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 Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко вернулся в Украину. ВИДЕО

Украинский журналист Павел Шаройко вернулся в Украину.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский журналист Павел Шаройко на Родине! В 2012 - 2014 годах Павел работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на "Украинском радио". В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал о пропавшем Павле Грибе. Был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 г. - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж. В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Павла вернули домой. Работа по освобождению граждан Украины - продолжается!" - рассказала Денисова.

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"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам (заключения. - Ред.), был помилован и уже дома в Украине!" - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко вернулся в Украину 01
Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко вернулся в Украину 02

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Источник: https://censor.net.ua/n3152129
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы во всем видят божественную сущность ЗЕленой сопли.
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і що ми віддали за нього ?
і хто буде настипний, за якого ми платитемимо суверенітетом ?
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сразу видно, что у тебя черный пояс по "подлизингу и "жопочмокингу"..
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і що ми віддали за нього ?
і хто буде настипний, за якого ми платитемимо суверенітетом ?
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поміняти вбивцю на 18-ти річного спермотоксикозного дибіла,журналіста на шпійона....ох*єнні чєнджі.... Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України - Цензор.НЕТ 1216
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пол донбаса и крым🤣
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какая у вас з/п за посты, просто интересно? как не открою любую тему - ваш пост
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Все проблемы с пленными, что петюня не мог решить, Зеля решает играючи!
Я все больше верю, что мир реально возможен.
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зебилы во всем видят божественную сущность ЗЕленой сопли.
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Реально один из величайших лидеров современного мира!
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сразу видно, что у тебя черный пояс по "подлизингу и "жопочмокингу"..
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Зелох, ты вообще в курсе, почему разумные люди, не ведут переговоры с террористами которые захватывают людей?
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Реально один из величайших лидеров современного русского мира!
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Навпаки!Зебіли прямо рила в клітках поросячих вже порозривали верещать:"Це не зрада- це зрада зрадная!Нова влада продала Україну
двічі-один раз кацапам,а вдруге-білорусам!Такого допустити вже не можна-всі на Майдан з вимогою "Ні-Капітуляції!"
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Те, кому кацапы не враги, а мышебратья, верят. Да.
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не плохо бы "играючи" начать решать экономические проблемы..да видать не срослось..
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При Порошенко освободили и обменяли более трех тысяч наших пленных и заложников, в том числе и из России. При Зеленском пока поменяли только тридцать человек.
Да и то только благодаря захваченному нашими спецами в ОРДЛО Цемаху.
Операция по его захвату готовилась больше года и началась тогда, когда ваш Зюзик еще во всю кривлялся на сцене и даже не представлял, что станет президентом Украины.
У вас, видимо, очень короткая память, если вы тут задаёте такие вопросы
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Более трех тысяч? А где об этом можно прочесть?
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Почему при Зеленском начали всех отпускать. Порошенко что-то делал не так?
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Смотря для кого не так.

Для любителей русского мира точно не так, как им хотелось бы.
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зеЛЕная сопля на хайпе освобождения людей сдает сувернитет Украины!
а ***** еще наберет заложников!
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Был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 г. - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж.



Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. (с)
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ещё одна близость ментальности малороса и лукашенки
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
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Так слідом же не забудьте й другу частину : " Білоруський шпигун Політика повернувся додому"
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Ну а те, которые, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере", будут сидеть оочень долго.
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Давайте будем честны друг с другом.

Лука хватает и отпускает только тех украинцев, кого ему укажет *****.
*****, как высянилось, бизнес-пертнер Моники Зеленски.

Так что все логично. ***** отдает ватной Монике Зеленски то, что отказывался отдавать вражеским биндерофцам. А взамен всего-лишь возвращение в русский мир.
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Лука кловану уже рассказал, как ФСБ рашки, смогло похитить гражданина Украины в Беларуси?
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Сенсація!Свинопеси цензора бачать навіть уночі!Правда все в зеленому світлі!Представляєте?Навіть шмарклі з власних рил у них-ЗЕЛЕНІ.Не переживу!
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