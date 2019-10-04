 Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.
"Мы за аудит государства в целом, в частности льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим. Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, - это был его выбор и только так. Европейская практика осторожно использует льготный механизм после того, как мы назначаем пожизненное содержание и реальных льготников, и так называемых. Имею в виду тех, кто находился на войне два-три дня и даже не был "на нуле", однако тоже имеет статус УБД и требует соответствующей соцзащиты наравне с тем, кто воевал", - заявила нардеп.
"Куча льгот, рассеянных по законодательству, это вовсе не гарантии. Должны отказаться от советских подходов, когда блага расписывали на бумаге и не оказывали де-факто в полном объеме. Раздавая льготы без ограничений, мы собираем и жмем налогами на тех, кто сейчас работает. Тем самым сдерживаем экономическое развитие государства. Еще Маргарет Тэтчер говорила: "Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков". Интересы общества по экономическому развитию должны преобладать. Мы не хотим жить все время в эпохе тотальной бедности и не расти", - добавила Третьякова.
"Намерены пересмотреть контракты военнослужащих с Минобороны, четко прописать механизм соцзащиты, который будет предоставлять государство военным: все виды обеспечения, размер ежемесячного денежного содержания, выплаты во время переездов семьи в случае изменения места службы, устройство детей в школьные и дошкольные учреждения и тому подобное. Иными словами, все, чем права защитника пока отличаются от прав гражданского лица", - добавила она.
"Тысяча гривен в день - это нормальное денежное обеспечение контрактника в наших реалиях. С точки зрения потребительской корзины, тридцать тысяч гривен в месяц, для нас - это около двух тысяч долларов в паритете покупательной способности за рубежом. Средств немного в стране и мы должны ранжировать льготников. Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Должны изменить конструкт. То, что есть сейчас, - советское, которое надо изменить на европейское цивилизованное. Повторяю: защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне", - акцентировала Третьякова.
"Знаю кучу людей, в том числе из добробатив, которые не получили "корочки" УБД. И они не требуют от государства землю, жилье. Они просто защищали Родину и все. А вот к тому, кто все время требует от публичных финансов каких-то льгот, вопрос: он вообще хочет, чтобы у нас в бюджете появились средства, за счет которых мы имели бы, например, достойную систему здравоохранения? Мы начали тратить на образование своих детей, начиная с прошлого года, больше, чем европейская практика. Это означает вектор в будущее. Должен быть потенциал, чтобы дети учились здесь и не уезжали из страны. Поэтому нельзя все время раздавать деньги. Просто нет такого ресурса. Надо концентрировать ресурсы на тех, кому они наиболее необходимы, а не раздавать всем по прожиточному минимуму, ничего не гарантируя. Самое обидное, что раздаем, в том числе и тем, кто права на это не имеет, а "корочки" получил. Поймите, это просто несправедливо и вызывает в обществе не просто негатив, а ненависть к тем, кто использует публичные средства таким образом, а люди такого права политикам не предоставляли. Должны изменить бюджет проедания, который на две трети, если не на три четверти состоит из социальных выплат. Это мы получили в наследство от советщины. Это надо изменить", - добавила глава профильного комитета ВР.
"Ветераны нуждаются не только в льготах. Они хотят получить от общества понимания их вклада в защиту страны. Государство должно показать, что профессия военного - почетная и достойная. Следует культивировать уважение к тем людям, которые потеряли жизнь, здоровье, трудоспособность, а может кто-то и не потерял ничего, просто вернулся живым. Я бы очень хотела, чтобы в Украине появились мемориалы светлой памяти, которые вдохновляют людей не на слезы, а вызывают энергетический запал отстаивать страну. Уважение должно быть для тех, кто защитил нам жизнь, и она дорого стоит. А если стоит дорого, то его нужно защищать в мирной жизни. В том числе и от коррупции, от навязывания неукраинских ценностей. Это очень важная составляющая. Давайте создавать моду на достойное бытие, платить налоги, а не требовать все время каких-то льгот. Нужно создавать условия, при которых ветераны будут пытаться вернуться к нормальной жизни и иметь заработок, жить по принципу "не хочу, чтобы давали, хочу заработать и купить сам". Вот и все. Необходимо изменить парадигму, а это трудно. Это революционный подход, а революции, как известно, никогда не воспринимались всеми на "ура", - резюмировала Третьякова.
Жителі Иорданської ДолинИ злигались з москалями,
І тічка та, здавна й понині,
Гаса по бідній Україні!
Ви ж обрали це разом, ви проолосували за бігбордік зєльонєнькій!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
Но задним числом этого делать нельзя.
Такое впечатлдение, что зеленые специально делают все чтобы народ разбежался из армии, чтобы потом "жопочленцы" с Пукиным могла легко "дойти до Киева".
Funker Vogt - Wartime
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Ты вырос в военное время,
но все войны закончились,
мирные времена непросты
для воина, как ты.
Не осталось ничего, что ты мог бы сделать,
теперь, когда война окончена
и никому не нужен герой.
Ты сражался на своих войнах,
это не было игрой,
изо всех своих сил,
всегда одно и то же.
Вся работа сделана,
а ты до сих пор молод,
тут никогда не было особо весело,
так что ты заплатил по счетам.
Вскоре тебя забудут,
ведь никому не нравятся войны,
а ты лишь символ
этого кровавого действа.
Если они когда-нибудь смогут,
то разыщут тебя,
так что будь осторожен, пытайся не высовываться,
не давай им повода...
Заява народного депутата Галини Третьякової (Слуги народу) про намір скоротити кількість учасників УБД і обрізати пільги ветеранам війни, якщо вони не були пораненими - це політичний цинізм.
Сьогодні в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну. Це совість українського народу. Вони воювали не за пільги, а за Україну. Їхні пільги - це наша вдячність за врятовану незалежність Вітчизни.
Не дозволимо ділити ветеранів і зменшувати їхню соціальну підтримку. Пільги в оплаті житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими.
Нам, депутатам «Європейської Солідарності» боляче, що таких «слуги» перебувають з нами в одній Верховній Раді. Закликаємо фракцію «Слуга народу» відправити Галину Третьякову у відставку з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та засудити її заяви
Були б вони операторами якоїсь приватної військової компанії та воювали у задуп'ях арабського світу, Африки, Латинської Ґамерики або в інших "розвеселих" локаціях - була б інша справа, тут питань немає: це класичні mercenaries, для яких війна - робота.
Але українці підписали контракт, щоб захищати СВОЮ КРАЇНУ.
І це принципово різні речі. Крапка.
Але тут є й такі, які їй підспівують...
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент россии владимир путин верит, что украинский лидер владимир зеленский хочет урегулировать ситуацию
вна донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.
Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса
нав Украине.
"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил путин.
https://ria.ru/20191003/1559415020.html
А теперь в комментарии приглашаются достойные люди с увлекательным рассказом о том, что именно Порошенко был партнером путина.