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 Политика Украины
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Все про:Труба (153) ГБР (610)

 Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба

Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) должен иметь больше полномочий, чем ему предоставляет нынешнее законодательство.

Такое мнение высказал директор Бюро Роман Труба в интервью ТСН.ua.

Прежде всего, речь идет об обязанности директора согласовывать решения со своими заместителями, пишет Интерфакс Украина.

"Законодатель не прописывает механизм этого согласования. А за сколько дней заместители должны дать такое согласование? За день, за 10 дней, возможно, за месяц? Если заместитель не дает такого согласования, какое решение должен принять директор?", - объяснил Труба.

При этом, подчеркнул он, закон возлагает ответственность за деятельность ГБР на главу этого ведомства.

"Если директор несет такую ответственность, он должен иметь такие полномочия. В этом случае полномочия должны равняться ответственности", - отметил Труба.

Кроме того, директор ГБР не имеет полномочий по привлечению сотрудников этого ведомства к дисциплинарной ответственности.

"Я работаю полтора года, и я не могу пока ни одного работника привлечь к ответственности. Эффективно ли это? Я вам отвечу – нет, не эффективно. Мы стараемся сделать, чтобы конкурсный отбор и назначение работников было идеальным, и мы брали максимально эффективных людей. Но всегда есть риски, что работник может совершить дисциплинарное нарушение", - сказал Труба.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в своем законопроекте 2611 предлагает расширить полномочия директора ГБР. Документ отменяет обязательное согласование решений с заместителями и предоставляет руководителю Бюро право привлекать сотрудников к административной ответственности.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3152113
 
 
 Топ комментарии
 
если для тебя Портов пример и образец для подражания, тогда для тебя и сифилис - простуда..
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Такие как портнов такого наделали что еще долго разгребать, а если подойдут зебилоиды то может и не разгрести!
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заместители трубы не хотят согласовывать решения портного? Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба - Цензор.НЕТ 3283
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заместители трубы не хотят согласовывать решения портного?
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а бывает сам начальник не идеальный, начнет наказывать неугодных ему, тут не угадаешь
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труба портнова - главная надежда "нарiдных мздiтелей". труба гудит и перекачивает фекалии.
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Берите пример с Портнова, тот голыми руками делает больше вас всех вместе взятых. Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба - Цензор.НЕТ 8003
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Такие как портнов такого наделали что еще долго разгребать, а если подойдут зебилоиды то может и не разгрести!
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то выходит в Украине все воры, но никто не ворует? Директор ГБР должен иметь больше полномочий, – Труба - Цензор.НЕТ 3559
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все воры??? все это кто?
пс зае***и вы со своей кацапской пропагандой!
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если для тебя Портов пример и образец для подражания, тогда для тебя и сифилис - простуда..
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Да ты придурок и так всех затрахал,надо наоборот урезать вдвое,и язык тебе укоротить ...
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а императором провозгласить его не надо? вместе с перзидентом на пару
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То нехай дасть йому ці повноваження "Портянка". Чому він в УПК це не заклав? Чи може зараз дадуть повноваження, щоб не мішали окремі до кінця злити країну?
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та вообще нужно вернуть все реформы УК УПК и Админ в 90-х..
тогда менты дали пиндюдей и бандит показал где спрятал награбленное (автомобиль, деньги, золото и пр.)
а сейчас - все паны, которые правоохранителей нафик посылают...
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директор ДБР повинен мати хоч якийсь розум та патріотизм, а не бути галімою сявкою путєна портнога
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У директора ДБР має бути більша труба
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за прослушку его самого турнуть пора, а он рассуждает о своих полномочиях
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Короче, отмазка не меняется со времен царя гороха: недостаточно полномочий.
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Вже самі собі прослушку встановлюють куди ще більше повноважень.
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