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152145
 
 
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ЗРАДА....порошенко нанял российского адвоката.......
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А позиция зала это как?Песики заскавучали?Так давить их надо было согласно заветам Луценчихи "Выноси козлов"!
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Опять земрази занимаются шулерством. Упоротых зебилов в стране только 20% если что.

Однак норму про скасування обов'язки правоохоронців просити у Ради дозвіл на прослуховування і обшук депутатів парламент не прийняв.

"З такими змінами в КПК, НАБУ не зможе прослуховувати і обшукувати депутатів без 226 голосів в Раді. Тобто скасування недоторканності в Конституції було популізмом і тепер нардепи не готові віддавати свій імунітет, хоча обіцяли це своїм виборцям", - сказав очільник правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.
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ага, нашли они компромис...как нельзя было привлечь депутата за преступление без решения рады, так и сейчас нельзя..., как не было наказания за незаконное обогащение, так его никто и не вернул..., ха, они сделали нас вместе еще раз...
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очередная ЗРАДА....после обращения президента к Украинскому народу и предложения об объединении первым услышал порошенко..... я услышал а те люди которые протестуют -это их самостоятельное решение..... ЗРАДА......
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