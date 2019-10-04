 "Управление Горбатюка" будет реформировано, - Рябошапка

Об этом он сказал 4 октября на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня с Сергеем Горбатюком здоровые рабочие отношения. По реформированию его департамента, то очевидно, что да. Чуть больше чем через месяц мы теряем право досудебного расследования и, соответственно, управление. Досудебное расследование должно быть или реформировано, или ликвидировано", - сказал он.

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Рябошапка отметил, что следствие может быть передано в ГБР , или в НАБУ или Нацполицию.

"Те люди, которые расследуют эти дела, могут стать или прокурорами, или перейти в ГБР, например, в соответствующий отдел и продолжать расследование этих дел", - сообщил он и добавил, что окончательное решение по этим людям еще не принято.