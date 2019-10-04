 Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

"Мы за аудит государства в целом, в частности льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим. Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, - это был его выбор и только так. Европейская практика осторожно использует льготный механизм после того, как мы назначаем пожизненное содержание и реальных льготников, и так называемых. Имею в виду тех, кто находился на войне два-три дня и даже не был "на нуле", однако тоже имеет статус УБД и требует соответствующей соцзащиты наравне с тем, кто воевал", - заявила нардеп.

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"Куча льгот, рассеянных по законодательству, это вовсе не гарантии. Должны отказаться от советских подходов, когда блага расписывали на бумаге и не оказывали де-факто в полном объеме. Раздавая льготы без ограничений, мы собираем и жмем налогами на тех, кто сейчас работает. Тем самым сдерживаем экономическое развитие государства. Еще Маргарет Тэтчер говорила: "Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков". Интересы общества по экономическому развитию должны преобладать. Мы не хотим жить все время в эпохе тотальной бедности и не расти", - добавила Третьякова.

"Намерены пересмотреть контракты военнослужащих с Минобороны, четко прописать механизм соцзащиты, который будет предоставлять государство военным: все виды обеспечения, размер ежемесячного денежного содержания, выплаты во время переездов семьи в случае изменения места службы, устройство детей в школьные и дошкольные учреждения и тому подобное. Иными словами, все, чем права защитника пока отличаются от прав гражданского лица", - добавила она.

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"Тысяча гривен в день - это нормальное денежное обеспечение контрактника в наших реалиях. С точки зрения потребительской корзины, тридцать тысяч гривен в месяц, для нас - это около двух тысяч долларов в паритете покупательной способности за рубежом. Средств немного в стране и мы должны ранжировать льготников. Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Должны изменить конструкт. То, что есть сейчас, - советское, которое надо изменить на европейское цивилизованное. Повторяю: защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне", - акцентировала Третьякова.

"Знаю кучу людей, в том числе из добробатив, которые не получили "корочки" УБД. И они не требуют от государства землю, жилье. Они просто защищали Родину и все. А вот к тому, кто все время требует от публичных финансов каких-то льгот, вопрос: он вообще хочет, чтобы у нас в бюджете появились средства, за счет которых мы имели бы, например, достойную систему здравоохранения? Мы начали тратить на образование своих детей, начиная с прошлого года, больше, чем европейская практика. Это означает вектор в будущее. Должен быть потенциал, чтобы дети учились здесь и не уезжали из страны. Поэтому нельзя все время раздавать деньги. Просто нет такого ресурса. Надо концентрировать ресурсы на тех, кому они наиболее необходимы, а не раздавать всем по прожиточному минимуму, ничего не гарантируя. Самое обидное, что раздаем, в том числе и тем, кто права на это не имеет, а "корочки" получил. Поймите, это просто несправедливо и вызывает в обществе не просто негатив, а ненависть к тем, кто использует публичные средства таким образом, а люди такого права политикам не предоставляли. Должны изменить бюджет проедания, который на две трети, если не на три четверти состоит из социальных выплат. Это мы получили в наследство от советщины. Это надо изменить", - добавила глава профильного комитета ВР.

"Ветераны нуждаются не только в льготах. Они хотят получить от общества понимания их вклада в защиту страны. Государство должно показать, что профессия военного - почетная и достойная. Следует культивировать уважение к тем людям, которые потеряли жизнь, здоровье, трудоспособность, а может кто-то и не потерял ничего, просто вернулся живым. Я бы очень хотела, чтобы в Украине появились мемориалы светлой памяти, которые вдохновляют людей не на слезы, а вызывают энергетический запал отстаивать страну. Уважение должно быть для тех, кто защитил нам жизнь, и она дорого стоит. А если стоит дорого, то его нужно защищать в мирной жизни. В том числе и от коррупции, от навязывания неукраинских ценностей. Это очень важная составляющая. Давайте создавать моду на достойное бытие, платить налоги, а не требовать все время каких-то льгот. Нужно создавать условия, при которых ветераны будут пытаться вернуться к нормальной жизни и иметь заработок, жить по принципу "не хочу, чтобы давали, хочу заработать и купить сам". Вот и все. Необходимо изменить парадигму, а это трудно. Это революционный подход, а революции, как известно, никогда не воспринимались всеми на "ура", - резюмировала Третьякова.

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