 Рассчитываем в течение двух лет завершить реформу прокуратуры, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил сегодня на брифинге.
"Об этапности: мы предполагаем максимальный срок этой реформы - это два года, что предусмотрено законом, но мы хотели бы сделать это гораздо быстрее", - заявил он.
По словам Рябошапки, в ближайших планах - "до нового года завершить реформу в ГПУ, преобразовав ее в Офис генерального прокурора. В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах, и в течение еще четырех месяцев: где-то до 1 сентября завершить аттестацию и в местных прокуратурах".
"После того, как мы будем видеть количество вакантных должностей и наши потребности в количестве прокуроров, мы сможем провести отбор новых прокуроров", - сказал Рябошапка.
Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о создании Офиса генерального прокурора во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.
23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.
https://youtu.be/6vTPxDuk8dM