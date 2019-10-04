 Украина и Беларусь подписали контракты более чем на полмиллиарда долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.
В мероприятии приняли участие руководители Торгово-промышленных палат Геннадий Чижиков и Владимир Улахович, послы обоих государств Игорь Кизим и Игорь Сокол, а также более 300 представителей бизнеса.
После выступлений, презентаций и дискуссий заседание завершили бизнес-переговорами и подписанием деловых контрактов и соглашений.
"Беларусь - очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долл. США. Уверен, что и сегодняшнее заседание Совета станет существенным шагом вперед в расширении объемов взаимной торговли и номенклатуры нашего экспорта", - сказал Геннадий Чижиков, президент ТПП Украины.
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true
А от гімняна ботня крізь намагається знайти негатив.
Цены ростут в космос...
ЗЕленомика МОНИКИ в действии
Шо мешало бизнесу укласти эти контракты без присутствия этих двух долб..в!?)))
Потемкинские деревни...одним словом!
МОНИКА...ЙОЛКА УЖЕ БЛИЗЬКО
Помнится, когда была эта спекуляция с гречкой - пришлось ее вообще в Китае закупать.
Во-вторых - почему когда Петя покупал у белорусов МАЗы - качество вас удовлетворяло?
В-третьих - там вообще-то в статье упоминается экспорт в Беларусь, а не импорт.
Маз это тоже дерьмо...масло течет со всех дыр...у нового...с завода...
Все производства этой белорусии заточены под сбыт в паРаше...дешевое дерьмо...и теперь это все повалит к нам..
Пора бы Украине уже попрощаться с Таежным саюсом, так нет же.