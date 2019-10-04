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Все про:ветераны (579) ВР (23790) льготы (468) соцпомощь (199) УБД (56) Третьякова Галина (1)

 Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту

Представители "Слуги народа" планируют инициировать аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

"Мы за аудит государства в целом, в частности льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим. Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, - это был его выбор и только так. Европейская практика осторожно использует льготный механизм после того, как мы назначаем пожизненное содержание и реальных льготников, и так называемых. Имею в виду тех, кто находился на войне два-три дня и даже не был "на нуле", однако тоже имеет статус УБД и требует соответствующей соцзащиты наравне с тем, кто воевал", - заявила нардеп.

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"Куча льгот, рассеянных по законодательству, это вовсе не гарантии. Должны отказаться от советских подходов, когда блага расписывали на бумаге и не оказывали де-факто в полном объеме. Раздавая льготы без ограничений, мы собираем и жмем налогами на тех, кто сейчас работает. Тем самым сдерживаем экономическое развитие государства. Еще Маргарет Тэтчер говорила: "Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков". Интересы общества по экономическому развитию должны преобладать. Мы не хотим жить все время в эпохе тотальной бедности и не расти", - добавила Третьякова.

"Намерены пересмотреть контракты военнослужащих с Минобороны, четко прописать механизм соцзащиты, который будет предоставлять государство военным: все виды обеспечения, размер ежемесячного денежного содержания, выплаты во время переездов семьи в случае изменения места службы, устройство детей в школьные и дошкольные учреждения и тому подобное. Иными словами, все, чем права защитника пока отличаются от прав гражданского лица", - добавила она.

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"Тысяча гривен в день - это нормальное денежное обеспечение контрактника в наших реалиях. С точки зрения потребительской корзины, тридцать тысяч гривен в месяц, для нас - это около двух тысяч долларов в паритете покупательной способности за рубежом. Средств немного в стране и мы должны ранжировать льготников. Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Должны изменить конструкт. То, что есть сейчас, - советское, которое надо изменить на европейское цивилизованное. Повторяю: защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне", - акцентировала Третьякова.

"Знаю кучу людей, в том числе из добробатив, которые не получили "корочки" УБД. И они не требуют от государства землю, жилье. Они просто защищали Родину и все. А вот к тому, кто все время требует от публичных финансов каких-то льгот, вопрос: он вообще хочет, чтобы у нас в бюджете появились средства, за счет которых мы имели бы, например, достойную систему здравоохранения? Мы начали тратить на образование своих детей, начиная с прошлого года, больше, чем европейская практика. Это означает вектор в будущее. Должен быть потенциал, чтобы дети учились здесь и не уезжали из страны. Поэтому нельзя все время раздавать деньги. Просто нет такого ресурса. Надо концентрировать ресурсы на тех, кому они наиболее необходимы, а не раздавать всем по прожиточному минимуму, ничего не гарантируя. Самое обидное, что раздаем, в том числе и тем, кто права на это не имеет, а "корочки" получил. Поймите, это просто несправедливо и вызывает в обществе не просто негатив, а ненависть к тем, кто использует публичные средства таким образом, а люди такого права политикам не предоставляли. Должны изменить бюджет проедания, который на две трети, если не на три четверти состоит из социальных выплат. Это мы получили в наследство от советщины. Это надо изменить", - добавила глава профильного комитета ВР.

"Ветераны нуждаются не только в льготах. Они хотят получить от общества понимания их вклада в защиту страны. Государство должно показать, что профессия военного - почетная и достойная. Следует культивировать уважение к тем людям, которые потеряли жизнь, здоровье, трудоспособность, а может кто-то и не потерял ничего, просто вернулся живым. Я бы очень хотела, чтобы в Украине появились мемориалы светлой памяти, которые вдохновляют людей не на слезы, а вызывают энергетический запал отстаивать страну. Уважение должно быть для тех, кто защитил нам жизнь, и она дорого стоит. А если стоит дорого, то его нужно защищать в мирной жизни. В том числе и от коррупции, от навязывания неукраинских ценностей. Это очень важная составляющая. Давайте создавать моду на достойное бытие, платить налоги, а не требовать все время каких-то льгот. Нужно создавать условия, при которых ветераны будут пытаться вернуться к нормальной жизни и иметь заработок, жить по принципу "не хочу, чтобы давали, хочу заработать и купить сам". Вот и все. Необходимо изменить парадигму, а это трудно. Это революционный подход, а революции, как известно, никогда не воспринимались всеми на "ура", - резюмировала Третьякова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152133
 
 
 Топ комментарии
 
Если руководствоваться таким принципом, можно и льготы депутатов/министров/президентов разом отменить.
Или они несознательно вызвались работать?
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И вообще

"я тебя туда не посылала"
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Я помню, как весной 14 года, сознательно пошёл продавать свою наёмную силу)))
Платили аж 800 гривен))) Вот это я разбогател)
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Так і є. За вересень 19 вбитих і майже сотня поранених. З них чоловік 30 буде інвалідами. Ти, зебіл кончений, не хочеш сходити в Мєчнікова чи Київський/Харківський/Львівський військовий госпіталь і подивитися там на десятки поранених і покалічених? Може, після цього ти, виродок, перестанеш писати слово "Інвалід" АТО в лапках. Кацап драний з ляхівським прапором...
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Неначе сучки з кобелями,
Жителі Иорданської ДолинИ злигались з москалями,
І тічка та, здавна й понині,
Гаса по бідній Україні!

Ви ж обрали це разом, ви проолосували за бігбордік зєльонєнькій!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Взагалі - система всіляких пільг - це пережиток совдепії ... на Заході такого ніде нема
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Взагалі, на Заході і війни нема... там є НАТО і зарплата в десять раз більша, як у нас. Ви готові платити нашим воїнам таку зарплату, як НАТО? А потім високу довічну пенсію, як колишнім солдатам в США?
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Більшість, з тих хто відписався - прочитав лише заголовок статті..
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Она была бы права, если бы это оговаривалось до того как люди пошли на войну.
Но задним числом этого делать нельзя.

Такое впечатлдение, что зеленые специально делают все чтобы народ разбежался из армии, чтобы потом "жопочленцы" с Пукиным могла легко "дойти до Киева".
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Вот тварюка какая, как у этой б#яди язык только повернулся такое произнести, сволочь!!! Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту - Цензор.НЕТ 2520
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печатных слов нет. хотя, для зеленых вообще печатных слов нет!
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нужно выносить нахер эту Зеленую Оккупацию!
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подожди, дай им обосраться пожиже. Пока еще для основной массы "уставших от войны" этого всего не видно, они в инстаграмме жопу очередной шлюхи разглядывают.
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Нарешті хоч хтось озвучує те, про що більшість думає, але мовчить. Серед тих, хто є на контракті теж є воїни-герої, які заслуговують шани та державної підтримки, але на справді більшіть з категорії "присосались". Це мабуть всі розуміють, але ...
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А як ти вирахував, що саме більшість "присосалиь",а може меншість, ти ведеш статистичні підрахунки?
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она сознательно продает свою жопу давайте ей льготы отменим
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На хрен нам такие нардепы от слуг народу, ты кому служишь сама-то, а ведьма????
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Аудит льгот нужен . Рассмотрите , пожалуйста, льготы ГАИшникам, милиционерам - пенсионерам, прокурорам и т д, таким учасникам боевых действий как Литвин , что прилетал в Косово на несколько часов . Да и пособия на детей надо выплачивать работающим или студентам, а не тем, кто никогда не работал и не будет работать ( как и их дети ). В общем, наведите порядок, не заигрывая с определенными слоями общества. У Вас доверие всей страны . Но военным , которые рисковали жизнью за Украину, льготы осттавить. И не важно , что они получали деньги , а как должны были жить их семьи , пока они нас защищали ?
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Маю великі сумніви, щодо "доверие всей страньі".
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Должна быть медицинская страховка на случай ранения. Должно быть пожизненное бесплатное (за счёт государства) медицинское обслуживание в случае увечья. Должна быть компенсация родственникам в случае гибели. Должны быть льготы при трудоустройстве (государство должно иметь перечень приличных вакансий для тех, кто соответствует профессиональным требованиям), должны быть льготы при поступлении в ВУЗ (например подготовительное отделение и зачисление по его окончанию), а так же, возможно, стипендии тем, кто поступил. А все эти бесплатные проезды, раздача земли и прочие пиченьки - это поле для злоупотреблений и коррупции.
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М-да... Одразу згадав німецьку Military *** групу, основна тема концепції якої - війна в усій проявах, в тому числі найжахливіших... найпотворніших... і найпідліших... Схоже, скоро в нас буде якось отак, як в цій темі:
Funker Vogt - Wartime

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Ты вырос в военное время,
но все войны закончились,
мирные времена непросты
для воина, как ты.

Не осталось ничего, что ты мог бы сделать,
теперь, когда война окончена
и никому не нужен герой.

Ты сражался на своих войнах,
это не было игрой,
изо всех своих сил,
всегда одно и то же.

Вся работа сделана,
а ты до сих пор молод,
тут никогда не было особо весело,
так что ты заплатил по счетам.

Вскоре тебя забудут,
ведь никому не нравятся войны,
а ты лишь символ
этого кровавого действа.

Если они когда-нибудь смогут,
то разыщут тебя,
так что будь осторожен, пытайся не высовываться,
не давай им повода...

Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 9771
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Перше мусарню та ПРокурорських почехвостити !!! Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом - Цензор.НЕТ 8004
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Контрактники ще й злочини здійснювали ,проти народних обдроченців динири ! Нарот бамбаса постраждав !😈
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В таком случае в следуюющий раз сама ********** в окоп **** рыжая, а ведь есть еще те кому контракты автоматом продлевали и люди не могли уволиться годами даже если хотели этого.
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т.е. вы были на войне 2 дня и сейчас отстаиваете свое право на льготы?
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Ну да, один ищет формулу *прощения* сепаров, другая лишить льгот контракты военнослужащих, которые защищают Украину. Правильным путем идём товар ищи!
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мадам надо перестать крутить наперстки перед носом всего народа, а иметь смелость объявить, что "льготы" получат все воины которые воевали на "нуле", а прочий шлак именуемый "мы стояли на кпп" в 40 км от войны - будет послан на куй...
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Заява «Європейської Солідарності» з приводу антидержавних висловлювань представників «Слуги народу»
Заява народного депутата Галини Третьякової (Слуги народу) про намір скоротити кількість учасників УБД і обрізати пільги ветеранам війни, якщо вони не були пораненими - це політичний цинізм.
Сьогодні в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну. Це совість українського народу. Вони воювали не за пільги, а за Україну. Їхні пільги - це наша вдячність за врятовану незалежність Вітчизни.
Не дозволимо ділити ветеранів і зменшувати їхню соціальну підтримку. Пільги в оплаті житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими.
Нам, депутатам «Європейської Солідарності» боляче, що таких «слуги» перебувають з нами в одній Верховній Раді. Закликаємо фракцію «Слуга народу» відправити Галину Третьякову у відставку з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та засудити її заяви
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***...падла...тебя и твою семью мужики защитили продолжают гибнуть, ранения получать. *****, твои родственники и друзья хрен небось служили и воевали. Где Этих Слуг Уродов понабирали???
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це ви, 73/43%зебілів галасували за цю падаль, Ви всі - така ж сама падаль! Ви навіть гірші. Ви - зрадлота.
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Пусть отменяют льготы таким,как танкист подводной авиации лёха парашеску
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Типова сепарська скотина зі "СН". І вона там не одна
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Відповідь усім, хто каже "они жи подпейсали контракт!!!111!1"
Були б вони операторами якоїсь приватної військової компанії та воювали у задуп'ях арабського світу, Африки, Латинської Ґамерики або в інших "розвеселих" локаціях - була б інша справа, тут питань немає: це класичні mercenaries, для яких війна - робота.
Але українці підписали контракт, щоб захищати СВОЮ КРАЇНУ.
І це принципово різні речі. Крапка.
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Сдухайте, народ форумний, а чого ви ще очікували від оцих слуг уродів, якщо там половина, чи більше - істі риги, обрізані мертвечуківці-************* і, взагалі овощні???
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Эту суку тут уже назвали *****? Или я первый?
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Вона не просто ****, вона ***** крашена. 🤬
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ну, ***** - може, і перший...
Але тут є й такі, які їй підспівують...
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Звичайно, що все це робиться, щоб наші хлопці та дівчата не йшли захищати рідну Неньку. Саме для цього ці відьми крашені і пришли до влади. Це зелене кодло нас знищує, як націю, а Україну, як незалежну державу.
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ой как за петушились защитники сраные, которые наблюдали город Краматорск исключительно в бинокли, как заквакали в страхе, что отберут льготы за то, что они не совершали и за то, где они не были..., настоящие защитники вынуждены проходить семь кругов ада, чтобы получить тот статус убд..., но есть некоторые чины, жены чинов, их любовницы, которые получили убд, как подарок за "заслуги"..., я бы их лично убивала...
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путин поддержал зеленского

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент россии владимир путин верит, что украинский лидер владимир зеленский хочет урегулировать ситуацию в на донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.

Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса на в Украине.

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил путин.
https://ria.ru/20191003/1559415020.html

А теперь в комментарии приглашаются достойные люди с увлекательным рассказом о том, что именно Порошенко был партнером путина.
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