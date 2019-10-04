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 Следующая встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, - Шефчович

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.

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В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3152105
 
 
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Збій в системі - вже давно не президент, а продовжує допомагати армії.Корпорація «Рошен» передала українській армії значну партію *********** до стрілкової зброї натівського калібру, закуплену за власні кошти. Як вам новина?Следующая встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, - Шефчович - Цензор.НЕТ 6562
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