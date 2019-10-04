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Все про:волонтеры (1928) Золотое (16) Воронкова (1)

 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск. ФОТОрепортаж

Волонтеры просят поддержать жителей Золотого, где 7 октября будет происходить разведение войск, передав им небольшие флаги Украины со словами поддержки на них.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

"В Золотом проживает 529 мирных жителей, которым очень важно почувствовать нашу поддержку, ведь мы Своих не бросаем?!

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск 01

Для киевлян и гостей столицы: если вы хотите поддержать жителей Золотого (где будет происходить следующее отвода войск 7 октября), чтобы люди не чувствовали себя брошенными - принесите, передайте, скажите где забрать небольшой флаг Украины и напишите на нем слова поддержки и подпишитесь. И ваш флаг поддержки сегодня же уедет к мирным жителям Золотого", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск 02

Воронкова отметила, что нужно всего лишь 529 небольших флагов Украины. Кроме того, можно передать что-то сладкое или какую-то небольшую игрушку для детей Золотого.

"Для жителей Харькова, Полтавы, Славянска, Краматорска - мы будем ехать через вас - так мы можем встретиться)
Те кто хочет поддержать жителей Золотого из других городов - звоните мы договоримся как вы сможете передать флаг поддержки для одного из жителей Золотого", - сообщила она.

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск 03
Фото: Воронкова/Facebook

"Золотое - это Украина!", - добавила волонтер.

Принести флаг поддержки для Золотого можно сегодня до 20.00 к волонтерскому пункту в Главном Военном Госпитале, Печерск, заезд с Лабораторного переулка 24-26

Телефон для вопросов: 063-863-06-31 Юлия

Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо: волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск 04

Источник: https://censor.net.ua/n3152091
 
   
 Топ комментарии
 
Вы держитесь там. Здоровья Вам, хорошего настроения, просто силы разводим!! "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск - Цензор.НЕТ 9497
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СМИ рассказали, как главный переговорщик Зеленского связан с кремлевской элитой

Советник Владимира Зеленского по вопросам международной политики Андрей Ермак является бизнес-партнером россиянина Рахамима Эмануилова, который связан с кремлевской элитой. Об этом идет речь в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».
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СМИ рассказали, как главный переговорщик Зеленского связан с кремлевской элитой

Советник Владимира Зеленского по вопросам международной политики Андрей Ермак является бизнес-партнером россиянина Рахамима Эмануилова, который связан с кремлевской элитой. Об этом идет речь в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».
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Вы держитесь там. Здоровья Вам, хорошего настроения, просто силы разводим!! "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск - Цензор.НЕТ 9497
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У 2014 було страшно, але не було так гидко! Зе - Зрадник!
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"Мне нравится" кликать под такой картинкой - не комильфо, но написать, что именно так в реале и происходит, просто обязан.
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Зєля не зрадник України!!!! Він ідейний колабораст. Дасть Пуйло йому губернаторство на шару і досить. І буде собі досхочу грати головним своїм інструментом по роялю. Свобода блін.
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«Светлана Самборска 21 хв. ·
«Коштів небагато в країні й ми маємо ранжувати пільговиків. Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того, наприклад, щоб отримати житло» , - голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, фракція "Слуга народу"

Чи є границя підлості?
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Це -ганьба України! У всьому світі військові мають суттєву підтримку від держави, а у нас ті , що навіть від арміїї відкосили вирішують долю військових
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Русские своих не бросают. А Зеленские как раз наоборот!!!
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я даже знаю шо ответят упоротым мирные местные жители
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Суворов . Кутузов славились тем , что кидали раненых регулярно . я уже молчу за генералов и маршалов 2 МВ . Это еще с Орды пошло у них своих кидать .
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Ексголова Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що у питанні вирішення важливих державних питань у чинної влади домінує підхід "рішалова"
Про це Данилюк сказав у інтерв'ю LB.ua.
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Україна... Але тіло в креслі президента про це забуло.
Як так, лишати людей беззахисних. Під росіскі гарантії !
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Ксеню, та нехай. Ось побачиш. З усього цього випливе офігенський зашкар. Так, постраждають люди, когось можливо навіть убьють чи зҐвалтують. Але цю жертву нам необхідно принести, щоб люди нарешті зрозуміли хто така зелена шмаркля та його команда!!!
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але просто бісить, що нормальні люди мають гинути через тупаків та зрадників.
скільки вже ж можна ?!
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Згоден, але ми не можемо нічого з цим подіяти...
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Если в стране 73% - быдло, то да, должны страдать и гибнуть люди чтобы до быдла что-то дошло. По-другому не бывает.
А еще лучше чтобы само быдло массово страдало - через упадок экономики, обвал гривни, инфляцию, отток инвестиций...
Чтоб наступило настоящее "зубажиння", а не то против которого они голосовали, сидя на теплых диванах с бокалом пива и вкусной закуской.
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Кстати насчёт отвода. Напомните кто отдал приказ отвести на 30 и 50 км танки и арту, при ком была разработана дорожная карта по разведению? Кто этот капитулянт? Кучма? Зелябобик?
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будуть питати з того хто зреалізує план капітуляції.
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при том кто это приказал, давался адексатный ответ артиллерией на все поползновения.
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при порохе была попытка разведения. как только орки нарушили - наши не только вернулись на свои позиции но и дали трызды кацапам и заняли новые территории
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"Своїх звісно не кидають." Однак де ви взяли , що для колобораста Зєлі українці - це свої?
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А тобі не все одно, що там буде? Ви ж "уставшие от вайни" для цього зебіла й обирали, хавайте тепер "мир".
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Обираючи Зебіла ми вірили, що він посадить Порошенка, зробить простому вчителю заробітню платню в розмірі 4000$ США, а також нарешні настане мир в країні. А він виявився ще гіршим за Баригу-Мародера!!!
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А в таких питаннях =віра= то - тупо.
Коли йдеш на вибори - треба ДУМАТИ. Головою. І емоції теж відкинути. І =приколи=.
Але більшості думати просто нема чим, зате найголосніше горлають.
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"Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так", - заявила Третьякова

--
Зебіли вирішили позабирати УБД в контрактників. Ну не гниди?
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ЗеЛя подонок и предатель.будем выносить эту гниду.дело времени
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Відступаючи з Золотого,віддаючи його терористам казати "Ми своїх не кидаємо'?! Це просто чорний.бездушний глум!
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Зеленський зуб дав жителям, що їх ніхто не образить. Цей зуб і буде оберегом від сепаратистів і бандюків.
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Зеля просто кидает жителей Золотого в "серую зону". И очень скоро там будут шнырять ДРГ кацапов как у себя дома. Или того хуже-оккупационные войска устроят свой блок-пост. Так что украинские флаги-это скорее риск для жизни остающихся там людей.
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А за ОПЗЖ там зачем голосовали, если вы такие патриоты Украины?
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Есть очень большие сомнения по поводу результатов голосования. Если на улице попытаться отыскать тех, кто голосовал за ЗЕ и всякие ОПЗЖ, то там суммарно и 5 процентов не наберется.
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Пробовали отыскать тех, кто голосовал за зе? Например, в Марике?
Или это ваше оценочное суждение о процентах?
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если на улице вечером там пройти с украинским флагом, то могут и в лицо дать. Знаю публику оттуда.
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Найпопулярнішу позицію представників нової влади можна проілюструвати словами одного з депутатів:
"Ви вибрали Зеленського абсолютною більшістю голосів. Тепер просто повірте йому!"
Хм… Яка зручна хрень. Як кажуть гопники "прімі на вєрочку…"
Може для тих, хто вибирав телевізійного Голобородька, і передвиборних роликів досить (і то не для всіх). Адже вони говорили "Треба спробувати" і "Гірше не буде".
І тепер готові сісти в великий автобус, за кермом якого сидить підсліпуватий школяр з досвідом гри в "комп'ютерного далекобійника". І помчати.
Ми не готові.
Спроба продати нам релігію замість осудних дій заздалегідь приречена.
Особливо якщо нам пропонують на роль месій фокусників з цирку несмішних клоунів.
Коли нам показують на лайно і кажуть "це не лайно, вірте мені, я багато над цим думав" - ми не віримо і точно не будемо пробувати це на смак.
Коли нам говорять "це не чорне, це біле, просто повірте" - ми не віримо. Тому що чорне - це темрява, і там може приховуватись взагалі що завгодно.
Коли нам говорять "киньте зброю, станьте до стіни, покладіть на неї руки і широко розставте ноги, вірте мені, тепер ви в безпеці" - ми не віримо і відчуваємо максимальну небезпеку.
І похмуро огризаємося на тих, хто скиглить поруч "ну давайте ж зробимо так. Спробуємо те, що виглядає як лайно. Посміхаючись увійдемо в цю темряву беззбройними і станемо обличчям до стіни враскорячку - спиною до них всіх. Давайте заплющимо очі і повіримо. Ми ж повірили. Давайте спробуємо ".
За останні шість років у нас дуже розвинувся інстинкт самозбереження. Ми навіть розуміємо тих, у кого його немає. Ми самі винні. Ми шість років тримали від них на дистанції всі небезпеки.
Але тепер ми не здатні "просто повірити".
Тому, коли нам кажуть "Підніміть руки. Це не капітуляція, це просто вітання", ми починаємо уважно придивлятися до того, хто це сказав. І починаємо готуватися до гіршого.
"Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск - Цензор.НЕТ 4152Практично все, що зараз роблять "нові месії", вимагає їх плутаних пояснень.
І, як правило, те, що вони пояснюють, повністю суперечить очевидному.
Тому вони вимагають віри. І не рухатися.
Тому ми не віримо.
Тому ми виходимо і говоримо "Ми не віримо. Ми все бачимо. Не доводьте до гріха".
Тому повз неозброєних нас, співаючих гімн України, демонстративно проїжджають броньовані КрАЗи, набиті людьми в чорній амуніції. А інші такі ж концентруються в точці "швидкого підскоку".
Це нормально. Коли їм не вірять - вони бояться.
Фокусники теж бояться, що глядачі побачать карти в рукаві та кролика в ящику стола.
Вони звикли до іншого. Сценарій. Зйомка. Переконлива (по можливості) гра. І глядач вірить. А піпл хаває.
Але от біда. Ми не глядачі. І не піпл. Ми всі бачимо. І не віримо. А вони бояться.
Страх, чудове почуття. Він лежить в основі інстинкту самозбереження.
І саме він дає шанс на те, що самозбереження візьме гору. І дії, що ведуть до хаосу і краху, не відбудуться. Хоча б просто зі страху за свою шкуру.
Якщо у значної частини населення України не виробився інстинкт самозбереження - у нас його вистачить на всіх. Ми будемо інстинктом самозбереження нації.
Для цього ми і збираємося разом. Можете називати це "демонстрацією". Демонстрація - це від слова "демонструвати". Або "показувати".
Наприклад, так демонструють зброю. Просто як знак, що вона є. І не варто заходити далеко. Як попередження.
У більшості випадків цього достатньо, щоб уникнути фатальних дій. Особливо, якщо той, хто демонструє, вміє поводитися зі зброєю. Особливо, якщо це відомо тому, кому її показали.
Ми не погрожуємо зброєю. Ми взагалі не погрожуємо. Ми просто збираємося і показуємо силу, яка є. Наша єдність і реальне сприйняття навколишнього - теж зброя.
Тому, новоявлені месії марно волають "Повірте!".
Безумовну віру не можна заслужити за допомогою шоу. Шлях куди складніший.
Найвідоміший месія заслужив її на хресті.
Паяци на хрест не здатні.
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похмелись боярой и смотри уйла, он все расскажет
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на яких підставах ви ображаєте учасників акцій ?
може і вас тролячком обізвати для рівності ?
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Гав-гав, карупция, шыкалат, бариги, гав-гав!!!
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Захвачу шину! Холодать стало....., там и погреюсь))))) Готовьтесь зебобики.
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Нахера девка красную звезду повесила на пиджак ? И вообще,можно было найти и покрасивее для картинки.
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для того ж , для чого вони псують прапори України . Щоб люди ставилися до державних символів як до непотребу - і до держави відповідно .
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Порошенко освободил этих людей от бандитов, террористов, оккупантов... а Зеленский предал этих людей и отдал их на уничтожение сепаратистам.
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На месте Зели:
1) приехал
2) чет там наговорил
3) свалил.

А солдикам - как оставляли Харьков немецкие воины - на расправу коммунистов.
Будет соромно.
Боевики ведь наших людей не пожалеют.
б*же, я им не завидую. скрепопитеки просто их "отфильтруют"...... с*ка, ВСУ для наших людей на "нуле" - ..... = зрадники.
Бегите, вместе с солдатами, глупцы.
Бо будет понятно что. Во Львове после освобождения от коммунистов - весь мир увидел...... и "забыл" "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск - Цензор.НЕТ 3381
Я не знаю что делать - солдаты отходят, а к нашим людям расправа приходит.
молитесь бл....
шоб Путин стал добрым..
реально оставляют наших(да пофиг кого - под охраной ВСУ были)?
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Не понял, а там кого-то отводят, чтобы на их место пришел кто-то с другой стороны?
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7 жовтня - день народження путіна.
На 7 жовтня заплановано відведення українських військ від Золотого та Петровського.

Совпадєніє ???
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подарунок від нашої кривляки-мартишки.
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Золотое обстреливалось ВЧЕРА. Это нарушило условия для отвода войск - 7 дней без обстрелов.

Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб.



https://censor.net.ua/news/3151804/so_vcherashnego_dnya_vrag_40_raz_obstrelyal_pozitsii_vsu_trijdy_udariv_po_uchastku_razvedeniya_sil_vblizi



Если ВСУ оттуда отведут в день рождения путина 7 октября, это будет преступлением Зеленского и Хомчака против Украины и ее граждан.
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Можливо там була трохи інша ситуація? Зараз явно порушені умови для відведення, жителі проти.
Нехай преЗедент подивиться в очі цим дітям. Такого віку Чубенка закатували за жовто-блакитну стрічку.
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Хороший подарок ЗеВова подогнал ***** на день рождения.
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Я сам родом с Золотого и был очень рад, что поселок на подконтрольной Украине территории. Там похоронен отец и навестить его могилу было просто, не надо было видеть хари орков, а то бы стошнило. И на тебе, миротворец кулев. Ненавижу клоуна.
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я бы вообще забил на Украину.
это просто позор - реально два выхода - или сдаться, или Приднестровье.
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вчера кацапы заявили что требуют от Украины не разведения а отведения ВСУ.
жабу варить надо медленно.... **** карликовая... 5 месяцев.. 5 месяцщв!!! все просрать... по всем фронтам абсолютно!
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А мне показалось, что на нижнем фото Зелю уже поймали...
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Клоун предал Украину, отступает. Майдан, только Майдан!
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Людей жаль.
І я теж погоджуюся, що наші прапорці для них тепер - небезпека.
Я не хочу ніякого відведення військ !
Нехай хлопці не виконують цей наказ!
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бунт на корабле?
ну давай, Трюдо всегда так делает.
че ты поддакиваешь Лаврову то?
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А почему бы Монике не устроить за казенный счет эвакуацию проукраински настроенных людей, желающих уехать? Раз уж мы в добровольном порядке отступаем, то почему бросаем наших людей на милость террористов? Или деньги на себя любимого есть, а вывезти людей, которых сам же зеля подставил под удар - нет.
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когда начнутся там убийства и исчезновения людей, будет поздно....
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Алла Мегель
19 ч. ·

Дзвонять друзі, щоб поділитись своїми думками й почути мою про події в країні.
Ділюсь думками (виключно своїми):
1. Ейфорія після звільнення наших полонених мала гіркуватий присмак недовіри. Здавалось, нам дали солодку цукерку, аби слідом запихнути гіркущу пігулку. Тепер ясно, що це була за пігулка: чергова спроба "полюбовно" домовитись з ворогом і "припинити" війну на Донбасі.

2. Чим це погано для України? Влада втягує нас у чергові односторонні поступки росії. І не треба казати, що Порошенко теж так робив, - так робив іще Кравчук, коли підписував Будапештський меморандум. Ціну обіцянок меморандуму ми взнали у 14 році, коли шмат нашої території вкрав один із гарантів її безпеки.
3. Безперервне наступання на граблі "з росією можна домовитись" - це вже навіть не смішно. Це - огидно, бо смердить безпросвітною тупістю у кращому випадку, або державною зрадою - у гіршому. Зараз ті, хто досі вірить у можливість домовлятись з окупантом, мають вирішити, хто вони є. (Маю надію, що на цьому питанні посиплеться більшість слуг Зе у парламенті).
4. Чи буде Майдан? Мені б не хотілось, але скоріш за все буде. По-перше, одіозна влада провокує суспільство (я це бачу з активності та змісту постів її, м'яко кажучи, прихильників (а грубо - фейкових та арендованих акаунтів, що блюзнірськи підбурюють до протестів). По-друге, активна частина суспільства - це 25% - більш ніж достатньо для масштабного протесту. Додаємо сюди бойовий досвід, навички самоорганізації і уміння вбивати. У вас теж мороз по шкірі?
5. Чому я не йду на Майдан сьогодні? Економлю сили. Боротьба тільки починається, поспішати нікуди. Зараз будемо бачити, хто з лідерів схоче очолити протести. Лідери минулого Майдану мене не надихали, поки на сцену не вийшов Ярош. Я тепер буду ретельно вивчати їх біографії і слухати їх промови (Дякувати Богу за ютуб "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ - Цензор.НЕТ 7052 )
6. Що я можу робити вже? Займатись звичною інформаційною роботою. Що я й роблю. Тут стаття Сектора правди про формулу Штанмайєра та наслідки її підписання.
Читаємо, поширюємо. Не поспішаємо, зберігаємо голову холодною, мислення критичним, наплічник зібраним.
Далі буде
NEVSEREMOS!
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А чому ЦН не повідомляє, як на древлянській землі "тепло", прямо аж "гаряче" вітали блазня ?
https://www.zhitomir.info/news_187355.html

У Житомирі на організованій до приїзду Зеленського акції «Ні капітуляції» палили фаєри, втрутилась поліція
4 жовтня 2019, 12:13
У Житомирі учасники акції протесту проти «формули Штайнмаєра», які 4 жовтня прийшли з плакатами на вул.Леха Качинського, під вигуки «Ні капітуляції» запалили фаєри.
В ситуацію втрутилася поліція - правоохоронці виривали фаєри з рук мітингувальників, постраждалих та затриманих, за наявною інформацією, немає.
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"Зе-шибись!" - воскликнули благодарные жители Золотого...
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Вопрос знатокам. Через сколько дней дом с украинским флагом будет подпален, а хозяева уедут на подвал.
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а червона зірка лише Ігоря Хірскла насторожила , решта її просто не помічають ?
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Если кто не в курсе - Золотое - прямой танковый трафик на Мариуполь. Думай Те ..Хотелось бы тысяч 200 под администрацией с плакатом который уже был вчера во Львове " Зеленський - вертайся у 95-й квартал! Ти нас вже за..бав ! " Понравилась видимо игра в "разведение" (видимо украинских граждан) и за уступки кацапам возвращать пленных не сопоставимой ценой. Кацапня этих отдаст и новых наловит на улице- и так по кругу. Но для пиара зеленману - нужно. Оно даже не понимает что толкает Украину на дикие минусы и проигрыши абсолютным тупизмом в дипломатических действиях. Как говорил российский оппозиционер которого убили - " он же ******* - Владимир Путин " Уже можно в этом высказывании ***** заменить на зелепуху эту тупорылую.. Ему кто то насвистел про "успешное" разведение в Станице Луганской ,где наши отошли, потом сняли все украинские флаги а кацапы уже свободно мост пересекают и борзеют на бывших наших позициях. Это **** что?? Это разведение? Такое же будет в Золотом. А там стратегическое направление которых единицы на ЛР по стратегической важности. Нужно 200 тыс под администацией и выбрасывать нахер этих идиотов с перевыборами. Да только это вряд ли..Украинцы такая нация к сожалению, что пока не получат в окна мины - не почешутся..
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Какое на фиг разведение😡 Обстрелы каждый день. Стесняюсь спросить Дебальцево они возвращают или отступать будем до Днепра😐 Идиоты других слов нет. Эту шоблу надо срочно остановить
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не можна писати на державному прапорі України - це неповага до країни і держави .Не думаю , що помальовані прапорці чимось допоможуть людям , що потрапляють в окупацію.
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А потім сепарня за ці флажки цих людей замордує на підвалах. Краще людей все таки забрати з собою, якщо розведення не минуче, а туди загнати 73-квартальних ******.
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это же просто свихнуться можно....
если бы сейчас наш город отдали дыре.............
ну вот ПРОСТО представьте это на своем примере!!!! "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ - Цензор.НЕТ 5995 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтери просять підтримати жителів міста, де 7 жовтня відбуватиметься розведення військ - Цензор.НЕТ 5399
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Конечно же - флаги их поддержат.
А кто защитит от упоротых колорадов? Или от московитов?
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Українці отримали чіткий меседж про те, що обраній ними владі на них начхать. Влада нічого не винна своїм громадянам і своїм виборцям, навіть тим із них, які страждають від війни найбільше: переселенцям, мешканцям прифронтових зон, жителям Сходу і Півдня України:
- саме їм доведеться ходити по хліб в один магазин зі вчорашніми бойовиками,
- їх діти сидітимуть за однією партою із нащадками тих, хто обстрілював населені пункти,
- Власники віджатих квартир, машин, бізнесів зможуть познайомитися із новими господарями свого майна та потиснути їм руки на знак примирення.
Про це, звичайно, не написали вчора у документі, який Леонід Кучма підмахнув від імені України, про це не сказали на президентському брифінгу. Це все - між рядків. Бо, якщо ти приходиш до влади під гаслом «мир за будь-яку ціну», «треба, просто, перестати стріляти», маєш бути готовим, що ціною стануть не політичні поступки і навіть території. Ціною стануть життя. Життя тих, хто тобі повірив.
Источник: https://censor.net.ua/b3151594
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Это зашквар ! Но нам людям надо это пережить и понять .кто наши президенты , кто такой Порошенко и Зеленский . Одного поля ягодки, предатели нац интересов .Или нет ? Один хетьман ,а второй кака ?
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