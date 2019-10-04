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 В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад

Одна тысяча 865 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2019 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

"В этом году работало 40 образовательных центров "Донбасс-Украина" и 35 образовательных центров "Крым-Украина"... За четыре года количество поступающих через образовательные центры увеличилось почти вдвое. В 2016 году это было 865 человек, в 2017 году – 1 346, а по в 2019 году мы фиксируем число в 1600 человек, которые вступили через центр "Донбасс-Украина". Что касается "Крым-Украина", то в 2016 году таких лиц было 153, в 2017 – 254, а в 2019 году – 265. Тут цифра растет медленнее", - сказала она.

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Самыми популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им.Вернадского (110 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им.Вадима Гетьмана (51), Национальный университет "Львовская политехника" (24 студента) и Херсонский государственный университет (22).

Как сообщалось, 1 тыс. 749 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2018 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3152096
 
 
 Топ комментарии
 
Они поступили в наши вузы не потому что любят Украину а потому что для них это шара
а ватники любят шару коими большая половина и останется .
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Прокацапская молодая поросль ватанов образовывается за счет Украины,чтобы грамотнее и уже окончательно её "орускомирить" в будущем.
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Какое счастья абитуриент из ардла В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад - Цензор.НЕТ 8661 и крісма В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад - Цензор.НЕТ 5578
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Они поступили в наши вузы не потому что любят Украину а потому что для них это шара
а ватники любят шару коими большая половина и останется .
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потом они вернутся к себе домой и будут клеветать на Украину
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Какое счастья абитуриент из ардла В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад - Цензор.НЕТ 8661 и крісма
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Да сейчас такие времена,что они спокойно могут и здесь обсерать Украину на всех углах.
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Это хорошо. Будет им с чем сравнить.Молодежь быстро привыкает к лучшему.
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Яке ЗНО?! В них навіть атестатів немає! Чи Ви думаєте вони атестат ди-ри комусь показують?
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Прокацапская молодая поросль ватанов образовывается за счет Украины,чтобы грамотнее и уже окончательно её "орускомирить" в будущем.
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А каким образом их идентифицируют? Ведь место регистрации у студентов должно измениться уже несколько лет назад.
То есть по документам это должны быть учащиеся киевской, харьковской, винницкой и т.д. областей.
Как их идентифицируют и для чего?
Если они попадают в какой-то отдельный разряд, то и будут чувствовать отчуждение от остальных украинцев.
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Надеюсь платят за образование? Или за счёт моих налогов жопу протирают?
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та видавайте йм відразу зброю , навіщо чекати 5-7 років ?
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Заметим,на льготных условиях,а значит,зашли на места наших детей.И что они ожидают от народа от этой новости,радости???
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замість посібників окупантів в цих навчальних закладах могли навчатися нормальні українські діти ...
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І всі вони поступили за квотами на бюджет на здававши ЗНО і не надаючи ні яких документів! Це перемога! Тільки чия?
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