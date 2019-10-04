 У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сказал Президент Украины Владимир Зеленский в Житомире.

"Я понимаю, почему они это делают - у них есть свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, что именно имеется ввиду. Я уже объяснил и мне кажется, что там все предметно, спокойно, доступно для каждого человека", - сказал Зеленский

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него гарантии со стороны РФ, что будут отведены войска с российско-украинской границы, Зеленский уклонился от прямого ответа и добавил, что "вопросы будут решаться на встрече нормандского формата".

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".

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