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Все про:ГПУ (9367) реформы (3406) Рябошапка Руслан (132)

 Рассчитываем в течение двух лет завершить реформу прокуратуры, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен преобразовать Генеральную прокуратуру Украины в Офис генпрокурора до 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"Об этапности: мы предполагаем максимальный срок этой реформы - это два года, что предусмотрено законом, но мы хотели бы сделать это гораздо быстрее", - заявил он.

По словам Рябошапки, в ближайших планах - "до нового года завершить реформу в ГПУ, преобразовав ее в Офис генерального прокурора. В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах, и в течение еще четырех месяцев: где-то до 1 сентября завершить аттестацию и в местных прокуратурах".

"После того, как мы будем видеть количество вакантных должностей и наши потребности в количестве прокуроров, мы сможем провести отбор новых прокуроров", - сказал Рябошапка.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о создании Офиса генерального прокурора во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152094
 
 
 Топ комментарии
 
О каких 2-х годах говорит этот зелёный поц? Скоро вам будет йолка.
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Тобто реформують Генеральну прокуратуру у Офіс Генпрокурора. Чудова реформа! Головне, щоб прокурорів не чіпали.
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То, что теперь называют офисами, еще лет двадцать назад называлось на постсоветском пространстве просто конторами. Так что у нас будет контора генерального прокурора. А что, контора президента уже есть, надо по этому пути идти дальше, суть-то все равно не меняется, а видимость бурной деятельности вполне себе создаётся.
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О каких 2-х годах говорит этот зелёный поц? Скоро вам будет йолка.
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Если Америка не даст добро, то никаких изменений во власти не будет. Нами ж госдеп управляет!!!
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Это очень долго. Можно и нужно ,максимум за пару месяцев. Остальное чушь.
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Тобто реформують Генеральну прокуратуру у Офіс Генпрокурора. Чудова реформа! Головне, щоб прокурорів не чіпали.
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То, что теперь называют офисами, еще лет двадцать назад называлось на постсоветском пространстве просто конторами. Так что у нас будет контора генерального прокурора. А что, контора президента уже есть, надо по этому пути идти дальше, суть-то все равно не меняется, а видимость бурной деятельности вполне себе создаётся.
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Уже начали "реформаторы". Назначили "реформатора" Фильчакова - известного корупционера и вымогателя, который чудом не сидит в тюряге, главой Харьковской прокуратуры.
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чото шапка промахнулся - обещанного ТРИ года ждут )))
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ОПТИМИЗМ - Бодрое и жизнерадостное мироощущение, при к-ром человек верит в будущее, в успех..
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какие два года ? там реформирования на 2 часа при помощи дубинки и пендаля Розраховуємо впродовж двох років завершити реформу прокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7331
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Раньше, чем через два года Медведчука не посадят?....
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Самое грустное что Зеля не способен поменять систему он собрался годами ее улучшать, реформировать и распродовать страну на столько насколько ему ждуны позволят.
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Тер носа і ховався за колоною: Тищенка "засікли" в Раді за дивними заняттями (відео).

https://youtu.be/6vTPxDuk8dM
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о каких двух годах он шепчет? до конца года или порохоботы самого посадят... переатестация... всех в чистую нах*й и набрать новых.
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И порохоботы и зеботы будут в малоросии если Зе у руля останется но тебе по приколу в какой стране жить,набрать новых?уже набрали один из них Аваков кристально новое лицо
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Какой же оптимистический прокурор,2 года если будет править это правительство с клоуном то это уже будет не Украина,судя по темпу сдачи вашего турборежима
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