 Рада отменила часть "поправок Лозового" и разрешила ГБР и НАБУ прослушивать депутатов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.
Закон отменяет "поправки Лозового" и предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочий снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий.
Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.
На этапе 1-го и 2-го чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.
На этапе повторного 2-го чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.
То что они сейчас принимаю, о прослушке, неприкосновенности. Это все нужно зеленскому и коломойскому что бы контролировать это стадо. которое чуть что может начать говорить что "царь не настоящий"!
А. Холодно и
Б. Пасмурно.
Тем более денег не обещают.
не все поправки убрали
❌ не скасували остаточно депутатську недоторканність
❌ не дозволили обшукувати та прослуховувати депутатів без згоди Ради
❌ зберегли частину "правок" Лозового (строки розслідувань) Заради справедливості про позитив.
Тоді все інше не має особливого значення
теперь эпоха иммитации реформ, в которые даже МВФ не верит и потому не дает денег в долг.
хотя, Богдан и подобные ему уроды, попытаются использовать подобные полномочия в своих грязных целях, но со временем ситуация выровняется, и под пресс попадут сам коррупционер Богдан и другие "слуги урода" и "Жопоблока"..
Это часом не те поправки, которые регламентировали чуть ли не оправдание обвиняемого, если рассмотрение дела затянулось более полугода?
Тайна пере-писки Кивы была нарушена до принятия сегодняшних поправок. Кива вправе обратиться в суд за восстановлением тайны своей пере-писки.
(тыць)
https://youtu.be/6vTPxDuk8dM