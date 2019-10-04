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 Никто из заграничных и отечественных политиков не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него не оказывалось давление ни в каком уголовном производстве, в том числе в деле компании Burisma ("Бурисма").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никто ни из заграничных, ни отечественных чиновников, политиков, ни чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения относительно конкретных уголовных производств", - сказал Рябошапка на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, просил ли кто-либо, в том числе личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, расследовать возможную причастность сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера к уголовному производству в Украине, касающемуся Burisma.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка. ВИДЕО

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3152100
 
 
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За подобається Рябошвабка. В нікого крім вождя в ротне бере.
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Просто в вайбер написали. Но то что никто не звонил, то єто да, права!!!
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Бо за кордоном не дурні. Навіщо дзвонити Рябошапці, чи навіть Зєлєнскому, коли є "рішала" Богдан, який все "поспішає" перед САМИМ Коломойським?
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Три дні на посаді, а понтів, ні хто не дзвонив йому. Бачили яке велике цабе.
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Да-да, все в курсе: "Прокурор на 100% мой человек" (Зеля-Трампону)
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Репутация - мнение о человеке, группе людей или организации на основе определённого критерия.

бывает двух категорий:
1. Есть
2. Нет
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С политиков может никто и не звонил, а с хозяев звонил кто-то по любому)
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Этот никто решил надуть щеки,чтобы вдруг не забыли.
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яка нахабна брехня...
зеля на весь світ сказонув, що в нього ручний прокурор.
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Вже всім відомо що узеленські брехуни.
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Андрей Серебрянский
1 год · Ну бизнес с Россией во время войны?

Ну Путин видимо финансирует окружение Зеленского?
Вот ссылки, вот схемы, вот документы.
- Ну и чё? Ну Путин, ну денег даёт... Ну и?
...а вот у Пороха фабрика в Липецке была ещё до войны! Вот это зрада! Он в России канхфеты производил... Це повна зрада. А ще Свинарчук же, и вот это, ну.. это... ну забыл... А это твое про Путина - это чепуха...Ну может они просто дружат... Ну не знаю... Короче вы порохоботы.

https://news.liga.net/…/shemy-pomoschnik-zelenskogo-imeet-b…
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... из политиков никто не звонил. А из прыгунов по фонтанам ?
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Хм, ця Бурізма зареєстрована на британському Кіпрі, один з директорів належить до американського істеблішменту. Все це дуже цікаво.
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Тамкі ми Всі розумні та сміливі...Однак потрібно розуміти , що прокурвор гуляйтера Путлєра Зєлі всіх патріотів просто вимушений відправити на Колиму. Нічого особистого. Така вже в нього робота - нищити Україну.
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Характеризує генпрокурора не те,дзвонив хтось йому чи ні,а те,виконував він прохання або не виконував...Кожному,дзвонять,кожного просять...Тому ця фраза характеризує Рябошапку ще й як брехуна і лицеміра...
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Подай в суд на клоуна, который уже заявил Трампу, что именно ты его ручная кукла 100%
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