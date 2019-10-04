 "Управление Горбатюка" будет реформировано, - Рябошапка

Об этом он сказал 4 октября на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня с Сергеем Горбатюком здоровые рабочие отношения. По реформированию его департамента, то очевидно, что да. Чуть больше чем через месяц мы теряем право досудебного расследования и, соответственно, управление. Досудебное расследование должно быть или реформировано, или ликвидировано", - сказал он.
Рябошапка отметил, что следствие может быть передано в ГБР , или в НАБУ или Нацполицию.
"Те люди, которые расследуют эти дела, могут стать или прокурорами, или перейти в ГБР, например, в соответствующий отдел и продолжать расследование этих дел", - сообщил он и добавил, что окончательное решение по этим людям еще не принято.
Да ни в жизнь 😁
А что он вчера на допрос с полиграфом не явился?
бедняжка!.. как же ты живешь без мозгов?!.. хотя, для ЗеЭелектората это нормально..
Настав час приймати рішення.
Без яких неможливо діяти.Вчорашній день показав нашу силу, і здатність до взаємодії.
Ми відкинули будь-які політичні розбіжності і об'єдналися.
Ми сказали - і нас почули. Навіть якщо вони затискали вуха.Тепер прийшов час приймати рішення.
Буде Віче.
Справжнє. Вперше за багато років.
Віче - це коли громадяни країни, збираються щоб вирішити долю країни. І узгодити дії.Цієї неділі, 6 жовтня в 12.00 ми зберемося на Майдані в Києві, і на майданах всієї України.
Будемо радитися і приймати рішення.
Ми кличемо всіх приєднатися до нас, і до Руху Опору Капітуляції ( Захисти Україну - Рух Опору Капітуляції ) , в який ми входимо, і який повністю підтримуємо.
Вважайте, що це початок мобілізації.
Мобілізації тих, хто вже рятував Україну.
Пора зробити це ще раз.
Ми воювали на війні і в тилу. Тепер ми повинні не дозволити тихо капітулювати. І знищити країну і державу.Приходьте. Приїжджайте в Київ, або збирайтеся в своїх містах. Нам важливий кожен з вас. Нам потрібен кожен з вас.
Залиште всі образи і розбіжності вдома - і приходьте.
Час настав.
"В ходе обысков у врача Института Шалимова, которого задержали за взятку 3 октября, следователи нашли миллион долларов наличными.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США", - написала она в фейсбуке.
https://lb.ua/society/2019/10/04/438967_zaderzhannogo_vracha_instituta.html
и если у Рабошапки "здоровые отношения" с Горбатюком, то Рябошапка пропавший человек..
потому что задача Горбатюка - тупо паразитировать и прикидываться валенком.. и ничего полезного не делать..