 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

"В Золотом проживает 529 мирных жителей, которым очень важно почувствовать нашу поддержку, ведь мы Своих не бросаем?!

Для киевлян и гостей столицы: если вы хотите поддержать жителей Золотого (где будет происходить следующее отвода войск 7 октября), чтобы люди не чувствовали себя брошенными - принесите, передайте, скажите где забрать небольшой флаг Украины и напишите на нем слова поддержки и подпишитесь. И ваш флаг поддержки сегодня же уедет к мирным жителям Золотого", - написала она.

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Воронкова отметила, что нужно всего лишь 529 небольших флагов Украины. Кроме того, можно передать что-то сладкое или какую-то небольшую игрушку для детей Золотого.

"Для жителей Харькова, Полтавы, Славянска, Краматорска - мы будем ехать через вас - так мы можем встретиться)

Те кто хочет поддержать жителей Золотого из других городов - звоните мы договоримся как вы сможете передать флаг поддержки для одного из жителей Золотого", - сообщила она.



Фото: Воронкова/Facebook

"Золотое - это Украина!", - добавила волонтер.

Принести флаг поддержки для Золотого можно сегодня до 20.00 к волонтерскому пункту в Главном Военном Госпитале, Печерск, заезд с Лабораторного переулка 24-26

Телефон для вопросов: 063-863-06-31 Юлия