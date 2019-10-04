 США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Наше внимание должно сосредоточиться на безопасности. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая соблюдение режима прекращения огня, вывод своих сил и прекращение поддержки, разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований в так называемых народных республиках, прежде чем продвигаться с вопросом местных выборов на востоке Украины", - заявила американский дипломат.
В миссии США при ОБСЕ заявили, что последние события на востоке Украины обнадеживают. После установленного режима прекращения огня 21 июля общий уровень насилия снизился, стороны начали долгожданный ремонт пешеходного моста в Станице-Луганской, также имеется прогресс в разминировании.
"Мы также приветствуем недавний диалог между Украиной и Россией и надеемся на дальнейшую деэскалацию конфликта, начиная с разведения сил в Золотом и Петровском 7 октября", - сообщила Лейн Дарнелл Баль.
Во время заседания в миссии США при ОБСЕ еще раз подчеркнули полную поддержку Вашингтоном суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши связанные с "Минском" санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - подчеркнула дипломат.
Как сообщалось, 3 октября Президент Владимир Зеленский объяснил украинцам последние действия власти по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности относительно "формулы Штайнмайера".
ага, ми так і повірили...
антиукраїнська політика кловуна розпочалась з відміни параду, що намагались видати за європейський стиль....але не прокатіло. краще би дійсно на веліка з лімузинів пересів.
Треба зробити Вовочку разом !
вы определитесь, шашечки или ехать
Куда не захожу - ютюб, офис президента - ситуация с лайками в точности наоборот.
Неужели порохоботы врут даже сами себе?
Куда не захожу - ютюб, офис президента - ситуация с лайками в точности наоборот.
Неужели порохоботы врут даже сами себе?"
Через прокси, анонимомайзеры козломордые на много чего не могут "зайти".
P.S. Покажите скрин диза?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eykCp51YOlI
абы потрепаться- "слово - воробей........."
правдивые цифры лайков и дислайков.
удачи...
"Мир полон чудес и сказочных д@лбо&бов..."
Дякуємо дядьку Сем !
https://censor.net.ua/news/3151804/so_vcherashnego_dnya_vrag_40_raz_obstrelyal_pozitsii_vsu_trijdy_udariv_po_uchastku_razvedeniya_sil_vblizi
В Міноборони назвали умови для розведення військ в Петровському та Золотому
"Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким, що має здійснюватися обома сторонами.
Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів."
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-minoboroni-nazvali-umovi-dlja-rozvedennja-vijsk-v-petrovskomu-ta-zolotomu/
Она устала от вАйны...
Андрей Илларионов
Вчерашнее подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске и заявления президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» - это не заслуживающая внимания «страшилка», что она не представляет собой чего-либо особенного, что она - всего лишь два ничего не значащих предложения, свидетельствуют либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным.
На вчерашнем брифинге В.Зеленский сказал, в частности, следующее:
«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все». По словам президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.
Если бы «формула Штайнмайера» была ничего не значащей «страшилкой», то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы Украиной и дальнейшего ее применения в Украине. Если бы в формуле Штайнмайера «ничего не было», то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.
Принятые Зеленским «два предложения», о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины:
во-первых, от унитарного характера государства и
во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса других украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны в виде, энергично проталкиваемом Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.
Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам - вот что означает реализация «формулы Штайнмайера», и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.
Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» - это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин - не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.
Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штайнмайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки - в ту же ОБСЕ или же ООН - и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом «формула» получит признаки элемента международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу.
Автором этих строк неоднократно подчеркивалось, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация «формулы Штайнмайера». Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, повторял автор данных строк, то он должен идти по этому пути - как можно быстрее подписывать «формулу Штайнмайера», как можно быстрее проводить встречу в «нормандском формате», выполнять Минские соглашения. Это прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.
Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.
П.С. Текст «формулы Штайнмайера» в письме Л.Кучмы:
Специальному представителю Действующего
председателя ОБСЕ в Украине,
Представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе
господину Мартину Сайдику
Уважаемый господин Сайдик!
В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство в нижеследующей редакции:
«Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.
Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».
Украинская сторона принимает текст этой формулы.
С уважением,
Представитель Украины
Минских договорённостей.
П.П.П.С. В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием «фо
Подписанием «формулы Штайнмайера» Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, «как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».
«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <...> Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
В Москве приветствовали решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское руководство рассчитывает, что теперь удастся добиться реализации «минских договоренностей».
Просто не поставлять им патроны и все.
Без патронов какая война?
Можем бензинчика подлить...
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true
американские танки и наглые рожи "пиндосов".
Только рычагов давления на Путина нет.Мировое провительство (оно же мировой еврейский капитал, Сорос, масоны и пр.) для Путина с личным капиталом 200 млрд не указ.Абрамовичам-березовским и прочим олигархам типа Коломойского он показал кто в доме хозяин.Играется Путин с Зеленским как кошка с мышкой.
К.Косачев - представитель комитета сф по международным делам
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Со следующего учебного года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора.
Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее - россию ещё с какого-нибудь бока обсудить?"