 Украина и Беларусь подписали контракты более чем на полмиллиарда долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

В мероприятии приняли участие руководители Торгово-промышленных палат Геннадий Чижиков и Владимир Улахович, послы обоих государств Игорь Кизим и Игорь Сокол, а также более 300 представителей бизнеса.

После выступлений, презентаций и дискуссий заседание завершили бизнес-переговорами и подписанием деловых контрактов и соглашений.

"Беларусь - очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долл. США. Уверен, что и сегодняшнее заседание Совета станет существенным шагом вперед в расширении объемов взаимной торговли и номенклатуры нашего экспорта", - сказал Геннадий Чижиков, президент ТПП Украины.

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