 Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко вернулся в Украину. ВИДЕО

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский журналист Павел Шаройко на Родине! В 2012 - 2014 годах Павел работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на "Украинском радио". В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал о пропавшем Павле Грибе. Был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 г. - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж. В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Павла вернули домой. Работа по освобождению граждан Украины - продолжается!" - рассказала Денисова.
"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам (заключения. - Ред.), был помилован и уже дома в Украине!" - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".
20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.
12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.
23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.
і хто буде настипний, за якого ми платитемимо суверенітетом ?
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Я все больше верю, что мир реально возможен.
двічі-один раз кацапам,а вдруге-білорусам!Такого допустити вже не можна-всі на Майдан з вимогою "Ні-Капітуляції!"
Да и то только благодаря захваченному нашими спецами в ОРДЛО Цемаху.
Операция по его захвату готовилась больше года и началась тогда, когда ваш Зюзик еще во всю кривлялся на сцене и даже не представлял, что станет президентом Украины.
У вас, видимо, очень короткая память, если вы тут задаёте такие вопросы
Для любителей русского мира точно не так, как им хотелось бы.
а ***** еще наберет заложников!
Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. (с)
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Лука хватает и отпускает только тех украинцев, кого ему укажет *****.
*****, как высянилось, бизнес-пертнер Моники Зеленски.
Так что все логично. ***** отдает ватной Монике Зеленски то, что отказывался отдавать вражеским биндерофцам. А взамен всего-лишь возвращение в русский мир.
Одна за другою.