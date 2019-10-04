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 Политика Украины
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Все про:ВР (23790) УПК (86) поправки (42)

 Рада отменила часть "поправок Лозового" и разрешила ГБР и НАБУ прослушивать депутатов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №1009.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Закон отменяет "поправки Лозового" и предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочий снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий. 

Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

На этапе 1-го и 2-го чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

На этапе повторного 2-го чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одним из первых новая Рада внесет изменения в части "поправок Лозового", - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3152124
 
 
 Топ комментарии
 
С чего вдруг? Майдан всегда стоял за Украину а не за депутатов. тем боле за зебилковатых!
То что они сейчас принимаю, о прослушке, неприкосновенности. Это все нужно зеленскому и коломойскому что бы контролировать это стадо. которое чуть что может начать говорить что "царь не настоящий"!
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Не получиться, сегодня
А. Холодно и
Б. Пасмурно.
Тем более денег не обещают.
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С чего вдруг? Майдан всегда стоял за Украину а не за депутатов. тем боле за зебилковатых!
То что они сейчас принимаю, о прослушке, неприкосновенности. Это все нужно зеленскому и коломойскому что бы контролировать это стадо. которое чуть что может начать говорить что "царь не настоящий"!
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так зебильо не думает, не читает стаьи, а СРАЗУ орёт то, что прописано в их методичках Рада ухвалила закон про скасування "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 2943
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Мало того, мене особисто тішить іронія долі - Дощовий деякою мірою сприяв приходу цієї влади. А вона відмінила його поправки! 😊
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Счас подвезут вам новые методички и узнаете с чего зрада.
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Не получиться, сегодня
А. Холодно и
Б. Пасмурно.
Тем более денег не обещают.
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Я его продукцию перестал потреблять из принципа, года уж четыре слава богу. Любую.
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Просто перестал потреблять. Ничего другого я не сказал.
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слава богу нет ни поправок ни самого лозового и его ************ ляшка
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это точно! у лозового ********** такой какой то мерзопакостный.... хитрый. шавка ляшка была... я так рад что многих из старых мразей и пирдунов которые десятилетиями тусовались в раде не увижу! осталось много... ну что поделаешь... зато меньше..
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https://antac.org.ua/publications/rada-zberehla-faktychnu-nedotorkannist-deputativ-ta-chastynu-pravok-lozovoho/?fbclid=IwAR3v-_AWbZ9cGzxpo7kuwr0NuQk3oFcx00CdXQOW2xQ6brP7P9G3wRj1UGo
не все поправки убрали

❌ не скасували остаточно депутатську недоторканність
❌ не дозволили обшукувати та прослуховувати депутатів без згоди Ради
❌ зберегли частину "правок" Лозового (строки розслідувань) Заради справедливості про позитив.
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"зберегли частину "правок" Лозового (строки розслідувань)"

Тоді все інше не має особливого значення
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Этл уже прям завтра наступит конец эпохи бедности...или опять есЧо нет..?
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эпоха бедности уже прошла (если кто не успел к её концу разбогатеть, сами виноваты). Рада ухвалила закон про скасування "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 982
теперь эпоха иммитации реформ, в которые даже МВФ не верит и потому не дает денег в долг.
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в принципе, это правильное и это прогрессивное решение..
хотя, Богдан и подобные ему уроды, попытаются использовать подобные полномочия в своих грязных целях, но со временем ситуация выровняется, и под пресс попадут сам коррупционер Богдан и другие "слуги урода" и "Жопоблока"..
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А генпрокурор у Зели 100% но его человек. Ураааааа
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Закон савченко уже давным давно отменен...проснись..
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А мне вот интересно, а как по этому поводу у людей? Ну, там какие-нибудь амеры, бриты или , не приведи господь, голландцы.
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За исключением президента, в США нет такого понятия, как "неприкосновенность". Если сенатор или судья подозреваются в совершении преступления, ФБР расследует дело точно также, как если они были обычными гражданами. Да и самый простой полицейский может их арестовать и отправить в отделение, если для этого есть законные основания.
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а как же закон о незаконном обогащении?, все уже про него и забыли..., а какой смысл в этой отмене, если основное преступление всех уродов и бывших и нынешних - это непомерная жадность и клептомания..., поэтому как незаконно обогащались, так и дальше будут....
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Отлично!

Это часом не те поправки, которые регламентировали чуть ли не оправдание обвиняемого, если рассмотрение дела затянулось более полугода?
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тоді лозовий був під слідством,пам:ятаю щось таке було,під себе закон
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Подозреваю шо Петрыло не голосовало....бо було на майдане
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"...нарушение тайны их переписки..."

Тайна пере-писки Кивы была нарушена до принятия сегодняшних поправок. Кива вправе обратиться в суд за восстановлением тайны своей пере-писки. Рада ухвалила закон про скасування "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 947
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Невже теж бігун одразу по двох доріжках?
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Статья написана тупо. И все читатели и писатели в итоге пропустили, что в итоге обыск и прослушку зепутатов оставили в прежней процедуре, а именно как и ныне - с санкции ВР, а не прокурора, как провалили в первом чтении. Таким образом весь шум с отменой недорканности - не более чем развод лохов
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для самого гівнюка лозового та його рідних варто було б цю поправку залишити
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