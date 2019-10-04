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 "Управление Горбатюка" будет реформировано, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Управление специальных расследований Генпрокуратуры, которое возглавляет Сергей Горбатюк, будет реформировано.

Об этом он сказал 4 октября на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня с Сергеем Горбатюком здоровые рабочие отношения. По реформированию его департамента, то очевидно, что да. Чуть больше чем через месяц мы теряем право досудебного расследования и, соответственно, управление. Досудебное расследование должно быть или реформировано, или ликвидировано", - сказал он.

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Рябошапка отметил, что следствие может быть передано в ГБР , или в НАБУ или Нацполицию.

"Те люди, которые расследуют эти дела, могут стать или прокурорами, или перейти в ГБР, например, в соответствующий отдел и продолжать расследование этих дел", - сообщил он и добавил, что окончательное решение по этим людям еще не принято.

Источник: https://censor.net.ua/n3152110
 
 
 Топ комментарии
 
Да никогда
Да ни в жизнь 😁

А что он вчера на допрос с полиграфом не явился?
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"если тебя лайкнула Лалала, то это к Альцгеймеру" (народная интернет-примета)
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Да никогда
Да ни в жизнь 😁

А что он вчера на допрос с полиграфом не явился?
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"если тебя лайкнула Лалала, то это к Альцгеймеру" (народная интернет-примета)
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если Шрек Баблоглот не плюётся гавном, значит жаренным попахивает (народная интернет-примета)
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мдяяя.. вижу, что копировать ты умеешь, а вот творческое мышление у тебя не развито..
бедняжка!.. как же ты живешь без мозгов?!.. хотя, для ЗеЭелектората это нормально..
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Гліб БабічВчора о 13:43 · Увага всім!
Настав час приймати рішення.
Без яких неможливо діяти.Вчорашній день показав нашу силу, і здатність до взаємодії.
Ми відкинули будь-які політичні розбіжності і об'єдналися.
Ми сказали - і нас почули. Навіть якщо вони затискали вуха.Тепер прийшов час приймати рішення.
Буде Віче.
Справжнє. Вперше за багато років.
Віче - це коли громадяни країни, збираються щоб вирішити долю країни. І узгодити дії.Цієї неділі, 6 жовтня в 12.00 ми зберемося на Майдані в Києві, і на майданах всієї України.
Будемо радитися і приймати рішення.
Ми кличемо всіх приєднатися до нас, і до Руху Опору Капітуляції ( Захисти Україну - Рух Опору Капітуляції ) , в який ми входимо, і який повністю підтримуємо.
Вважайте, що це початок мобілізації.
Мобілізації тих, хто вже рятував Україну.
Пора зробити це ще раз.
Ми воювали на війні і в тилу. Тепер ми повинні не дозволити тихо капітулювати. І знищити країну і державу.Приходьте. Приїжджайте в Київ, або збирайтеся в своїх містах. Нам важливий кожен з вас. Нам потрібен кожен з вас.
Залиште всі образи і розбіжності вдома - і приходьте.
Час настав.
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Когда в Борисполь дежурить будешь, обуйся хотя бы - холодно на улице...
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Давно пора арестовать вора и предателя Порошенко Петю.
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Мамка на работе, так ты давай арестовалку дергать?
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Не совсем по теме, но все же (для тех кто считает что медицинская реформа не нужна, там и так всё отлично):

"В ходе обысков у врача Института Шалимова, которого задержали за взятку 3 октября, следователи нашли миллион долларов наличными.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США", - написала она в фейсбуке.
https://lb.ua/society/2019/10/04/438967_zaderzhannogo_vracha_instituta.html
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Горбатюк как тест на реакцию здорового человека на йододифицитную оторопь..
и если у Рабошапки "здоровые отношения" с Горбатюком, то Рябошапка пропавший человек..
потому что задача Горбатюка - тупо паразитировать и прикидываться валенком.. и ничего полезного не делать..
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У горбатюка за 5 лет только рожа выросла в два раза. Тупо имитация расследования. Самое резонансное дело о убийства сотен людей в центре Киева. Слило какоето никчемное существо по фамилии горбатюк. И заметте его никто не отстранил за пять лет. Оно саботировало расследование и его никто не мог уволить. Значит люди у власти скрывают тех кто расстрелял людей в 2014 году.
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сдаётся мне что Угу ******** мы поменяли на Русю *********...
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да что Вы такое говорите??!!! Вы что, слуге народа не верите???!!!
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Прокурору-самоучке Луценко вор-мародёр Коломойский был не по зубам . Обученный в университете Соломона слуга народа прокурор Рябошапка вора-мародёра Коломойского на нары усадит.Зеленский зуб даст-в подтверждение.
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Чтото у марионетки Зели реформаторский зуд коегде проснулся))
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Тож раніше Горбатюк верещав не можна чіпати цей відділ, бо всім майданним справам кришка. То зараз уже можна? Кришки нема, чи справ нема?
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Напевно, із Управління знову зроблять Департамент.
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Якщо за особистий рахунок Рябошапки,то народ не проти.Досить тратити народні гроші у порожню.
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