 Следующая встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, - Шефчович

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.

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В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.