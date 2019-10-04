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 У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Активисты, протестующие под зданием Офиса президента Украины, имеют собственное объяснение "формулы Штайнмайера", которое отличается от реального.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сказал Президент Украины Владимир Зеленский в Житомире.

"Я понимаю, почему они это делают - у них есть свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, что именно имеется ввиду. Я уже объяснил и мне кажется, что там все предметно, спокойно, доступно для каждого человека", - сказал Зеленский

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него гарантии со стороны РФ, что будут отведены войска с российско-украинской границы, Зеленский уклонился от прямого ответа и добавил, что "вопросы будут решаться на встрече нормандского формата".

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".

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Источник: https://censor.net.ua/n3152132
 
 
 Топ комментарии
 
потому что веры нет тупому малоросу
У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4966
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Капитуляция, остается капитуляцией и не важно, какой формулой ее называть.
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Да забейся уже, моника вонючая -жену с детьми вывози
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потому что веры нет тупому малоросу
У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4966
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Отдохнуть тебе надо, целый день сидишь тыкаешь Ctrl+C - Ctrl+V/
Так и пальцы отбить можно.

З.ы. интересно и вам за эту халтуру еще платят? Или это уже придумали программу-порохобот, которая засырает все копипастом.
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Формула , которой нет. Брякнул немец устно...теперь все стороны трактуют так как им выгодно. Ублюдки ордло вообще сказали что Украина не получит контроля над границей.
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так может не надо было немцу брякать? сейчас бы этого всего не было.

Ну а макак с лднр никто всерьез не воспринимает, сейчас бы еще Жирика слушать, мало ли что скажут
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дык говорят что с ними жить потом одной страной, мышебратья, анежинашилюди т.п.
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Беда в том, что она как раз есть - вчера Пристайко демонстрировал 3 печатных страницы. Но, млин, никто ж ее так и не дал почитать, и каждый выдумывает свое. А наш Зетамада вместо того, чтобы объяснить, только напускает больше тумана "верьте мне, зрады не будет".
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мой покойный дед говорил: деточка, кода тебя говорят не волнуйся - уже начинай волноваться!
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Не устно - почитайте у Бессмертного - он рассказывал, что это письмо с предложениями от Штайнмайера на несколько страниц.
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Да забейся уже, моника вонючая -жену с детьми вывози
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Просто Зечмо обосралось и хочет Петра измазать своим дерьмом!
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Ви що, не слухали, що сказало це чмо? Він сказав, що імплементацію формули Штанмайера три роки тому почав Порошенко. І запитав, він же не був зрадником?
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ну и нахрена тогда моника из формулы выдрала кусок про капитуляцию? точнее, приняла версию параши. то, что обсуждалось Порохом выглядело иначе и на нескольких листах, где была прописана безопасность проведения выборов.
а если ты этого не знаешь, то нехрен писать пургу вообще.
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а хто подписывал в минске сдачу дапа,иловайска,дебальцево?
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Вот дадим тебе РЕАЛЬНЫЙ пендель под сраку.
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Попроси правнука пусть установит "World of tanks". Чем пендель собрался делать?
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Та пристрелят и дело с концом -как кадаффи таскать, скорей всего не будут, менталитет не тот
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Ну хоть не как петюня протестующих агентами кремля и предателями родины не назвал...... Хоть какое то достижение!
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Аха, и про будку тактично поджал губы... просто в тексте этого не было. Смотрю на Веталя, мэра Куйива - он говорит с экрана в режиме беседы или монолога, не заглядывая в шпаргалку... а это чучело от сценария ни на йоту... редко когда глаз кошерный поднимет... а жиденок ведь насмехался над Витасиком... ну? И кто здесь тупой???
Зебилоиды, почему из всех своих овец вы выбрали паршивую?
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Типо зебилы гиганты мысли... похоже это лучший из них.
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тебя в Киеве изнасиловали с особым цинизмом, что ты название города коверкаешь ?
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Штанмайеру потом придется если что то пойдет не так по новой отстаивать суверенитет Украины? Или протестующим? Понимальщик великий,давно по сцене прыгал ? А тут вишь политиком стал а все остальные не понимают
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Капитуляция, остается капитуляцией и не важно, какой формулой ее называть.
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так сделай ролик где на бумажке будет написана формула, а то её никто не видел
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Вчера оно путиным на рояле играло, а сегодня торгует суверенитетом Украины. 🤦🏼‍♂️
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А почему у всех свое объяснение??? Да потому,что никому не показали, что же на самом деле подписали. Клоун может все что угодно говорить.. А вы опубликуйте полный текст, который подписали.. Слабо??
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Думаешь, он сам-то видел текст или, хотя бы, знает, о чем речь??? У этого гэвэлыка ума, что мяса в вокзальном беляше в киоске "У Галины"...
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А главсвын на пэтропутч ходить?
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У протестующих -формула Швайнмайера: в час по сто гривен
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Сергій Іванов 5cc3529d

У протестующих -формула Швайнмайера: в час по сто гривен
04.10.2019 15:13
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До нього не доходить.Майдан внятно пояснить.
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т.е. повторить без бумажки он не может? как и вся его шобла в Раде - "президент уже все рассказал по этому поводу"...
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ух-ты! и шо, ни на кого Мендель не напала?!
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Народна мудрість свідчить:" Жиду верить - воду ситом мерить".
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Формула Штайнмайера

В оригинале ))

В 1952 году Сталин предложил объединение Германии, принять туда ГДР вместе со Штази, советскими войсками, Социалистической единой партией Германии.
Аденауэр сказал тогда знаменательную фразу: "Лучше у меня будет пол-Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину."
- ALF nt (@Julius_ALF) 4 октября 2019 г.
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100%! Вот у кого Путин получил эту "формулу", а Зеленский ее съел и не подавился.
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кива уже в раде дрочит... моника, убейся об стену сам
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Ложь невозможно объяснить. Она уничтожается ПРАВДОЙ. А ПРАВДУ Зеленский и его последыши боятся ,как огня.
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Активисты, протестующие под зданием Офиса президента Украины, имеют собственное объяснение "формулы Штайнмайера", которое отличается от реального.Источник: https://censor.net.ua/n3152132 - іншими словами - це вигадки кураторів , аби збурити суспільство !
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Або брехня зеленої шмарклі. Вам який варіант до вподоби?
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путин поддержал зеленского

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент россии владимир путин верит, что украинский лидер владимир зеленский хочет урегулировать ситуацию в на донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.

Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса на в Украине.

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил путин.
https://ria.ru/20191003/1559415020.html

А теперь в комментарии приглашаются достойные люди с увлекательным рассказом о том, что именно Порошенко был партнером путина.
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"В погоне за "нормандским саммитом" Зеленский поддержал российский предложение выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. где речь шла о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для применения "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы"
________________
И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию? Или продолжит действовать на российских условиях?
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Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова! У протестувальників під моїм офісом своє пояснення "формули Штайнмаєра", воно відрізняється від реального, - Зеленський - Цензор.НЕТ 189
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристосування, таке само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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