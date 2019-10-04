 Следующая встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, - Шефчович

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.
В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.
Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова у інтерв'ю виданню ***********.