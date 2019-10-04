 Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации, – политолог

К такому выводу пришел политолог Виктор Таран, анализируя программу правительства Гончарука и проект бюджета на 2020 год, пишет Обозреватель.

"Судя по проекту бюджета на 2020 год, Кабмин имеет небольшие финансовые резервы, чтобы увеличивать социальные расходы на украинцев. Рост социалки на несколько сотен гривен - это не то, на что надеялись избиратели СН. Но предложенные Минфином цифры - вполне корректны и реалистичны, ведь отражают реальное состояние публичных финансов страны и уровня украинской экономики", - убежден Таран.

По его мнению, ожидать от нового правительства реальных шагов по трансформации экономики – не стоит.

"К сожалению, программа Правительства Гончарука четко продемонстрировала - Кабмин будет продолжать делать ставку на сырьевую, а не инновационную модель экономики. Частично понимаю логику - для трансформации экономической модели нужны миллиардные инвестиции и время. Но вместо того, чтобы начинать открытый диалог с крупным бизнесом о разработке дорожной карты трансформационной модели - Слуги Народа пошли другим путем зарабатывания денег в бюджет", - отметил политолог.

Таран уверен: закрывать "бюджетные дыры" власть собирается за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, что в конце концов приведет к катастрофическим последствиям.

"Они пошли по формуле: "для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо больше доить и меньше кормить". Начали они свои фискальные эксперименты с МСБ, а параллельно решили добить железорудную отрасль. Если примут нынешний законопроект №1210-1, который лоббирует Гетманцев, доля рентных платежей в части прибыли металлургов достигнет 22% и будет самой высокой в мире. Добывать железную руду в Украине станет почти в 10 раз дороже, чем в России. То есть, своим законопроектом мы помогаем прямому экономическому конкуренту, с которым пятый год ведем войну", - делает вывод политолог.

Все это, убежден он, сделает украинскую промышленность неконкурентоспособной на мировых рынках – и приведет к тому, что нишу, которую сейчас занимают украинские предприятия, захватит Россия. Внутри же страны чрезмерная фискальная нагрузка заставит часть предприятий свернуть производство и спровоцирует резкое увеличение безработицы в Украине. При этом ожидаемого роста поступлений в бюджет не будет.

Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы за добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания, и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.