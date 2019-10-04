 "Золоте - це Україна! Своїх не кидаємо": волонтеры просят поддержать жителей города, где 7 октября будет происходить разведение войск. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.
"В Золотом проживает 529 мирных жителей, которым очень важно почувствовать нашу поддержку, ведь мы Своих не бросаем?!
Для киевлян и гостей столицы: если вы хотите поддержать жителей Золотого (где будет происходить следующее отвода войск 7 октября), чтобы люди не чувствовали себя брошенными - принесите, передайте, скажите где забрать небольшой флаг Украины и напишите на нем слова поддержки и подпишитесь. И ваш флаг поддержки сегодня же уедет к мирным жителям Золотого", - написала она.
Воронкова отметила, что нужно всего лишь 529 небольших флагов Украины. Кроме того, можно передать что-то сладкое или какую-то небольшую игрушку для детей Золотого.
"Для жителей Харькова, Полтавы, Славянска, Краматорска - мы будем ехать через вас - так мы можем встретиться)
Те кто хочет поддержать жителей Золотого из других городов - звоните мы договоримся как вы сможете передать флаг поддержки для одного из жителей Золотого", - сообщила она.
"Золотое - это Украина!", - добавила волонтер.
Принести флаг поддержки для Золотого можно сегодня до 20.00 к волонтерскому пункту в Главном Военном Госпитале, Печерск, заезд с Лабораторного переулка 24-26
Телефон для вопросов: 063-863-06-31 Юлия
Советник Владимира Зеленского по вопросам международной политики Андрей Ермак является бизнес-партнером россиянина Рахамима Эмануилова, который связан с кремлевской элитой. Об этом идет речь в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».
«Коштів небагато в країні й ми маємо ранжувати пільговиків. Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того, наприклад, щоб отримати житло» , - голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, фракція "Слуга народу".»
Чи є границя підлості?
Про це Данилюк сказав у інтерв'ю LB.ua.
Як так, лишати людей беззахисних. Під росіскі гарантії !
скільки вже ж можна ?!
А еще лучше чтобы само быдло массово страдало - через упадок экономики, обвал гривни, инфляцию, отток инвестиций...
Чтоб наступило настоящее "зубажиння", а не то против которого они голосовали, сидя на теплых диванах с бокалом пива и вкусной закуской.
Коли йдеш на вибори - треба ДУМАТИ. Головою. І емоції теж відкинути. І =приколи=.
Але більшості думати просто нема чим, зате найголосніше горлають.
--
Зебіли вирішили позабирати УБД в контрактників. Ну не гниди?
Или это ваше оценочное суждение о процентах?
"Ви вибрали Зеленського абсолютною більшістю голосів. Тепер просто повірте йому!"
Хм… Яка зручна хрень. Як кажуть гопники "прімі на вєрочку…"
Може для тих, хто вибирав телевізійного Голобородька, і передвиборних роликів досить (і то не для всіх). Адже вони говорили "Треба спробувати" і "Гірше не буде".
І тепер готові сісти в великий автобус, за кермом якого сидить підсліпуватий школяр з досвідом гри в "комп'ютерного далекобійника". І помчати.
Ми не готові.
Спроба продати нам релігію замість осудних дій заздалегідь приречена.
Особливо якщо нам пропонують на роль месій фокусників з цирку несмішних клоунів.
Коли нам показують на лайно і кажуть "це не лайно, вірте мені, я багато над цим думав" - ми не віримо і точно не будемо пробувати це на смак.
Коли нам говорять "це не чорне, це біле, просто повірте" - ми не віримо. Тому що чорне - це темрява, і там може приховуватись взагалі що завгодно.
Коли нам говорять "киньте зброю, станьте до стіни, покладіть на неї руки і широко розставте ноги, вірте мені, тепер ви в безпеці" - ми не віримо і відчуваємо максимальну небезпеку.
І похмуро огризаємося на тих, хто скиглить поруч "ну давайте ж зробимо так. Спробуємо те, що виглядає як лайно. Посміхаючись увійдемо в цю темряву беззбройними і станемо обличчям до стіни враскорячку - спиною до них всіх. Давайте заплющимо очі і повіримо. Ми ж повірили. Давайте спробуємо ".
За останні шість років у нас дуже розвинувся інстинкт самозбереження. Ми навіть розуміємо тих, у кого його немає. Ми самі винні. Ми шість років тримали від них на дистанції всі небезпеки.
Але тепер ми не здатні "просто повірити".
Тому, коли нам кажуть "Підніміть руки. Це не капітуляція, це просто вітання", ми починаємо уважно придивлятися до того, хто це сказав. І починаємо готуватися до гіршого.
Практично все, що зараз роблять "нові месії", вимагає їх плутаних пояснень.
І, як правило, те, що вони пояснюють, повністю суперечить очевидному.
Тому вони вимагають віри. І не рухатися.
Тому ми не віримо.
Тому ми виходимо і говоримо "Ми не віримо. Ми все бачимо. Не доводьте до гріха".
Тому повз неозброєних нас, співаючих гімн України, демонстративно проїжджають броньовані КрАЗи, набиті людьми в чорній амуніції. А інші такі ж концентруються в точці "швидкого підскоку".
Це нормально. Коли їм не вірять - вони бояться.
Фокусники теж бояться, що глядачі побачать карти в рукаві та кролика в ящику стола.
Вони звикли до іншого. Сценарій. Зйомка. Переконлива (по можливості) гра. І глядач вірить. А піпл хаває.
Але от біда. Ми не глядачі. І не піпл. Ми всі бачимо. І не віримо. А вони бояться.
Страх, чудове почуття. Він лежить в основі інстинкту самозбереження.
І саме він дає шанс на те, що самозбереження візьме гору. І дії, що ведуть до хаосу і краху, не відбудуться. Хоча б просто зі страху за свою шкуру.
Якщо у значної частини населення України не виробився інстинкт самозбереження - у нас його вистачить на всіх. Ми будемо інстинктом самозбереження нації.
Для цього ми і збираємося разом. Можете називати це "демонстрацією". Демонстрація - це від слова "демонструвати". Або "показувати".
Наприклад, так демонструють зброю. Просто як знак, що вона є. І не варто заходити далеко. Як попередження.
У більшості випадків цього достатньо, щоб уникнути фатальних дій. Особливо, якщо той, хто демонструє, вміє поводитися зі зброєю. Особливо, якщо це відомо тому, кому її показали.
Ми не погрожуємо зброєю. Ми взагалі не погрожуємо. Ми просто збираємося і показуємо силу, яка є. Наша єдність і реальне сприйняття навколишнього - теж зброя.
Тому, новоявлені месії марно волають "Повірте!".
Безумовну віру не можна заслужити за допомогою шоу. Шлях куди складніший.
Найвідоміший месія заслужив її на хресті.
Паяци на хрест не здатні.
може і вас тролячком обізвати для рівності ?
1) приехал
2) чет там наговорил
3) свалил.
А солдикам - как оставляли Харьков немецкие воины - на расправу коммунистов.
Будет соромно.
Боевики ведь наших людей не пожалеют.
б*же, я им не завидую. скрепопитеки просто их "отфильтруют"...... с*ка, ВСУ для наших людей на "нуле" - ..... = зрадники.
Бегите, вместе с солдатами, глупцы.
Бо будет понятно что. Во Львове после освобождения от коммунистов - весь мир увидел...... и "забыл"
Я не знаю что делать - солдаты отходят, а к нашим людям расправа приходит.
молитесь бл....
шоб Путин стал добрым..
реально оставляют наших(да пофиг кого - под охраной ВСУ были)?
На 7 жовтня заплановано відведення українських військ від Золотого та Петровського.
Совпадєніє ???
Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб.
https://censor.net.ua/news/3151804/so_vcherashnego_dnya_vrag_40_raz_obstrelyal_pozitsii_vsu_trijdy_udariv_po_uchastku_razvedeniya_sil_vblizi
Если ВСУ оттуда отведут в день рождения путина 7 октября, это будет преступлением Зеленского и Хомчака против Украины и ее граждан.
Нехай преЗедент подивиться в очі цим дітям. Такого віку Чубенка закатували за жовто-блакитну стрічку.
это просто позор - реально два выхода - или сдаться, или Приднестровье.
жабу варить надо медленно.... **** карликовая... 5 месяцев.. 5 месяцщв!!! все просрать... по всем фронтам абсолютно!
І я теж погоджуюся, що наші прапорці для них тепер - небезпека.
Я не хочу ніякого відведення військ !
Нехай хлопці не виконують цей наказ!
ну давай, Трюдо всегда так делает.
че ты поддакиваешь Лаврову то?
19 ч. ·
Дзвонять друзі, щоб поділитись своїми думками й почути мою про події в країні.
Ділюсь думками (виключно своїми):
1. Ейфорія після звільнення наших полонених мала гіркуватий присмак недовіри. Здавалось, нам дали солодку цукерку, аби слідом запихнути гіркущу пігулку. Тепер ясно, що це була за пігулка: чергова спроба "полюбовно" домовитись з ворогом і "припинити" війну на Донбасі.
2. Чим це погано для України? Влада втягує нас у чергові односторонні поступки росії. І не треба казати, що Порошенко теж так робив, - так робив іще Кравчук, коли підписував Будапештський меморандум. Ціну обіцянок меморандуму ми взнали у 14 році, коли шмат нашої території вкрав один із гарантів її безпеки.
3. Безперервне наступання на граблі "з росією можна домовитись" - це вже навіть не смішно. Це - огидно, бо смердить безпросвітною тупістю у кращому випадку, або державною зрадою - у гіршому. Зараз ті, хто досі вірить у можливість домовлятись з окупантом, мають вирішити, хто вони є. (Маю надію, що на цьому питанні посиплеться більшість слуг Зе у парламенті).
4. Чи буде Майдан? Мені б не хотілось, але скоріш за все буде. По-перше, одіозна влада провокує суспільство (я це бачу з активності та змісту постів її, м'яко кажучи, прихильників (а грубо - фейкових та арендованих акаунтів, що блюзнірськи підбурюють до протестів). По-друге, активна частина суспільства - це 25% - більш ніж достатньо для масштабного протесту. Додаємо сюди бойовий досвід, навички самоорганізації і уміння вбивати. У вас теж мороз по шкірі?
5. Чому я не йду на Майдан сьогодні? Економлю сили. Боротьба тільки починається, поспішати нікуди. Зараз будемо бачити, хто з лідерів схоче очолити протести. Лідери минулого Майдану мене не надихали, поки на сцену не вийшов Ярош. Я тепер буду ретельно вивчати їх біографії і слухати їх промови (Дякувати Богу за ютуб )
6. Що я можу робити вже? Займатись звичною інформаційною роботою. Що я й роблю. Тут стаття Сектора правди про формулу Штанмайєра та наслідки її підписання.
Читаємо, поширюємо. Не поспішаємо, зберігаємо голову холодною, мислення критичним, наплічник зібраним.
Далі буде
NEVSEREMOS!
https://www.zhitomir.info/news_187355.html
У Житомирі на організованій до приїзду Зеленського акції «Ні капітуляції» палили фаєри, втрутилась поліція
4 жовтня 2019, 12:13
У Житомирі учасники акції протесту проти «формули Штайнмаєра», які 4 жовтня прийшли з плакатами на вул.Леха Качинського, під вигуки «Ні капітуляції» запалили фаєри.
В ситуацію втрутилася поліція - правоохоронці виривали фаєри з рук мітингувальників, постраждалих та затриманих, за наявною інформацією, немає.
если бы сейчас наш город отдали дыре.............
ну вот ПРОСТО представьте это на своем примере!!!!
А кто защитит от упоротых колорадов? Или от московитов?
- саме їм доведеться ходити по хліб в один магазин зі вчорашніми бойовиками,
- їх діти сидітимуть за однією партою із нащадками тих, хто обстрілював населені пункти,
- Власники віджатих квартир, машин, бізнесів зможуть познайомитися із новими господарями свого майна та потиснути їм руки на знак примирення.
Про це, звичайно, не написали вчора у документі, який Леонід Кучма підмахнув від імені України, про це не сказали на президентському брифінгу. Це все - між рядків. Бо, якщо ти приходиш до влади під гаслом «мир за будь-яку ціну», «треба, просто, перестати стріляти», маєш бути готовим, що ціною стануть не політичні поступки і навіть території. Ціною стануть життя. Життя тих, хто тобі повірив.
Источник: https://censor.net.ua/b3151594