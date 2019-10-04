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 Экономика
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 Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации, – политолог

Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации. Планы Кабмина повысить налоговую нагрузку на бизнес свидетельствуют о намерениях не браться за сложную и дорогостоящую трансформацию экономической модели, а о желании переложить проблему заполнения "бюджетных дыр" на плечи бизнеса.

К такому выводу пришел политолог Виктор Таран, анализируя программу правительства Гончарука и проект бюджета на 2020 год, пишет Обозреватель.

"Судя по проекту бюджета на 2020 год, Кабмин имеет небольшие финансовые резервы, чтобы увеличивать социальные расходы на украинцев. Рост социалки на несколько сотен гривен - это не то, на что надеялись избиратели СН. Но предложенные Минфином цифры - вполне корректны и реалистичны, ведь отражают реальное состояние публичных финансов страны и уровня украинской экономики", - убежден Таран.

По его мнению, ожидать от нового правительства реальных шагов по трансформации экономики – не стоит.

"К сожалению, программа Правительства Гончарука четко продемонстрировала - Кабмин будет продолжать делать ставку на сырьевую, а не инновационную модель экономики. Частично понимаю логику - для трансформации экономической модели нужны миллиардные инвестиции и время. Но вместо того, чтобы начинать открытый диалог с крупным бизнесом о разработке дорожной карты трансформационной модели - Слуги Народа пошли другим путем зарабатывания денег в бюджет", - отметил политолог.

Таран уверен: закрывать "бюджетные дыры" власть собирается за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, что в конце концов приведет к катастрофическим последствиям.

"Они пошли по формуле: "для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо больше доить и меньше кормить". Начали они свои фискальные эксперименты с МСБ, а параллельно решили добить железорудную отрасль. Если примут нынешний законопроект №1210-1, который лоббирует Гетманцев, доля рентных платежей в части прибыли металлургов достигнет 22% и будет самой высокой в мире. Добывать железную руду в Украине станет почти в 10 раз дороже, чем в России. То есть, своим законопроектом мы помогаем прямому экономическому конкуренту, с которым пятый год ведем войну", - делает вывод политолог.

Все это, убежден он, сделает украинскую промышленность неконкурентоспособной на мировых рынках – и приведет к тому, что нишу, которую сейчас занимают украинские предприятия, захватит Россия. Внутри же страны чрезмерная фискальная нагрузка заставит часть предприятий свернуть производство и спровоцирует резкое увеличение безработицы в Украине. При этом ожидаемого роста поступлений в бюджет не будет.

Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы за добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания, и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152112
 
   
 Топ комментарии
 
На інновації потрібно мати розум, якого у кловунів відродясь не було. Торгувати сировиною зможе і прибиральник в шапіто.
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Не виноватая я ? Хахаха, раб ты Бенин
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Фактически Зеленский и его шпана предлагают нам "Азаровщину" во всей своей "красе"! Это экономический тупик, и неизбежный кризис,в который тянет Украину и украинский народ эта зеленая шмаркля со своими хозяевами.
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ще один кукарекальщик--вороньим голосом
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Хахаха, кто бы сомневался кроме зебилов
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Наоборот. Повышение налогов на сырье, стимулирует наукоемкие производства.
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Хахаха, откуда вы берётесь такие тупики? Я же уезжал с 1992 такого тупизма не было
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ох ті и сручий, прямо поносишь ублюдок кацапорілій
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Щоб вигідніше було це сирьйо у Росії купувати.
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все развитые страны покупют сырбе в банановах республиках.
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И когда кончится бесконечный и бесстыдный скулёж оллигархов?Заберите из Харькова Коксохим к чёртовой матери!!!!Нам гробовые не нужны!!!
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Всегда так было, эти тоже понимают, что на 5 лет пришли и на далекую перспективу думать не собираются, когда их уже не будет, оно им надо?
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прыйшла эпоха бидности богачества!
уряяяя, зебилы - за бубочку, за коломойшика!... Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации, – политолог - Цензор.НЕТ 8702
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Моисей водил 40 лет по пустыне евреев , а сколько будут водит украинцев по нищите еврей Коломойский и еврейка Миника Зеленски?
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А до таво Іван Сусанін 40 лєт палякав па лєсу ваділ...
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зеленский той самий совковий кучма.
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100 % . Я против Зели был ещё 1 января 2019 года , потому что у него совдеповский менталитет
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Всі ці совдеповські менталіттети зводяться до русофілії та українофобії.
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Фактически Зеленский и его шпана предлагают нам "Азаровщину" во всей своей "красе"! Это экономический тупик, и неизбежный кризис,в который тянет Украину и украинский народ эта зеленая шмаркля со своими хозяевами.
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На інновації потрібно мати розум, якого у кловунів відродясь не було. Торгувати сировиною зможе і прибиральник в шапіто.
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Правительство делает ставку на сырьевую модель/Правительство делает ставку на продажу украинской земли и украинских заводов.С последующей миграцией мародёров на историческую родину, в Турцию, в Сен-Тропе .Гончарук анонсировал открытие рынка земли.Иностранные компании допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук.
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Пусть приходят иностранцы. Намного хуже будет, если землю скупят наши олигархи.
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каломойський дєлає ставку на всьо сп"здить і втікти.
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зеля и ко занимаются перераспределением ресурсов, ждут скорого возвращения дамбаса, там есть шо делить
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Собираешься арендовать минное поле? .. Уряд робить ставку на сировинну модель економіки, а не на інновації, - політолог - Цензор.НЕТ 814
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Да они решили не изобретать велосипед и использовать провереный способ. Будут корову больше доить и меньше кормить. Да и вообще если вы ещё не поняли они пришли только на 5 лет. Чисто порешать свои вопросы. Зеленский за кино для себя порешает, за телевидение. Другие за свои бизнесы. Коломойскому Приват вернут ну и так д. А эти показушные движение чтобы никто ничего не заподозрил, и не говорили после 5 лет что они полное говно.
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Значит эти «слуги народа» вместе со своим президентом будут вынесены к ***ням собачим
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Курс в жопу вдалося продовжити. Навіть Путін сміється.
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таких политологов и соевых комментаторов от Киева до Владивостока - ну, сами знаете...
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