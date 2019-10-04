 У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сказал Президент Украины Владимир Зеленский в Житомире.
"Я понимаю, почему они это делают - у них есть свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, что именно имеется ввиду. Я уже объяснил и мне кажется, что там все предметно, спокойно, доступно для каждого человека", - сказал Зеленский
Отвечая на вопрос о том, есть ли у него гарантии со стороны РФ, что будут отведены войска с российско-украинской границы, Зеленский уклонился от прямого ответа и добавил, что "вопросы будут решаться на встрече нормандского формата".
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".
Так и пальцы отбить можно.
З.ы. интересно и вам за эту халтуру еще платят? Или это уже придумали программу-порохобот, которая засырает все копипастом.
Ну а макак с лднр никто всерьез не воспринимает, сейчас бы еще Жирика слушать, мало ли что скажут
а если ты этого не знаешь, то нехрен писать пургу вообще.
Зебилоиды, почему из всех своих овец вы выбрали паршивую?
У протестующих -формула Швайнмайера: в час по сто гривен
04.10.2019 15:13
В оригинале ))
В 1952 году Сталин предложил объединение Германии, принять туда ГДР вместе со Штази, советскими войсками, Социалистической единой партией Германии.
Аденауэр сказал тогда знаменательную фразу: "Лучше у меня будет пол-Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину."
- ALF nt (@Julius_ALF) 4 октября 2019 г.
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент россии владимир путин верит, что украинский лидер владимир зеленский хочет урегулировать ситуацию
вна донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.
Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса
нав Украине.
"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил путин.
https://ria.ru/20191003/1559415020.html
А теперь в комментарии приглашаются достойные люди с увлекательным рассказом о том, что именно Порошенко был партнером путина.
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию? Или продолжит действовать на российских условиях?
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.