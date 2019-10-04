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Все про:авария (1101) авиакатастрофа (1090) Львов (3524) самолет (2251)

 У троих выживших в результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова переломы, двое прооперированы, - замглавврача

Трое пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром находятся в тяжелом состоянии, двое из них уже прооперированы в городской клинической больнице №8 г. Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе больницы Игорь Стояновский.

"По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной. Он нуждался в большем количестве дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы. У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности", - рассказал он.

"Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все будут повторно осмотрены, проведем дополнительные обследования. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать всех пострадавших", - сказал Стояновский

Как сообщалось ранее, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли пять человек.

"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3152121
 
 
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Якщо не вистачило палива то причина одна: літак дико перевантажили.
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Щодо "дико перевантажили" - щось не віриться... Льотчики - не дурні, у них наявні розрахунки пропорції "вантаж-пальне". Якщо щось не так - піднімуть "хай!"... Мене цікавлять кілька інших речей - "Чому вибраний такий дивний маршрут, і що за таємничий вантаж летів у літаку?" Чого летіли "задвірками"? Чому поперлися аж у Львів, якщо по дорозі - купа аеродромів, на яких можна сісти для дозаправки? Одна з версій - везли "контрабас"(і дуже цінний), а під час польоту їм повідомили, що їх у Стамбулі "ждуть"... Тому був змінений маршрут, щоб уникнуть неочікуваної перевірки... Львів виявився найбільш вигідним аеродромом, "схваченим" замовниками рейсу... (решта аеродромів - на території країн ЕС і НАТО, де "зустрінуть" не так, як хочеться). Одеса - в тумані... Однак, пального, до Львова, не вистачило...
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Или неправильно рассчитали количество топлива. В зависимости от веса насчитывается количество топлива. При этом топливо заливают с небольшим запасом. Если его не хватило, то значить сильно ошиблись при расчетах. Либо скрыли реальный вес груза...
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А ще могли сильно "газувати" -якщо " вітер у харю".
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Это еще хорошо, что в конструкции АН-12 двигатели и крылья расположены высоко, иначе самолет разломился бы на 2 части.
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выжили:
- инженер Шахов Олег
- инженер Амелькин Андрей
-бортмеханик Корякин Андрей.

погибли:
КВС Виталий Степаненко,
2-й пилот Маевский Игорь,
штурман Кузьменко Юрий,
борт техник Завадюк Игорь
радист Кириленко Владимир.
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